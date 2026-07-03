https://sputnik-abkhazia.ru/20260703/prognoz-pogody-na-vykhodnye-4-i-5-iyulya-1064110609.html
Прогноз погоды на выходные, 4 и 5 июля
Прогноз погоды на выходные, 4 и 5 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 03.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-03T18:30+0300
2026-07-03T18:30+0300
2026-07-03T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами порывы от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды на выходные, 4 и 5 июля
Территория черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами порывы от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +28°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +28°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +27°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +28°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +27°С.
Гал – ночью +19°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +24°С.