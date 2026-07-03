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Урыстәылеи Аԥсни КВН аушьҭымҭацәа еиқәшәоит Аҟәа: "Аԥснытәи Нарҭаа" ахаҭарнак ицәажәара
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Асасцәа Аҟәа рзаазыртуа: аҳҭнықалақь 2510 шықәса ахыҵуеит
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г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды на выходные, 4 и 5 июля
Прогноз погоды на выходные, 4 и 5 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 03.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-03T18:30+0300
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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами порывы от 10 до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды на выходные, 4 и 5 июля

18:30 03.07.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукЛучи уходящего лета_лето 2025
Лучи уходящего лета_лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами порывы от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +28°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +28°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +27°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +28°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +27°С.
Гал – ночью +19°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +24°С.
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