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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием барического поля пониженного давления. 05.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-05T18:30+0300

2026-07-05T18:30+0300

2026-07-05T18:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. В понедельник, 6 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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