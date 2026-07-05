https://sputnik-abkhazia.ru/20260705/sputnik-nedeli-otkrytie-stolichnoy-naberezhnoy-sabantuy-kvn-i-den-goroda-sukhum-1064166030.html

Sputnik недели: открытие столичной набережной, "Сабантуй", КВН и День города Сухум

Sputnik недели: открытие столичной набережной, "Сабантуй", КВН и День города Сухум

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 29 июня по 5 июля. 05.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-05T23:50+0300

2026-07-05T23:50+0300

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О том, как прошло пребывание Сергея Кириенко в Абхазии, как открыли после реконструкции набережную в Сухуме, какие работы были проведены на набережной Гудауты, как отметили День города Сухума, Дни Самары, татарский праздник Сабантуй и встречу выпускников КВН, а также чем абхазским дипломатам запомнился очередной раунд Женевских дискуссий, читайте в материале Sputnik.Июльское наступлениеПосле ряда неудачных наступлений абхазская армия предприняла попытку освободить оккупированные грузинскими войсками территории в июле 1993 года. Операция началась с высадки десанта в селе Тамыш.Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко 2 июля почтили память погибших защитников Абхазии в селе Тамыш. Они возложили цветы к мемориалу.В субботу, 4 июля, Бадра Гунба также почтил память бойцов батальона "Горец" на горе Ахбюк.В церемонии возложения цветов также приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, посол Южной Осетии в Абхазии Астамур Кация, ветераны, военнослужащие, матери погибших и представители общественности, сообщила пресс-служба президента.Обращаясь к собравшимся, глава государства подчеркнул, что тысячи защитников Отечества отдали жизни за свободу родной земли, а их мужество, любовь к Родине и вера в ее будущее стали основой современной Абхазии.Высокий гостьСергей Кириенко прибыл в Абхазию 2 июля. В тот же день он вместе с Бадрой Гунба осмотрел Сухумскую набережную накануне ее открытия, а затем посетил молочный завод в селе Лабра.Предприятие строилось с августа 2024 года в рамках абхазо-российской программы льготного кредитования при поддержке банка ВТБ.Общая стоимость проекта составила 1,56 миллиарда рублей, при этом большая часть суммы была выделена в виде льготного кредита.Сейчас предприятие работает в тестовом режиме. Здесь уже завершены пусконаладочные работы, оборудована лаборатория, обучен персонал и выпущена пробная продукция — сыры, молоко, йогурты, кефир и сметана.Кроме того, Бадра Гунба и Сергей Кириенко ознакомились с ходом капитального ремонта нескольких дорог в Очамчыре, уделив особое внимание качеству работ и соблюдению сроков.Ремонт проводится в рамках Инвестиционной программы при финансовой поддержке России. Решение о выделении средств было принято в декабре 2025 года на заседании Межправительственной комиссии за счет их перераспределения.Вечером того же дня вице-президент Абхазии Беслан Бигвава и Сергей Кириенко посетили "Абхазский стрелковый клуб" в селе Ачадара, где открылась новая галерея для боевой подготовки.На церемонии Сергея Кириенко поблагодарили за переданный стрелковому клубу подарок — 25 единиц огнестрельного оружия. Было отмечено, что его сотрудничество с местными властями продолжает приносить конкретные результаты.Новое пространство планируют использовать не только для тренировок, но и для проведения массовых патриотических соревнований.Открытие набережнойТоржественная церемония открытия Сухумской набережной после реконструкции прошла в четверг, 3 июля.В ней приняли участие глава государства Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, представители Татарстана и Башкортостана, генеральный директор аэропорта Руслан Блиндюк.Бадра Гунба назвал завершение работ историческим событием."Это на века", — подчеркнул он.Гунба напомнил, что променад был построен более 70 лет назад, в 1950-х годах. По его словам, строители проделали огромную работу и выполнили ее в установленные сроки.Сухумская набережная — самая красивая на всем Черноморском побережье, считает первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.Он выразил уверенность, что жители Абхазии, подрастающее поколение и туристы будут гордиться обновленным променадом.Кириенко подчеркнул, что реконструкция Сухумской набережной стала еще одним событием, которое укрепило отношения между Абхазией и Россией.Работы стали возможны благодаря поддержке Татарстана, Башкортостана, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, сухумского аэропорта и российско-абхазских предпринимателей.Общая протяженность реконструированной набережной составляет 1920 метров, площадь — 13,7 гектара. Стоимость проекта превысила 2,5 миллиарда рублей.Сотрудничество с БашкортостаномВопросы сотрудничества Бадра Гунба обсудил с главой Башкортостана Радием Хабировым, сообщили в пресс-службе президента.Глава государства отметил, что дружба руководителей республик Владислава Ардзинба и Муртазы Рахимова заложила основу для развития двусторонних отношений, а нынешнее руководство Башкортостана сохраняет эту преемственность.Гунба также поблагодарил Хабирова за участие в реконструкции Сухумской набережной, которое стало еще одним свидетельством братских отношений.Хабиров подчеркнул, что народы Абхазии и Башкортостана искренне стремятся к укреплению дружбы, а совместные проекты служат основой для расширения сотрудничества. Главной задачей он назвал обеспечение экономического развития и создание условий для дальнейшего сближения народов.За большой вклад в укрепление дружбы между Абхазией и Башкортостаном Радий Хабиров был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени.СабантуйТрадиционный татарский праздник Сабантуй прошел на набережной Махаджиров 3 июля. На церемонии открытия выступил президент Абхазии Бадра Гунба."Наши предки говорили: "У кого гость, у того Бог всегда в доме". Но когда в гости приезжают люди, с которыми нас связывают многолетние дружеские, братские отношения, такой день становится праздничным вдвойне", — подчеркнул он.Гунба назвал Сабантуй не просто праздником, а символом крепкой дружбы между Абхазией и Татарстаном.С утра и до позднего вечера праздник посетили тысячи жителей и гостей абхазской столицы.На берегу установили татарский деревянный дом, мечеть и тематические павильоны, организовали национальные игры и детские площадки.На ярмарке жителям Абхазии и туристам представили продукцию из Татарстана: гончарные и резные изделия, текстиль, украшения, книги о Татарстане, блюда национальной кухни, предметы быта и самый большой в мире самовар.Кроме того, на набережной установили большой казан с шурпой, которой могли угоститься все желающие.МЧС Абхазии – 20 летБадра Гунба 3 июля встретился с главой МЧС России Александром Куренковым, сообщили в пресс-службе президента.Делегация российского ведомства прибыла в Абхазию для участия в праздновании 20-летия со дня образования МЧС республики.Гунба подчеркнул, что одна из лучших систем поддержки населения в чрезвычайных ситуациях создана именно в России, и поблагодарил Куренкова за визит.Куренков отметил, что сотрудничество между ведомствами осуществляется с первых дней становления МЧС Абхазии, а особый импульс оно получило в 2010 году после заключения межправительственного соглашения.Кроме того, он добавил, что Россия с благодарностью относится к помощи, которую оказывают россиянам в Абхазии, а также к поддержке, которую республика оказывает жителям российских регионов, страдающих от обстрелов ВСУ.Также в Сухуме прошло заседание абхазо-российской комиссии по сотрудничеству в сфере чрезвычайных ситуаций, а в Государственной филармонии имени Раждена Гумба состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию МЧС Абхазии.День Сухума2510-летие со дня основания Сухума масштабно, ярко и громко отметили в столице республики в воскресенье, 5 июля.Президент Бадра Гунба обратился к сухумчанам с поздравительным посланием. В частности, он отметил, что для каждого жителя Абхазии Сухум — это не просто столица, а символ государственности, истории, культуры и любви к Родине.Празднование Дня города началось с церемонии возложения цветов к мемориалу павших защитников республики в Парке Славы. В ней приняли участие глава города Тимур Агрба, его заместители, депутаты городского Собрания, представители российских регионов, а также члены делегаций городов-побратимов, прибывшие на празднование.В Кабинете министров также прошло торжественное заседание по этому случаю. Во встрече приняли участие представители российских городов, которые поздравили столицу Абхазии со знаменательной датой.Глава администрации столицы Тимур Агрба поблагодарил гостей, прибывших разделить праздник с Сухумом. Он отметил, что взаимоотношения Сухума с регионами России активно развиваются, а участие российских делегаций свидетельствует о крепкой дружбе, взаимном уважении и доверии.Развлекательная программа была насыщенной. Для жителей и гостей города организовали спортивные и культурные мероприятия, в том числе сеанс одновременной игры в шашки с международным гроссмейстером Олегом Дашковым на набережной, выставки картин и фотографий, концерт творческих коллективов из Самары и Государственной хоровой капеллы Абхазии, праздничное шествие и большой концерт "Мой Сухум". Завершился праздник красочным фейерверком.Праздник юмора"Встреча выпускников КВН" прошла на Театральной площади в Сухуме 3 июля.На сцене встретились сборная команда КВН России и легендарные "Нарты из Абхазии". Команды соревновались в трех конкурсах: приветствии, разминке и музыкальном конкурсе.Праздник юмора посетили президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг, члены правительства, жители и гости республики.Победитель пока остается неизвестным — его объявят после трансляции выступлений на Первом канале."Когда только возникла идея о том, что КВН приедет в Абхазию и здесь состоится совместная игра, честно говоря, никто не мог в это поверить. Но, как видите, когда за дело берутся увлеченные команды и настоящие профессионалы с обеих сторон, любая фантазия, любая мечта становится былью", — сказал руководитель Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.В состав жюри вошли руководитель Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, телеведущий Анатолий Кузичев, пианист и дирижер Сергей Жилин, народный артист России Эдгард Запашный, блогер Валя Карнавал, певцы Александр Шоуа и SHAMAN. Председателем жюри стал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Ведущий игры — Дмитрий Хрусталев.Мероприятие проводится при поддержке Правительства России, Правительства Абхазии и Президентского фонда культурных инициатив.Реконструкция набережной в ГудаутеВ воскресенье президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава ознакомились с ходом восстановительных работ на набережной Гудауты.Президент поблагодарил Самарскую область за вклад в развитие города и реализацию проектов в республике, подчеркнув, что они являются наглядным примером стратегического и союзнического характера отношений между Абхазией и Россией.Гунба отметил, что взаимодействие Самарской области, Самары и жителей региона с жителями Абхазии способствует укреплению многолетних дружеских связей и реализации важных совместных проектов.Глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун сообщил, что уже уложено 650 метров тротуарной плитки, установлены новые опоры и приборы освещения, лавочки, построены два амфитеатра, спортивная и детская площадки. Кроме того, выполнены работы по озеленению территории. На втором этапе планируется восстановление причала.Для жителей организовали спортивные игры с участием детей из Гудауты и Самары, выступление самарского оркестра, а также открыли фотовыставку "Своих не бросаем", подготовленную организацией "Офицеры России".Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов передал Бадре Гунба благодарность от имени губернатора Самарской области за участие в реализации совместных проектов и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.Официальное открытие обновленной набережной состоится 7 сентября, в День города-героя Гудауты.Со 2 по 6 июля в Абхазии проходят Дни Самары. Программа охватила несколько городов республики. В Сухуме были организованы соревнования по дзюдо, настольному теннису и футболу.5 июля на набережной столицы открылась выставка продукции самарских производителей. Для гостей также организовали спортивные соревнования, тематические площадки с квизами, играми и виртуальными экскурсиями. Вечером того же дня состоялся концерт самарских творческих коллективов.Вручение верительных грамотНовый посол России в Абхазии Вячеслав Гладков 1 июля вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел республики Ираклию Тужба.Тужба поздравил Гладкова с назначением и пожелал ему успехов на новой должности.Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был назначен послом России в Абхазии 26 июня.На этом посту он сменил Михаила Шургалина, который возглавлял российское диппредставительство с 2022 года.Женевские дискуссии67-й раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье проходил 30 июня и 1 июля.Как рассказал Sputnik министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц, минувший раунд отличался особой остротой и насыщенностью.По словам дипломата, участники переговоров обсудили весь спектр вопросов, входящих в совместную повестку.Он также подчеркнул, что Абхазия ощущает полную поддержку России и Южной Осетии на Женевских дискуссиях.Безруков в АбхазииСергей Безруков прибыл в Абхазию в воскресенье, 5 июля. На российско-абхазской границе его встретил генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Уже 6 июля под руководством народного артиста России в Сухуме стартует фестиваль "ЭХО Большого детского фестиваля", который продлится до 10 июля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260704/1064137416.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260704/prazdnik-druzhby-otkrytie-sukhumskoy-naberezhnoy-i-sabantuy-1064113803.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260703/1064118260.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260705/1064144958.html

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