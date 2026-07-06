https://sputnik-abkhazia.ru/20260706/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-7-iyulya-1064202744.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля повышенного давления. 06.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-06T19:47+0300
2026-07-06T19:47+0300
2026-07-06T19:47+0300
в абхазии
новости
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0b/1047925773_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_65d3d7c5856d7a10aca88840bc2167cd.jpg
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Во вторник, 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за местной циркуляции воздуха, местами возможны осадки локального характера, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0b/1047925773_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b323420359c992c726cb24427332c383.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июля
Территория черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Во вторник, 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за местной циркуляции воздуха, местами возможны осадки локального характера, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.
Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +20°С, днем +29°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +30°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +29°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +29°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +30°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +28°С.
Гал – ночью +19°С, днем +28°С.
Ткуарчал – ночью +16°С, днем +25°С.