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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля повышенного давления. 06.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-06T19:47+0300

2026-07-06T19:47+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Во вторник, 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за местной циркуляции воздуха, местами возможны осадки локального характера, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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