Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июля

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аефир аҟны
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аефир аҟны
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҟәатәи аԥшаҳәа аартреи уи иашьҭанеиуаз ахҭысқәеи: алкаақәа
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны "Кавказ ажәларқәа ркультуреи рҟазареи рфестиваль" аҟны: алахәыла ҳлацәажәоит
13:33
16 мин
Аиҿцәажәара
Актәи акласс ахь ирыдыркыло ҭарҩит: Гәдоуҭа араион аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Гражданин и начальник
Безопасность на воде: как предотвратить трагедии в акватории Абхазии?
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Новые смыслы Сухумской набережной: слово за молодежью
14:33
14 мин
Актуальный комментарий
Эффект "Апсны": в чем феномен абхазской команды в Медиалиге?
14:48
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны "Кавказ ажәларқәа ркультуреи рҟазареи рфестиваль" аҟны: алахәыла ҳлацәажәоит
18:04
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥхынтәи асезон 2026: изеиԥшрахарц алшо атәы ҳалацәажәоит
18:16
12 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Абхазия в тренде: кого привлекает страна и хватит ли всем мест?
18:34
8 мин
Гражданин и начальник
Безопасность на воде: как предотвратить трагедии в акватории Абхазии?
18:42
17 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны "Кавказ ажәларқәа ркультуреи рҟазареи рфестиваль" аҟны: алахәыла ҳлацәажәоит
21:04
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥхынтәи асезон 2026: изеиԥшрахарц алшо атәы ҳалацәажәоит
21:16
12 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
21:29
1 мин
Актуальный комментарий
Абхазия в тренде: кого привлекает страна и хватит ли всем мест?
21:34
8 мин
Гражданин и начальник
Безопасность на воде: как предотвратить трагедии в акватории Абхазии?
21:42
17 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260706/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-7-iyulya-1064202744.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля повышенного давления. 06.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-06T19:47+0300
2026-07-06T19:47+0300
в абхазии
новости
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0b/1047925773_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_65d3d7c5856d7a10aca88840bc2167cd.jpg
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Во вторник, 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за местной циркуляции воздуха, местами возможны осадки локального характера, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0b/1047925773_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b323420359c992c726cb24427332c383.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июля

19:47 06.07.2026
© Sputnik / Леон Адлейба Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2026
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Во вторник, 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за местной циркуляции воздуха, местами возможны осадки локального характера, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.
Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +20°С, днем +29°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +30°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +29°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +29°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +30°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +28°С.
Гал – ночью +19°С, днем +28°С.
Ткуарчал – ночью +16°С, днем +25°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0