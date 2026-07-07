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Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 07.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. В среду, 8 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и в полдень местами кратковременный дождь, гроза, высокий индекс УФ. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 июля

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Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik. В среду, 8 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и в полдень местами кратковременный дождь, гроза, высокий индекс УФ. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +20°С, днем +26°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +26°С.
Гудаута – ночью +19°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +20°С, днем +26°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +24°С.
Гал – ночью +19°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +24°С.
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