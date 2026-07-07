Работает ИИ-энергонадзор

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Аԥсны "Кавказ ажәларқәа ркультуреи рҟазареи рфестиваль" аҟны: алахәыла ҳлацәажәоит
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Аиҿцәажәара
Актәи акласс ахь ирыдыркыло ҭарҩит: Гәдоуҭа араион аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
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Ахаланапхгараҭаратә усбарҭақәа ирызкыз аконференциа мҩаԥган Аҟәа: адепутат лцәажәара
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Ииультәи ажәылара аибашьцәа рфотоқәа рыла: Гәдоуҭа амузеи аҿы еиҿкаауп ацәыргақәҵа
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Абхазский литерныйВ России запатентована интересная разработка, которая Абхазии очень-очень нужна.Цифровая платформа EnergyTool предназначена в целом для ЖКХ... 07.07.2026, Sputnik Абхазия
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2026-07-07T17:44+0300
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Абхазский литерныйВ России запатентована интересная разработка, которая Абхазии очень-очень нужна.Цифровая платформа EnergyTool предназначена в целом для ЖКХ, но более интересна она энергетикам. Система, заточенная на искусственном интеллекте и алгоритмах машинного обучения, собирает самый широкий массив сведений: счетчики, кадастр, гео- и метеоданные.Все это она в режиме реального времени складывает в общую картину и определяет какие-то аномалии и нетипичные процессы, которые могут быть признаками хищений из сети или незаконных подключений.Диспетчер видит горячие точки на карте и отправляет туда оперативные бригады.То есть платформа не только помогает бороться с кражами электричества, но и даже оптимизирует работу самих сетей.Региональные российские операторы в восторге: выявлено под сотню манипуляций со счетчиками, сэкономлены миллионы рублей."Энергоинструмент" весьма эффективен против майнинга. За два с лишним года он накрыл несколько сотен ферм.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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Работает ИИ-энергонадзор

17:44 07.07.2026
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТамбовский филиал ПАО "Ростелеком"
Тамбовский филиал ПАО Ростелеком - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2026
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Абхазский литерный

В России запатентована интересная разработка, которая Абхазии очень-очень нужна.

Цифровая платформа EnergyTool предназначена в целом для ЖКХ, но более интересна она энергетикам.

Система, заточенная на искусственном интеллекте и алгоритмах машинного обучения, собирает самый широкий массив сведений: счетчики, кадастр, гео- и метеоданные.

Все это она в режиме реального времени складывает в общую картину и определяет какие-то аномалии и нетипичные процессы, которые могут быть признаками хищений из сети или незаконных подключений.

Диспетчер видит горячие точки на карте и отправляет туда оперативные бригады.

То есть платформа не только помогает бороться с кражами электричества, но и даже оптимизирует работу самих сетей.

Региональные российские операторы в восторге: выявлено под сотню манипуляций со счетчиками, сэкономлены миллионы рублей.

"Энергоинструмент" весьма эффективен против майнинга. За два с лишним года он накрыл несколько сотен ферм.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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