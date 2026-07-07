Работает ИИ-энергонадзор
© Sputnik / Алексей Сухоруков/
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Абхазский литерный
В России запатентована интересная разработка, которая Абхазии очень-очень нужна.
Цифровая платформа EnergyTool предназначена в целом для ЖКХ, но более интересна она энергетикам.
Система, заточенная на искусственном интеллекте и алгоритмах машинного обучения, собирает самый широкий массив сведений: счетчики, кадастр, гео- и метеоданные.
Все это она в режиме реального времени складывает в общую картину и определяет какие-то аномалии и нетипичные процессы, которые могут быть признаками хищений из сети или незаконных подключений.
Диспетчер видит горячие точки на карте и отправляет туда оперативные бригады.
То есть платформа не только помогает бороться с кражами электричества, но и даже оптимизирует работу самих сетей.
Региональные российские операторы в восторге: выявлено под сотню манипуляций со счетчиками, сэкономлены миллионы рублей.
"Энергоинструмент" весьма эффективен против майнинга. За два с лишним года он накрыл несколько сотен ферм.
В России запатентована интересная разработка, которая Абхазии очень-очень нужна.
Цифровая платформа EnergyTool предназначена в целом для ЖКХ, но более интересна она энергетикам.
Система, заточенная на искусственном интеллекте и алгоритмах машинного обучения, собирает самый широкий массив сведений: счетчики, кадастр, гео- и метеоданные.
Все это она в режиме реального времени складывает в общую картину и определяет какие-то аномалии и нетипичные процессы, которые могут быть признаками хищений из сети или незаконных подключений.
Диспетчер видит горячие точки на карте и отправляет туда оперативные бригады.
То есть платформа не только помогает бороться с кражами электричества, но и даже оптимизирует работу самих сетей.
Региональные российские операторы в восторге: выявлено под сотню манипуляций со счетчиками, сэкономлены миллионы рублей.
"Энергоинструмент" весьма эффективен против майнинга. За два с лишним года он накрыл несколько сотен ферм.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.