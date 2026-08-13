https://sputnik-abkhazia.ru/20260813/zavtra-byla-voyna-1064961242.html

Завтра была война

Завтра была война

Sputnik Абхазия

Безмятежное августовское утро. На море полный штиль. Купайся и наслаждайся. Мое внимание привлекла пара, которая очень бойко ловила рыбу. Я с некоторым... 13.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-13T19:52+0300

2026-08-13T19:52+0300

2026-08-13T19:52+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Безмятежное августовское утро. На море полный штиль. Купайся и наслаждайся. Мое внимание привлекла пара, которая очень бойко ловила рыбу. Я с некоторым скепсисом за этим наблюдал, но когда раз за разом они стали вытаскивать улов, я подошел поближе. Алексей Ломия, SputnikРыбка ловилась не ахти какая – то бычки всякие, то окунек, совсем редко барабулька. Но сама суть ведь не в этом. У людей явно пенсионного возраста есть хорошее и, что очень важно, общее увлечение. Видимо, не только меня заинтересовал этот процесс, стали подходить и другие. Завязалась беседа. Оказалось, что рыбаки из Удмуртии, я из Абхазии, и еще муж, жена и ребенок из Тулы. Поделились впечатлениями. Меня искренне порадовало, что гости Абхазии в восторге от чистоты моря, от кристального воздуха, легкого вечернего бриза, от добродушия и гостеприимства местных людей. Для себя я отметил, что гости из Ижевска и из Тулы, надо же, какое совпадение. Вроде бы ничего особенного, но не для меня, который больше 30 лет назад прошел войну. А дело вот в чем. Не дадут мне соврать ветераны, что когда грязная нога грузинского оккупанта ступила на священную землю Абхазии, каждый мужчина, который по праву носил брюки и любил Родину, встал на защиту родного края, семьи, стариков и детей. И для этого нужно было найти оружие. Находили кто где. Я с друзьями детства в первый день войны уехал в Гудауту, где неподалеку от Бамборского поста ГАИ абхазы штурмом взяли военные склады. Оттуда извлекли, по разным оценкам, от пятисот до семисот автоматов, гранатометы, пистолеты, патроны и другие боеприпасы. И именно из этих людей сформировалась вторая волна защитников Родины, которые приняли бой сначала в Сухуме и Гагре, а уже потом составили костяк армии ополченцев. И как раз в те времена мы стали познавать для себя, что автоматы Калашникова есть тульского производства, а есть ижевского. Различить можно было по звездочке и треугольнику на автомате рядом с серийным номером. И якобы тульские со звездочкой куда надежнее. Скорее всего, это кем-то растиражированный и подхваченный массами миф. Абсолютно ответственно это заявляю. У меня вначале была тульская "семерка" калибра 7.62, которую я поменял с однополчанином на ижевскую "пятерку" калибра 5.45. Ни разу за все время боевых действий это оружие меня не подводило. Надежность "калашей" доказана историей. Просто надо иногда потратить три-пять минут времени, чтобы протереть, прочистить его.О нахлынувших вдруг на меня воспоминаниях я поведал гостям Абхазии. Ненавязчиво рассказал о тех премудростях, которые нам, парням с мирными профессиями, пришлось познавать в рекордно малые сроки. На что ижевец вдруг неожиданно для меня отреагировал вопросом. Мол, неужели тогда нельзя было все решить мирно, переговорами? Вы же вроде с грузинами очень похожи обычаями, менталитетом и даже внешне, по его мнению. Для себя я решил, что в его вопросе ключевое слово "вроде". Так показала жизнь.История не любит сослагательного наклонения, но если попробовать... Видимо, не стоило Сталину лишать нас статуса союзной республики с вхождением в состав Грузинской ССР на правах автономии. Видимо, не надо было давать безграничные полномочия такому упырю, как Берия, который уничтожил абхазскую интеллигенцию, массово переселял грузин в Абхазию. Видимо, не стоило придумывать лжеисторию об автохтонности грузин в Абхазии, о том, что абхазы – некие захватчики и пришельцы. Может, тогда оголтелым шовинистам Гамсахурдия, Иоселиани, Китовани и им подобным не удалось бы одурманить грузинское население до такой степени, что они не стали бы с цветами встречать оккупационный корпус грузинских войск. И самое важное – нельзя было внушать грузинам миф об исключительности их нации. И не пришлось бы нам, простым ребятам, брать оружие в руки, чтобы отстоять право жить в своей квартире, в своем доме, на своей исторической Родине, совершать подвиги и, увы, погибать в бою... Светлая память всем, отдавшим жизнь за свободу Абхазии!

https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/obrechennye-na-porazhenie-okkupatsiya-abkhazii-srazu-poshla-ne-po-planu-1047479919.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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абхазия, авторы, колумнисты, мнение, отечественная война народа абхазии (1992-1993)