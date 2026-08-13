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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20260813/zavtra-byla-voyna-1064961242.html
Завтра была война
Завтра была война
Sputnik Абхазия
Безмятежное августовское утро. На море полный штиль. Купайся и наслаждайся. Мое внимание привлекла пара, которая очень бойко ловила рыбу. Я с некоторым... 13.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-13T19:52+0300
2026-08-13T19:52+0300
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отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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Безмятежное августовское утро. На море полный штиль. Купайся и наслаждайся. Мое внимание привлекла пара, которая очень бойко ловила рыбу. Я с некоторым скепсисом за этим наблюдал, но когда раз за разом они стали вытаскивать улов, я подошел поближе. Алексей Ломия, SputnikРыбка ловилась не ахти какая – то бычки всякие, то окунек, совсем редко барабулька. Но сама суть ведь не в этом. У людей явно пенсионного возраста есть хорошее и, что очень важно, общее увлечение. Видимо, не только меня заинтересовал этот процесс, стали подходить и другие. Завязалась беседа. Оказалось, что рыбаки из Удмуртии, я из Абхазии, и еще муж, жена и ребенок из Тулы. Поделились впечатлениями. Меня искренне порадовало, что гости Абхазии в восторге от чистоты моря, от кристального воздуха, легкого вечернего бриза, от добродушия и гостеприимства местных людей. Для себя я отметил, что гости из Ижевска и из Тулы, надо же, какое совпадение. Вроде бы ничего особенного, но не для меня, который больше 30 лет назад прошел войну. А дело вот в чем. Не дадут мне соврать ветераны, что когда грязная нога грузинского оккупанта ступила на священную землю Абхазии, каждый мужчина, который по праву носил брюки и любил Родину, встал на защиту родного края, семьи, стариков и детей. И для этого нужно было найти оружие. Находили кто где. Я с друзьями детства в первый день войны уехал в Гудауту, где неподалеку от Бамборского поста ГАИ абхазы штурмом взяли военные склады. Оттуда извлекли, по разным оценкам, от пятисот до семисот автоматов, гранатометы, пистолеты, патроны и другие боеприпасы. И именно из этих людей сформировалась вторая волна защитников Родины, которые приняли бой сначала в Сухуме и Гагре, а уже потом составили костяк армии ополченцев. И как раз в те времена мы стали познавать для себя, что автоматы Калашникова есть тульского производства, а есть ижевского. Различить можно было по звездочке и треугольнику на автомате рядом с серийным номером. И якобы тульские со звездочкой куда надежнее. Скорее всего, это кем-то растиражированный и подхваченный массами миф. Абсолютно ответственно это заявляю. У меня вначале была тульская "семерка" калибра 7.62, которую я поменял с однополчанином на ижевскую "пятерку" калибра 5.45. Ни разу за все время боевых действий это оружие меня не подводило. Надежность "калашей" доказана историей. Просто надо иногда потратить три-пять минут времени, чтобы протереть, прочистить его.О нахлынувших вдруг на меня воспоминаниях я поведал гостям Абхазии. Ненавязчиво рассказал о тех премудростях, которые нам, парням с мирными профессиями, пришлось познавать в рекордно малые сроки. На что ижевец вдруг неожиданно для меня отреагировал вопросом. Мол, неужели тогда нельзя было все решить мирно, переговорами? Вы же вроде с грузинами очень похожи обычаями, менталитетом и даже внешне, по его мнению. Для себя я решил, что в его вопросе ключевое слово "вроде". Так показала жизнь.История не любит сослагательного наклонения, но если попробовать... Видимо, не стоило Сталину лишать нас статуса союзной республики с вхождением в состав Грузинской ССР на правах автономии. Видимо, не надо было давать безграничные полномочия такому упырю, как Берия, который уничтожил абхазскую интеллигенцию, массово переселял грузин в Абхазию. Видимо, не стоило придумывать лжеисторию об автохтонности грузин в Абхазии, о том, что абхазы – некие захватчики и пришельцы. Может, тогда оголтелым шовинистам Гамсахурдия, Иоселиани, Китовани и им подобным не удалось бы одурманить грузинское население до такой степени, что они не стали бы с цветами встречать оккупационный корпус грузинских войск. И самое важное – нельзя было внушать грузинам миф об исключительности их нации. И не пришлось бы нам, простым ребятам, брать оружие в руки, чтобы отстоять право жить в своей квартире, в своем доме, на своей исторической Родине, совершать подвиги и, увы, погибать в бою... Светлая память всем, отдавшим жизнь за свободу Абхазии!
https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/obrechennye-na-porazhenie-okkupatsiya-abkhazii-srazu-poshla-ne-po-planu-1047479919.html
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Алексей Ломия
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абхазия, авторы, колумнисты, мнение, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, авторы, колумнисты, мнение, отечественная война народа абхазии (1992-1993)

Завтра была война

19:52 13.08.2026
© Foto / Марина БарцыцИюльское наступление. 03.07.1993 г. ОВНА
Июльское наступление. 03.07.1993 г. ОВНА - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2026
© Foto / Марина Барцыц
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Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
Все материалы
Безмятежное августовское утро. На море полный штиль. Купайся и наслаждайся. Мое внимание привлекла пара, которая очень бойко ловила рыбу. Я с некоторым скепсисом за этим наблюдал, но когда раз за разом они стали вытаскивать улов, я подошел поближе.
Алексей Ломия, Sputnik
Рыбка ловилась не ахти какая – то бычки всякие, то окунек, совсем редко барабулька. Но сама суть ведь не в этом. У людей явно пенсионного возраста есть хорошее и, что очень важно, общее увлечение.
Видимо, не только меня заинтересовал этот процесс, стали подходить и другие. Завязалась беседа. Оказалось, что рыбаки из Удмуртии, я из Абхазии, и еще муж, жена и ребенок из Тулы. Поделились впечатлениями. Меня искренне порадовало, что гости Абхазии в восторге от чистоты моря, от кристального воздуха, легкого вечернего бриза, от добродушия и гостеприимства местных людей.
Кто-то уже постоянно к нам приезжает, кто-то в первый раз, но обязательно еще приедет. Все едины во мнении – Абхазия прекрасна, незабываема, и не влюбиться в нее невозможно.
Для себя я отметил, что гости из Ижевска и из Тулы, надо же, какое совпадение. Вроде бы ничего особенного, но не для меня, который больше 30 лет назад прошел войну. А дело вот в чем. Не дадут мне соврать ветераны, что когда грязная нога грузинского оккупанта ступила на священную землю Абхазии, каждый мужчина, который по праву носил брюки и любил Родину, встал на защиту родного края, семьи, стариков и детей. И для этого нужно было найти оружие. Находили кто где.
Я с друзьями детства в первый день войны уехал в Гудауту, где неподалеку от Бамборского поста ГАИ абхазы штурмом взяли военные склады. Оттуда извлекли, по разным оценкам, от пятисот до семисот автоматов, гранатометы, пистолеты, патроны и другие боеприпасы. И именно из этих людей сформировалась вторая волна защитников Родины, которые приняли бой сначала в Сухуме и Гагре, а уже потом составили костяк армии ополченцев.
ОВНА - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2023
В Абхазии
Обреченные на поражение: оккупация Абхазии сразу пошла не по плану
14 августа 2023, 09:40
И как раз в те времена мы стали познавать для себя, что автоматы Калашникова есть тульского производства, а есть ижевского. Различить можно было по звездочке и треугольнику на автомате рядом с серийным номером. И якобы тульские со звездочкой куда надежнее. Скорее всего, это кем-то растиражированный и подхваченный массами миф. Абсолютно ответственно это заявляю. У меня вначале была тульская "семерка" калибра 7.62, которую я поменял с однополчанином на ижевскую "пятерку" калибра 5.45. Ни разу за все время боевых действий это оружие меня не подводило. Надежность "калашей" доказана историей. Просто надо иногда потратить три-пять минут времени, чтобы протереть, прочистить его.
О нахлынувших вдруг на меня воспоминаниях я поведал гостям Абхазии. Ненавязчиво рассказал о тех премудростях, которые нам, парням с мирными профессиями, пришлось познавать в рекордно малые сроки. На что ижевец вдруг неожиданно для меня отреагировал вопросом. Мол, неужели тогда нельзя было все решить мирно, переговорами? Вы же вроде с грузинами очень похожи обычаями, менталитетом и даже внешне, по его мнению. Для себя я решил, что в его вопросе ключевое слово "вроде". Так показала жизнь.
Отечественная война народа Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.09.2025
В Абхазии
Откровенная фальсификация истории: правда и ложь о причинах срыва Сочинских соглашений
11 сентября 2025, 16:00
История не любит сослагательного наклонения, но если попробовать... Видимо, не стоило Сталину лишать нас статуса союзной республики с вхождением в состав Грузинской ССР на правах автономии. Видимо, не надо было давать безграничные полномочия такому упырю, как Берия, который уничтожил абхазскую интеллигенцию, массово переселял грузин в Абхазию. Видимо, не стоило придумывать лжеисторию об автохтонности грузин в Абхазии, о том, что абхазы – некие захватчики и пришельцы.
Может, тогда оголтелым шовинистам Гамсахурдия, Иоселиани, Китовани и им подобным не удалось бы одурманить грузинское население до такой степени, что они не стали бы с цветами встречать оккупационный корпус грузинских войск.
И самое важное – нельзя было внушать грузинам миф об исключительности их нации. И не пришлось бы нам, простым ребятам, брать оружие в руки, чтобы отстоять право жить в своей квартире, в своем доме, на своей исторической Родине, совершать подвиги и, увы, погибать в бою... Светлая память всем, отдавшим жизнь за свободу Абхазии!
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