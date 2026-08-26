https://sputnik-abkhazia.ru/20260826/schastlivye-momenty-1065200368.html

Счастливые моменты

Счастливые моменты

Sputnik Абхазия

У каждого человека случались в жизни такие моменты, которые он смело может охарактеризовать как тот самый миг, когда он точно знает: "Это и есть счастье". Они... 26.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-26T13:43+0300

2026-08-26T13:43+0300

2026-08-26T13:43+0300

абхазия

день признания независимости абхазии

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

мнение

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колумнисты

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У каждого человека случались в жизни такие моменты, которые он смело может охарактеризовать как тот самый миг, когда он точно знает: "Это и есть счастье". Они бывают совершенно разные по степени воздействия на человека, по значимости, времени, продолжительности, но запоминаются навсегда. Алексей Ломия, SputnikЛичная жизнь, семья — это деликатная тема, о которой не стоит рассуждать публично. Может даже, чтобы не спугнуть. Я верю, что счастье любит тишину. А вот рассказать хочется о некоторых моментах, которые были в моей жизни и вне всякого сомнения были счастливыми. Сложно сказать почему, а может наоборот — слишком предсказуемо, но эти моменты у меня связаны с Отечественной войной народа Абхазии. Или, если точнее, они произошли в те лихие годы, и так или иначе связаны с ней. Там, на площади перед мостом свершилось то, чего мы столько ждали! Мы изгнали врага из нашей Родины! Мы повергли его в ужас! Настолько, что еще несколько поколений должны получить и получили урок о том, что не стоит вторгаться на чужую землю. Не надо быть в плену "красивых" речей политиков, нужно самому думать. Какими бы ни были иллюзии об исключительности грузинской нации, о мнимой "мощи" их армии, о безнаказанности, даже такой маленький абхазский народ готов героически сражаться и отстаивать свое право жить на своей земле. Справедливость восторжествовала, хотя Победа досталась нам дорогой ценой! Мы на границе! Победа за нами! Другой случай я бы назвал даже курьезным. Это совсем маленький эпизод, но по выбросу гормонов счастья он был таким, что навсегда мне запомнился. Дело было в июле 1993 года на горе Ахбюк. Наш батальон поднялся на эту вершину, чтобы закрепить успех, чтобы застолбить результаты кровопролитных боев. Ахбюк штурмовали несколько раз. Грузины отчаянно бились за эту гору, понимая, что она является одной из господствующих высот над Сухумом. Контроль над этой сопкой означал, что совсем скоро столица будет освобождена. Абхазская армия применила весь спектр артиллерии, чтобы облегчить штурм высоты. Даже был применен вертолетный десант. Не все сложилось удачно, были невосполнимые потери, но Ахбюк был взят нашими героями. Теперь его надо было удержать. Поэтому нам дали команду взойти на гору и закрепиться по периметру. Подъем ожидаемо был очень сложным. Отвесные склоны, мокрые, скользкие тропы. Поэтому надо было максимально избавиться от всего лишнего в экипировке, кроме боеприпасов и запасов еды. Совершенно непонятно тогда было, сколько придется там находиться, в каких условиях. Перед подъемом я разложил рюкзак и решительно выбросил все, кроме того, что могло стрелять или было нужно для этого. В том числе, выброшены были и все средства гигиены. И вот когда мы уже обосновались, окопались на горе, когда стало понятно, что враг отбросил идею отбить высоту у нас, на седьмой-восьмой день я понял, что мне надо почистить зубы. Смешно сейчас об этом писать, но тогда точно было не до юмора. Человек ко всему склонен привыкать, к любым неудобствам и лишениям, но если есть возможность, самое минимальное надо пытаться сделать. Я прошелся по периметру плато и нашел вражеский блиндаж. Как же я был рад, когда нашел там сильно потрепанную зубную щетку и полувыжатый тюбик пасты "Жемчуг". Щетку я прокипятил в консервной банке из-под кильки в томатном соусе, обильно сдобрил полузасохшей зубной пастой и... Кому сейчас рассказывать, сколько было тогда счастья! Такого маленького, такого простого, такого банального, но счастья! Иногда человеку много не надо, иногда ощущение чистоты зубов может принести столько положительных эмоций, что это становится маленьким эпизодом из твоей личной истории, который всегда вспоминаешь. Война была суровой, кровопролитной. Потом были не менее сложные времена, когда нам надо было всему остальному миру доказать, что в этом мире, на карте Земли, должна быть маленькая гордая Республика Абхазия. Самим себе это доказывать не надо было. Нам очень важно было, чтобы в проект "Свободная Независимая Абхазия" поверил остальной мир. И вот когда в августе 2008 года появилась такая надежда, по республике прошел слух, что должно произойти нечто очень судьбоносное. Как сейчас помню, как мы ждали этого момента. Тогда был анонс, что 26 августа в дневном выпуске новостей прозвучит заявление Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Я готов был глазами проглотить телевизор, когда увидел президента России, который очень доходчиво и четко заявил, юридически обосновал решение о признании независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Нашему счастью не было предела! Всеобщее ликование! Народ был в восторге! Это было исторической вехой в нашей истории. Это было подведение итогов освободительной борьбы абхазского народа. Только тогда можно было с уверенностью сказать, что цель достигнута, что лучшие сыны и дочери Абхазии сложили головы за правое дело! С праздником признания независимости Республики Абхазия!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250927/den-pobedy-velikiy-i-pechalnyy-prazdnik--1057823954.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260702/predvestnitsa-pobedy-znachenie-i-khod-iyulskoy-operatsii-1064061968.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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абхазия, день признания независимости абхазии, отечественная война народа абхазии (1992-1993), мнение, авторы, колумнисты