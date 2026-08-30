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Sputnik недели: День признания независимости, "Музыка Гордых" и ШОУАБХАЗИИ

Sputnik недели: День признания независимости, "Музыка Гордых" и ШОУАБХАЗИИ

Sputnik Абхазия

Главным событием прошедшей недели в Абхазии стало празднование Дня признания независимости. 30.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-30T20:56+0300

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В республику приехали официальные делегации, состоялись праздничные фестивали и концерты.Об этом и не только читайте в недельном дайджесте Sputnik.SputnikАбхазская делегация в ДамаскеДелегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Олегом Барциц посетила Сирию.В рамках визита абхазская сторона приняла участие в 63-й Дамасской международной ярмарке, провела встречи с руководителями профильных ведомств Сирии и представителями абхазо-адыгской диаспоры.Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах.Встреча с посломРазвитие социальных инициатив и обмен опытом между общественными организациями Абхазии и России обсудили в Общественной палате республики с Вячеславом Гладковым.Посол отметил, что российская сторона готова делиться практиками, применяемыми в регионах страны, и адаптировать их с учетом условий Абхазии.В рамках сотрудничества с Уполномоченным по правам ребенка руководители двух НКО из Очамчырского и Галского районов уже посетили Россию, где изучили опыт работы с детьми с ментальными нарушениями и онкологическими заболеваниями.Посол также отметил, что готов применять в совместной работе собственный опыт государственной и муниципальной службы.Реставрация всадникаНачалась реставрация мозаичного панно "Всадник на красном коне" на площади имени Багапш.Работы приурочены ко Дню признания независимости Абхазии.Скульпторы Давид Чкотуа и Арсоу Берзения предложили идею восстановления путем минимальных решений, создав имитацию мозаики. Работы провели при поддержке администрации столицы.Награда для дивыВладимир Путин наградил Хиблу Герзмава орденом "За заслуги в культуре и искусстве"."За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Герзмаву Хиблу Леварсовну — артистку-вокалистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический Музыкальный театр имени народных артистов К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко", — говорится в тексте документа.Хибла Герзмава — Народная артистка Абхазии и России, лауреат ордена "Ахьдз-Апша" I степени, Государственной премии России за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства, премий "Триумф", "Золотая маска" и других престижных наград.Перерегистрация пенсионеровПолучатели пенсии в Абхазии должны пройти перерегистрацию с 1 сентября по 1 декабря 2026 года.Соответствующее постановление утвердил Кабмин. Перерегистрация необходима для уточнения фактической численности пенсионеров и проверки обоснованности выплат, исключении фактов двойного пенсионного обеспечения.В случае невозможности явки по состоянию здоровья, при наличии медицинского подтверждения и заявления пенсионера, перерегистрация осуществляется по месту жительства пенсионера с выездом уполномоченного сотрудника в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.Дело в судеДело об убийстве четырехлетней Габриэлы Лахиной направлено в суд.В умышленном убийстве с особой жестокостью и в истязании ребенка обвиняется тетя девочки, Кристина Лахина.Преступление произошло в период с 20:30 по 21:10 7 апреля в селе Мачара.Кристина Лахина находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и нанесла травмы племяннице из-за непослушания. Девочка скончалась в больнице в 03:12 8 апреля.В ходе расследования установлено, что физический и психологический вред ребенку, побои и иное насилие применялись систематически с 10 июля 2025 года. По факту истязания возбужден новый эпизод преступления.Одновременно действия обвиняемой были переквалифицированы с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, на убийство с особой жестокостью.Наказание по этой статье — заключение на срок от 8 до 15 лет. На период расследования Кристина Лахина заключена под стражу.Горный маршрутНовый транспорт для жителей появился в селе Псху.Теперь они смогут ездить в Сухум на автомобиле "ГАЗ Соболь", специально адаптированном для поездок по горной местности. Он вмещает 6 человек с грузом по 50 килограммов на каждого. Рейсы выполняются по субботам.Помочь сельчанам с дополнительным транспортом ранее обещал президент Бадра Гунба. Псху — одно из самых труднодоступных сел в Абхазии, попасть туда можно самолетом Ан-2, который выполняет несколько рейсов в месяц, или на внедорожнике. Но у большинства жителей нет собственного транспорта.День признания независимостиДень признания независимости отметили в Абхазии 26 августа.День начался с памятных мероприятий: церемонии возложения цветов прошли в Парке Славы, у мемориалов Владиславу Ардзинба и Сергею Багапш, а также у памятника российским миротворцам.В честь праздника состоялся Гала-концерт международного фестиваля и конкурса "Музыка гордых".На сцене выступили Николай Расторгуев и группа "Любэ", Ay Yola, Bearwolf, Султан Лагучев, Хибла Мукба, Виктория Перцхелия, Авто Конджария, Валерий Писаренко, Lepnina и другие артисты России и Абхазии.Проект организован фондом Николая Расторгуева при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Новые направленияЗапуск рейсов S7 в Абхазию обсудили в Новосибирске.В переговорах, прошедших в рамках деловой поездки в Новосибирск, приняли участие вице-премьер республики Джансух Нанба и генеральный представитель авиакомпании в аэропорту Толмачево, странах СНГ, Европы и Юго-Западной Азии Евгений Чернышев.Нанба назвал расширение географии перевозок и открытие новых воздушных направлений одной из главных задач. Он заверил, что руководство страны готово оказать содействие и обеспечить условия для запуска рейсов.Чернышев также подтвердил заинтересованность компании в развитии маршрутной сети и изучении потенциала сухумского направления.Кофе-фестМеждународный кофе-фест "Кофейная волна" прошел в Сухуме.Гостей угощали 12 кофеен Абхазии, прошла ярмарка с участием 16 хозяйств.Организаторы подготовили и просветительскую программу — в лектории прошли четыре лекции, мастер-класс по приготовлению кофе в турке и дегустация дрип-кофе. Также в фестивале приняли участие делегации России, Венесуэлы и Никарагуа."Мы вместе"Центр "Мы вместе" открылся в Сухуме 29 августа.Торжественную церемонию посетили Бадра Гунба и Сергей Кириенко.Ремонт позволил увеличить полезную площадь в полтора раза, в здании полностью оборудовали галерейное пространство, современные студии, конференц-зоны и другие помещения для проведения мероприятий, оснастили их современной техникой.Центр станет площадкой для реализации совместных культурных проектов и общественных инициатив, он открыт для креаторов Абхазии."Новые медиа Абхазии"Образовательный проект "Новые медиа Абхазии" получит продолжение.Об этом заявил Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в видеообращении к участникам Фестиваля новых медиа в Подмосковье, в котором принимают участие медийщики из Абхазии.Первый сезон "Новых медиа Абхазии" завершился весной этого года. В нем приняли участие 50 медиаспециалистов республики. Участники разработали проекты о культуре и традициях, туризме и науке Абхазии. 14 проектов получили ресурсную и экспертную поддержку."ШОУАБХАЗИИ"Первый международный фестиваль национальных культур Абхазии и России "ШОУАБХАЗИИ" состоялся в Сухуме 28-29 августа.Фестиваль был посвящен Дню признания Россией Абхазии, его идейный вдохновитель — Заслуженный артист Абхазии и России Александр Шоуа.Хедлайнерами проекта были Александр Шоуа и группа "НЕПАРА", группа "Земляне", Мия Бойка, Валерия Чайка, Виктория Черенцова и Алена Ланская.Помимо концертной программы состоялись выставки художников и ремесленников, показы национальной и современной одежды, танцевальные и творческие мастер-классы, арт-пространства, тематические фотозоны.Проект проводился при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив.Успение Пресвятой БогородицыТоржественные богослужения прошли 28 августа в трех древних храмах Абхазии в честь Успения Пресвятой Богородицы.Православный праздник отметили в царском храме в селе Лыхны, архиепископском кафедральном соборе в селе Мыку и Драндском епископском соборе в селе Дранда.С праздником Нанҳәа, Анан Мариа лныҳәа, в некоторых районах Абхазии связана традиция поминать усопших родственников и накрывать трапезу из плодов нового урожая.Горячее питание в школахГорячее питание в школах Абхазии введут в новом учебном году.По словам министра просвещения Ханы Гунба, программа будет осуществляться по софинансированию со стороны России и бюджета Абхазии.Сумма на организацию горячего питания на одного ученика определена в 110 рублей.Во время своего визита Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко заявил, что горячее питание в школьных столовых для младшеклассников в Абхазии из резервного фонда президента России будет выделено 245 миллионов рублей.Грантовые конкурсыВторые сезоны грантовых конкурсов проведут в Абхазии осенью.Вопросы поддержки проектов Бадра Гунба и Сергей Кириенко обсудили с резидентами российского общественного центра "Мы вместе".Сергей Кириенко рассказал креаторам о возможностях поддержки их проектов. С 1 сентября по 16 октября будут приниматься заявки на конкурс "Созидатели Абхазии", на который выделено до 150 миллионов рублей. С 15 октября до 2 декабря проводится прием заявок в Президентский фонд культурных инициатив. Консультационную и продюсерскую поддержку авторам также оказывает центр "Интеграция".Кроме того, российский Фонд президентских грантов выделяет 150 миллионов рублей на проекты из республики, прием заявок начнется с 1 сентября.Решения президента России в отношении АбхазииПредприятия Абхазии смогут выполнять госзаказы для российских ведомств, сообщил во время пресс-подхода Сергей Кириенко.Указ, распространяющий это право на предприятия Абхазии и Южной Осетии, подписал Владимир Путин.Еще одно важное решение - сохранение платы за оформление гражданства РФ для граждан Абхазии. Она не будет превышать 5 тысяч рублей, хотя для жителей других стран, кроме Южной Осетии, она составляет 50 тысяч рублей. Памяти без вести пропавшихВ воскресенье, 30 августа, в Абхазии прошли мероприятия, посвященные памяти жителей республики, без вести пропавших во время войны 1992-1993 годов.В Очамчыре прошла церемония возложения цветов, в доме культуры организовали фотовыставку и памятный вечер. В музее имени Сергея Дбар в Гудауте также показали фотовыставку, школьники читали стихи о войне.Памятный вечер и возложение цветов также организовали в Сухуме.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало более 180 человек. Останки почти 50 из них были найдены и переданы семьям для захоронения.

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