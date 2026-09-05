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"Такого ни у кого нет": в ЕС раскрыли, в чем сила России
"Такого ни у кого нет": в ЕС раскрыли, в чем сила России
Sputnik Абхазия
Российские удобрения обеспечивают продовольственную безопасность, поэтому до сих пор не попали под жесткие санкции. Но это не единственная причина. О том... 05.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-05T15:21+0300
2026-09-05T15:21+0300
минеральные удобрения
россия
европа
экономика
аналитика
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Российские удобрения обеспечивают продовольственную безопасность, поэтому до сих пор не попали под жесткие санкции. Но это не единственная причина. О том, почему Европа не спешит окончательно закрывать двери, — в материале Светланы Медведевой для РИА Новости."Понимают даже горячие головы"В первом полугодии поставки в США выросли почти на четверть. Но еще больше потребляет Западная Европа, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.Поэтому в ЕС ограничились пошлинами: с 1 июля 2025-го к таможенному сбору в 6,5 процента добавились 40 евро за тонну азотных и 45 — смешанных удобрений. К 2028-му должны постепенно поднять до 315 и 430 евро соответственно. Закупки — тысячами тонн. В июне — 201 тысяча почти на 94 миллиона евро.А США в 2022 году даже включили российские удобрения в список жизненно важных товаров.Среди других покупателей — Китай, Бразилия и Индия. В Африку в прошлом году отправили в полтора раза больше, чем в 2024-м, а с января по июнь 2026 года — прибавка почти в две трети относительно того же периода 2025-го.Россия производит порядка 65 миллионов тонн удобрений в год, экспортирует — до 45 миллионов, уточняет профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.В два-три раза нижеПродолжая закупки и не вводя санкции, Запад признает, что Россия — ключевой игрок на международной арене в области минеральных удобрений и по цене, и по качеству, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова."Доля газа как сырья в стоимости удобрений очень высока: для азотных удобрений — до 70-80%. Поэтому российская цена по отдельным позициям может быть в два-три раза ниже, чем у других производителей", — указывает Зайнуллин.Еще в 2024-м генеральный директор Fertilizers Europe Антуан Хокша говорил, что ЕС сильно зависит "от дешевых российских карбамидных удобрений".Импортировать выгодно и за счет географической близости.А ассортимент у России широкий: азотные, калийные, фосфатные и различного рода комбинированные удобрения. Высококачественные (много питательных веществ) и экологичные (мало кадмия и других вредных металлов), что крайне важно для ЕС.На сотни процентовИз-за уникальной сырьевой базы, колоссального масштаба производства и жесткого дефицита свободных мощностей в мире найти полноценную замену российским поставкам невозможно, уверена Новикова.А пошлины, который вводит ЕС якобы для того, чтобы ослабить зависимость от Москвы и стимулировать диверсификацию, приводят только к росту расходов фермеров и крупных агрохолдингов, подчеркивает Зайнуллин."Если же вдруг российская продукция исчезнет с рынка, цены взлетят: азотных — на 200%, фосфорных — на 150, калийных — на 600", — прогнозирует эксперт.Соответственно, подорожает продовольствие."Запад это понимает. С учетом и без того сложного положения европейской экономики дополнительная проблема с продуктами чревата коллапсом мировых рынков", — полагает Новикова.Так что с Россией придется считаться — в том числе и в области минеральных удобрений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260904/vo-vsem-vinovata-ukraina-sensatsionnoe-priznanie-vashingtona-1065395135.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260817/otkazatsya-nevozmozhno-evropa-nakinulas-na-rossiyskiy-resurs-1065022574.html
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минеральные удобрения, россия, европа, экономика, аналитика
минеральные удобрения, россия, европа, экономика, аналитика

"Такого ни у кого нет": в ЕС раскрыли, в чем сила России

15:21 05.09.2026
© Sputnik / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкПресс-конференция представителей ЕС и ЕК в центре для мигрантов из Афганистана в Мадриде
Пресс-конференция представителей ЕС и ЕК в центре для мигрантов из Афганистана в Мадриде - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2026
© Sputnik / Густаво Вальенте
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Российские удобрения обеспечивают продовольственную безопасность, поэтому до сих пор не попали под жесткие санкции. Но это не единственная причина. О том, почему Европа не спешит окончательно закрывать двери, — в материале Светланы Медведевой для РИА Новости.

"Понимают даже горячие головы"

В первом полугодии поставки в США выросли почти на четверть. Но еще больше потребляет Западная Европа, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
"Из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности их запрет мог вызвать разрушительные последствия. Это понимают даже самые горячие головы", — пояснила она.
Поэтому в ЕС ограничились пошлинами: с 1 июля 2025-го к таможенному сбору в 6,5 процента добавились 40 евро за тонну азотных и 45 — смешанных удобрений. К 2028-му должны постепенно поднять до 315 и 430 евро соответственно. Закупки — тысячами тонн. В июне — 201 тысяча почти на 94 миллиона евро.
А США в 2022 году даже включили российские удобрения в список жизненно важных товаров.
Среди других покупателей — Китай, Бразилия и Индия. В Африку в прошлом году отправили в полтора раза больше, чем в 2024-м, а с января по июнь 2026 года — прибавка почти в две трети относительно того же периода 2025-го.
Россия производит порядка 65 миллионов тонн удобрений в год, экспортирует — до 45 миллионов, уточняет профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

В два-три раза ниже

Продолжая закупки и не вводя санкции, Запад признает, что Россия — ключевой игрок на международной арене в области минеральных удобрений и по цене, и по качеству, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
"Доля газа как сырья в стоимости удобрений очень высока: для азотных удобрений — до 70-80%. Поэтому российская цена по отдельным позициям может быть в два-три раза ниже, чем у других производителей", — указывает Зайнуллин.
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Еще в 2024-м генеральный директор Fertilizers Europe Антуан Хокша говорил, что ЕС сильно зависит "от дешевых российских карбамидных удобрений".
Импортировать выгодно и за счет географической близости.
А ассортимент у России широкий: азотные, калийные, фосфатные и различного рода комбинированные удобрения. Высококачественные (много питательных веществ) и экологичные (мало кадмия и других вредных металлов), что крайне важно для ЕС.

На сотни процентов

Из-за уникальной сырьевой базы, колоссального масштаба производства и жесткого дефицита свободных мощностей в мире найти полноценную замену российским поставкам невозможно, уверена Новикова.
А пошлины, который вводит ЕС якобы для того, чтобы ослабить зависимость от Москвы и стимулировать диверсификацию, приводят только к росту расходов фермеров и крупных агрохолдингов, подчеркивает Зайнуллин.
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"Если же вдруг российская продукция исчезнет с рынка, цены взлетят: азотных — на 200%, фосфорных — на 150, калийных — на 600", — прогнозирует эксперт.
Соответственно, подорожает продовольствие.
"Запад это понимает. С учетом и без того сложного положения европейской экономики дополнительная проблема с продуктами чревата коллапсом мировых рынков", — полагает Новикова.
Так что с Россией придется считаться — в том числе и в области минеральных удобрений.
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