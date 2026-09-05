https://sputnik-abkhazia.ru/20260905/takogo-ni-u-kogo-net-v-es-raskryli-v-chem-sila-rossii-1065413194.html
"Такого ни у кого нет": в ЕС раскрыли, в чем сила России
"Такого ни у кого нет": в ЕС раскрыли, в чем сила России
Sputnik Абхазия
Российские удобрения обеспечивают продовольственную безопасность, поэтому до сих пор не попали под жесткие санкции. Но это не единственная причина. О том... 05.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-05T15:21+0300
2026-09-05T15:21+0300
2026-09-05T15:21+0300
минеральные удобрения
россия
европа
экономика
аналитика
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Российские удобрения обеспечивают продовольственную безопасность, поэтому до сих пор не попали под жесткие санкции. Но это не единственная причина. О том, почему Европа не спешит окончательно закрывать двери, — в материале Светланы Медведевой для РИА Новости."Понимают даже горячие головы"В первом полугодии поставки в США выросли почти на четверть. Но еще больше потребляет Западная Европа, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.Поэтому в ЕС ограничились пошлинами: с 1 июля 2025-го к таможенному сбору в 6,5 процента добавились 40 евро за тонну азотных и 45 — смешанных удобрений. К 2028-му должны постепенно поднять до 315 и 430 евро соответственно. Закупки — тысячами тонн. В июне — 201 тысяча почти на 94 миллиона евро.А США в 2022 году даже включили российские удобрения в список жизненно важных товаров.Среди других покупателей — Китай, Бразилия и Индия. В Африку в прошлом году отправили в полтора раза больше, чем в 2024-м, а с января по июнь 2026 года — прибавка почти в две трети относительно того же периода 2025-го.Россия производит порядка 65 миллионов тонн удобрений в год, экспортирует — до 45 миллионов, уточняет профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.В два-три раза нижеПродолжая закупки и не вводя санкции, Запад признает, что Россия — ключевой игрок на международной арене в области минеральных удобрений и по цене, и по качеству, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова."Доля газа как сырья в стоимости удобрений очень высока: для азотных удобрений — до 70-80%. Поэтому российская цена по отдельным позициям может быть в два-три раза ниже, чем у других производителей", — указывает Зайнуллин.Еще в 2024-м генеральный директор Fertilizers Europe Антуан Хокша говорил, что ЕС сильно зависит "от дешевых российских карбамидных удобрений".Импортировать выгодно и за счет географической близости.А ассортимент у России широкий: азотные, калийные, фосфатные и различного рода комбинированные удобрения. Высококачественные (много питательных веществ) и экологичные (мало кадмия и других вредных металлов), что крайне важно для ЕС.На сотни процентовИз-за уникальной сырьевой базы, колоссального масштаба производства и жесткого дефицита свободных мощностей в мире найти полноценную замену российским поставкам невозможно, уверена Новикова.А пошлины, который вводит ЕС якобы для того, чтобы ослабить зависимость от Москвы и стимулировать диверсификацию, приводят только к росту расходов фермеров и крупных агрохолдингов, подчеркивает Зайнуллин."Если же вдруг российская продукция исчезнет с рынка, цены взлетят: азотных — на 200%, фосфорных — на 150, калийных — на 600", — прогнозирует эксперт.Соответственно, подорожает продовольствие."Запад это понимает. С учетом и без того сложного положения европейской экономики дополнительная проблема с продуктами чревата коллапсом мировых рынков", — полагает Новикова.Так что с Россией придется считаться — в том числе и в области минеральных удобрений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260904/vo-vsem-vinovata-ukraina-sensatsionnoe-priznanie-vashingtona-1065395135.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260817/otkazatsya-nevozmozhno-evropa-nakinulas-na-rossiyskiy-resurs-1065022574.html
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минеральные удобрения, россия, европа, экономика, аналитика
минеральные удобрения, россия, европа, экономика, аналитика
Российские удобрения обеспечивают продовольственную безопасность, поэтому до сих пор не попали под жесткие санкции. Но это не единственная причина. О том, почему Европа не спешит окончательно закрывать двери, — в материале Светланы Медведевой для РИА Новости
.
"Понимают даже горячие головы"
В первом полугодии поставки в США выросли почти на четверть. Но еще больше потребляет Западная Европа, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
"Из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности их запрет мог вызвать разрушительные последствия. Это понимают даже самые горячие головы", — пояснила она.
Поэтому в ЕС ограничились пошлинами: с 1 июля 2025-го к таможенному сбору в 6,5 процента добавились 40 евро за тонну азотных и 45 — смешанных удобрений. К 2028-му должны постепенно поднять до 315 и 430 евро соответственно. Закупки — тысячами тонн. В июне — 201 тысяча почти на 94 миллиона евро.
А США в 2022 году даже включили российские удобрения в список жизненно важных товаров.
Среди других покупателей — Китай, Бразилия и Индия. В Африку в прошлом году отправили в полтора раза больше, чем в 2024-м, а с января по июнь 2026 года — прибавка почти в две трети относительно того же периода 2025-го.
Россия производит порядка 65 миллионов тонн удобрений в год, экспортирует — до 45 миллионов, уточняет профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
Продолжая закупки и не вводя санкции, Запад признает, что Россия — ключевой игрок на международной арене в области минеральных удобрений и по цене, и по качеству, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
"Доля газа как сырья в стоимости удобрений очень высока: для азотных удобрений — до 70-80%. Поэтому российская цена по отдельным позициям может быть в два-три раза ниже, чем у других производителей", — указывает Зайнуллин.
Еще в 2024-м генеральный директор Fertilizers Europe Антуан Хокша говорил, что ЕС сильно зависит "от дешевых российских карбамидных удобрений".
Импортировать выгодно и за счет географической близости.
А ассортимент у России широкий: азотные, калийные, фосфатные и различного рода комбинированные удобрения. Высококачественные (много питательных веществ) и экологичные (мало кадмия и других вредных металлов), что крайне важно для ЕС.
Из-за уникальной сырьевой базы, колоссального масштаба производства и жесткого дефицита свободных мощностей в мире найти полноценную замену российским поставкам невозможно, уверена Новикова.
А пошлины, который вводит ЕС якобы для того, чтобы ослабить зависимость от Москвы и стимулировать диверсификацию, приводят только к росту расходов фермеров и крупных агрохолдингов, подчеркивает Зайнуллин.
"Если же вдруг российская продукция исчезнет с рынка, цены взлетят: азотных — на 200%, фосфорных — на 150, калийных — на 600", — прогнозирует эксперт.
Соответственно, подорожает продовольствие.
"Запад это понимает. С учетом и без того сложного положения европейской экономики дополнительная проблема с продуктами чревата коллапсом мировых рынков", — полагает Новикова.
Так что с Россией придется считаться — в том числе и в области минеральных удобрений.