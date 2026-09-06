https://sputnik-abkhazia.ru/20260906/sputnik-nedeli-den-znaniy-soveschanie-u-prezidenta-i-otkrytie-muzeya-v-ochamchyre-1065432350.html
Sputnik недели: День знаний, совещание у президента и открытие музея в Очамчыре
Sputnik недели: День знаний, совещание у президента и открытие музея в Очамчыре
Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 31 августа по 6 сентября. 06.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-06T20:30+0300
2026-09-06T20:30+0300
2026-09-06T20:30+0300
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О том, как отметили в Абхазии День знаний и какое общеобразовательное учреждение посетил президент Бадра Гунба, как планируют развивать сухумскую набережную, как реализуется программа поддержки малого и среднего предпринимательства, какой музей открыли в Очамчыре и кто победил в конкурсе "Народная сцена – Лабҿаба 2", читайте в материале Sputnik.Sputnik1 сентябряВ День знаний во всех действующих школах Абхазии прозвенел первый звонок. Всего в республике 152 общеобразовательных учреждения. В школы в этом году пошли почти 29 тысяч детей.Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил учащихся, их родителей и педагогов с праздником.Глава государства также отметил, что страна нуждается в грамотных специалистах. Продолжается работа по созданию комфортных условий для обучения, проводятся ремонты в школах.В этот день Бадра Гунба посетил Калдахуарскую школу-интернат. Он выступил на торжественной церемонии и выразил благодарность учителям, отметив огромное значение их труда для государства, назвал главными приоритетами здоровье граждан и качественное образование.Кроме того, президент сообщил о том, что дорога к школе-интернату будет отремонтирована в этом году.Развитие сухумской набережнойБадра Гунба и Сергей Кириенко выслушали инициативы представителей Дирекции сухумской набережной.Участники встречи предлагали идеи по улучшению облика набережной, привлечению отдыхающих, развитию событийного туризма. Среди предложений — проведение интеллектуальных игр, установка карты паломнического туризма, запуск единого портала для заявок по развитию объекта.Члены Дирекции сошлись во мнении о том, что недостаточно просто сохранить новый облик набережной, экосистема объекта должна развиваться и улучшаться.Президент Абхазии Бадра Гунба отметил, что активность инициаторов проектов говорит о том, что они хотят внести что-то новое в развитие Сухума.Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что люди приезжают в Абхазию за эмоциями, поэтому недостаточно делать акцент исключительно на инфраструктуре.Совещание в Администрации президентаРасширенное совещание, посвященное реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) и развития сельского хозяйства, прошло под руководством главы государства Бадры Гунба в Администрации президента 2 сентября.В ходе встречи были подведены промежуточные итоги, обозначены проблемные точки и намечены пути совершенствования механизмов господдержки на перспективу.Бадра Гунба подчеркнул, что в условиях экономической нестабильности власти пошли на беспрецедентные меры госпомощи, сделав эти направления абсолютными приоритетами.По его словам, на совещании необходимо не просто констатировать общие итоги, но и определить моменты, требующие доработки, чтобы последующие программы реализовывались уже на новых, более эффективных принципах.Гунба также отметил, что власти осознают: все проблемы села в 2026 году, объявленном годом села, решить не удастся. Тем не менее, нынешние госпрограммы — это начало системной поддержки крестьян, они не должны быть предметами спекуляций.Касаясь программы поддержки МСП, Гунба в частности назвал ее возможностью для предприимчивых людей, готовых создавать реальные проекты.Встреча Делба и вице-губернатора ПетербургаРеконструкцию Абхазского многоотраслевого колледжа обсудил премьер-министр Владимир Делба с вице-губернатором Петербурга Николаем Линченко, сообщает пресс-служба Кабмина.Линченко рассказал, что проект включает ремонт и восстановление существующего здания и строительство отдельного трехэтажного, в котором разместят спортзал, классы и общежитие.Стороны также затронули вопросы партнерства школ, включая организацию обменов и олимпиад, стажировки абхазских медиков в северной столице.Власти Петербурга также передали Очамчырскому району карету скорой помощи, а первоклассникам Абхазии — 2 700 школьных наборов.Открытие музея в ОчамчыреМузей Боевой Славы "Восточный фронт. Во имя жизни" открылся в Очамчыре на минувшей неделе.Мероприятие посетило руководство республики во главе с президентом Бадрой Гунба, ветераны войны, общественность.Символическую красную ленточку перерезали Герой Абхазии, командующий Восточным фронтом Мираб Кишмария, вице-президент Беслан Бигвава и директор музея Лейла Квеквескири.Проект создания музея стал победителем конкурса "Созидатели Абхазии", который проводился при поддержке Фонда президентских грантов России.Работа над реализацией проекта длилась год, в сборе материалов — вещей бойцов и личных историй, — участвовали волонтеры, школьники, жители Очамчыры и сел района. В ремонте помещений помощь также оказали местная администрация и меценаты.В тот же день в Доме культуры Очамчыры прошло торжественное мероприятие, приуроченное к открытию музея.На нем выступили президент Бадра Гунба, глава района Алхас Кация, руководство музея, ветераны.Глава государства отметил важность открытия музея Восточного фронта для сохранения в истории имен защитников страны.Авария в ДурипшеВодовод в Дурипше был поврежден 27 августа из-за схода селя, без воды остались семь сел и большая часть города Гудауты. На полное восстановление водопроводной линии понадобится около полутора месяцев, сказал в интервью АГТРК глава УКС Абхазии Демир Гамисония.Он также уточнил, что сейчас идет налаживание временной схемы подачи воды путем установки пластиковых труб. Затем проложат параллельное русло реки и впоследствии заменят около 500 метров поврежденной оползнем водопроводной трубы.Объем работ большой, и они проводятся на сложном рельефе. Точные прогнозы по их окончанию Гамисония дать затруднился, так как многое зависит от погодных условий.Продление маршрута"Диоскурия" впервые прибыла на станцию "Гума" в Сухуме 1 сентября.Замначальника пассажирской службы АЖД Эмир Агрба уточнил, что раньше поезд курсировал до Сухумского вокзала, и первый рейс до нового пункта назначения прошел успешно. Маршрут планируют продлить до станции Кяласур к маю 2027 года.Пассажиров встретили фуршетом и классической музыкой в исполнении пианистки Ольги Нармания. Они также посмотрели организованную на "Гуме" выставку картин Ольги Дружининой и Елены Сидор "Хранители берегов"."Абхазгосиздат" предоставил в подарок гостям книги о республике. Среди них произведения Станислава Лакоба, Михи Лакрба, Даура Начкебия, Ольги Войцеховской-Брендель, Анатолия Лагулаа, Владимира Зантариа.Выборы в ГосдумуДосрочное голосование на выборах в Госдуму началось в Абхазии в 08:00 в четверг, 4 сентября. Оно продлится до 8 сентября.В республике открылись избирательные участки для россиян, которые работают или служат в Абхазии. Один из участков в Сухуме посетил посол Вячеслав Гладков."Голосование для этой категории россиян, находящихся в Абхазии, продлится до 8 сентября. 20 сентября откроются участки для жителей республики, имеющих гражданство РФ, и российских туристов", — написал он.В день голосования 20 сентября в Абхазии откроется 35 избирательных участков.Абхазия в топеАбхазия вошла в топ-5 самых востребованных стран для отдыха среди российских туристов в сентябре 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные агрегаторов.В список также вошли Турция, Египет, Россия и ОАЭ. Во вторую пятерку по продажам туров вышли Вьетнам, Китай, Таиланд, Мальдивы и Тунис.В АТОР отметили, что список ведущих стран изменился в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Это обусловлено расширением туристических связей России с Китаем и Вьетнамом, а также перераспределением турпотока из-за ближневосточного конфликта.Поддержка крестьянАкция "Сладкий вечер" состоялась на площади Багапш в Сухуме. Она была организована Дирекцией Сухумской набережной в поддержку местных производителей арбуза, столкнувшихся со снижением продаж.Мероприятие посетили туристы и местные жители, которые могли попробовать ягоду на вкус перед покупкой, а также послушать DJ-сет и пообщаться с блогерами.Как сообщил Sputnik замминистра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш, в Абхазии с 15 июля вступило в силу постановление о временном ограничении импорта и повышении таможенных пошлин на ввозимую продукцию бахчевых культур.Решение стало первым подобным случаем для производителей арбузов в республике, подчеркнул он.При этом Хагуш призвал местных фермеров учитывать покупательную способность населения и снижать закупочные цены. Сейчас, по его словам, средняя стоимость арбуза в Абхазии составляет 1–1,5 тыс. рублей.Открытие судостроительного клубаКлуб традиционного судостроения и мореплавания открылся в Сухуме 4 сентября.Открытие клуба было ознаменовано спуском на воду парусной шхуны. Ее прототипом стало российское разведывательное судно, принадлежавшее владетельному абхазскому князю Келешбею Чачба.Проект по строительству шхуны и открытию клуба стал победителем конкурса "Созидатели Абхазии".По словам автора проекта Леонида Черкезия, строительство заняло полтора года. Все детали сделаны вручную из каштана, была проведена большая работа по изучению исторических материалов и чертежей.Член команды проекта Маргарита Карапузова подчеркнула, что главная задача — развитие парусного спорта в Абхазии.Авторы проекта также планируют привлекать к обучению детей, проводить лекции, выходить в море."Народная сцена – Лабҿаба 2"Наала Харания стала победительницей второго сезона проекта "Народная сцена — Лабҿаба" в категории "Вокал", сообщили в пресс-службе проекта. Ей предложили подписать контракт с продюсерским центром "Догма".Продюсерские контракты также предложили победителям в номинации "Инструментал" — группе TOM SQUARE и Елене Алхазовой. Алхазова получила подарок от Росмолодежи — поездку на Тавриду.Для победительницы в номинации "Ораторское искусство" призом стало издание сборника собственных стихотворений.Проект "Народная сцена – Лабҿаба 2" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, партнер проекта — продюсерский центр "Интеграция".
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https://sputnik-abkhazia.ru/20260903/1065381750.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260901/sladkie-kak-med-problemy-s-realizatsiey-arbuzov-v-abkhazii-i-gospodderzhka-1065335578.html
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абхазия, общество, культура, сельское хозяйство, политика
абхазия, общество, культура, сельское хозяйство, политика
О том, как отметили в Абхазии День знаний и какое общеобразовательное учреждение посетил президент Бадра Гунба, как планируют развивать сухумскую набережную, как реализуется программа поддержки малого и среднего предпринимательства, какой музей открыли в Очамчыре и кто победил в конкурсе "Народная сцена – Лабҿаба 2", читайте в материале Sputnik.
В День знаний во всех действующих школах Абхазии прозвенел первый звонок. Всего в республике 152 общеобразовательных учреждения. В школы в этом году пошли почти 29 тысяч детей.
Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил учащихся, их родителей и педагогов с праздником.
"Образование — одна из важнейших основ развития государства. От того, какие знания и ценности мы дадим нашим детям сегодня, во многом зависит будущее Абхазии завтра", — говорится в поздравлении.
Глава государства также отметил, что страна нуждается в грамотных специалистах. Продолжается работа по созданию комфортных условий для обучения, проводятся ремонты в школах.
В этот день Бадра Гунба посетил Калдахуарскую школу-интернат. Он выступил на торжественной церемонии и выразил благодарность учителям, отметив огромное значение их труда для государства, назвал главными приоритетами здоровье граждан и качественное образование.
Кроме того, президент сообщил о том, что дорога к школе-интернату будет отремонтирована в этом году.
Развитие сухумской набережной
Бадра Гунба и Сергей Кириенко выслушали инициативы представителей Дирекции сухумской набережной.
Участники встречи предлагали идеи по улучшению облика набережной, привлечению отдыхающих, развитию событийного туризма. Среди предложений — проведение интеллектуальных игр, установка карты паломнического туризма, запуск единого портала для заявок по развитию объекта.
Члены Дирекции сошлись во мнении о том, что недостаточно просто сохранить новый облик набережной, экосистема объекта должна развиваться и улучшаться.
Президент Абхазии Бадра Гунба отметил, что активность инициаторов проектов говорит о том, что они хотят внести что-то новое в развитие Сухума.
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что люди приезжают в Абхазию за эмоциями, поэтому недостаточно делать акцент исключительно на инфраструктуре.
Совещание в Администрации президента
Расширенное совещание, посвященное реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) и развития сельского хозяйства, прошло под руководством главы государства Бадры Гунба в Администрации президента 2 сентября.
В ходе встречи были подведены промежуточные итоги, обозначены проблемные точки и намечены пути совершенствования механизмов господдержки на перспективу.
Бадра Гунба подчеркнул, что в условиях экономической нестабильности власти пошли на беспрецедентные меры госпомощи, сделав эти направления абсолютными приоритетами.
По его словам, на совещании необходимо не просто констатировать общие итоги, но и определить моменты, требующие доработки, чтобы последующие программы реализовывались уже на новых, более эффективных принципах.
Гунба также отметил, что власти осознают: все проблемы села в 2026 году, объявленном годом села, решить не удастся. Тем не менее, нынешние госпрограммы — это начало системной поддержки крестьян, они не должны быть предметами спекуляций.
Касаясь программы поддержки МСП, Гунба в частности назвал ее возможностью для предприимчивых людей, готовых создавать реальные проекты.
Встреча Делба и вице-губернатора Петербурга
Реконструкцию Абхазского многоотраслевого колледжа обсудил премьер-министр Владимир Делба с вице-губернатором Петербурга Николаем Линченко, сообщает пресс-служба Кабмина.
Линченко рассказал, что проект включает ремонт и восстановление существующего здания и строительство отдельного трехэтажного, в котором разместят спортзал, классы и общежитие.
"Комитет по образованию Санкт-Петербурга ведет работу по подбору для колледжа петербургского партнера из числа наших профессиональных образовательных учреждений", — сказал он.
Стороны также затронули вопросы партнерства школ, включая организацию обменов и олимпиад, стажировки абхазских медиков в северной столице.
Власти Петербурга также передали Очамчырскому району карету скорой помощи, а первоклассникам Абхазии — 2 700 школьных наборов.
Открытие музея в Очамчыре
Музей Боевой Славы "Восточный фронт. Во имя жизни" открылся в Очамчыре на минувшей неделе.
Мероприятие посетило руководство республики во главе с президентом Бадрой Гунба, ветераны войны, общественность.
Символическую красную ленточку перерезали Герой Абхазии, командующий Восточным фронтом Мираб Кишмария, вице-президент Беслан Бигвава и директор музея Лейла Квеквескири.
Проект создания музея стал победителем конкурса "Созидатели Абхазии", который проводился при поддержке Фонда президентских грантов России.
Работа над реализацией проекта длилась год, в сборе материалов — вещей бойцов и личных историй, — участвовали волонтеры, школьники, жители Очамчыры и сел района. В ремонте помещений помощь также оказали местная администрация и меценаты.
В тот же день в Доме культуры Очамчыры прошло торжественное мероприятие, приуроченное к открытию музея.
На нем выступили президент Бадра Гунба, глава района Алхас Кация, руководство музея, ветераны.
Глава государства отметил важность открытия музея Восточного фронта для сохранения в истории имен защитников страны.
Водовод в Дурипше был поврежден 27 августа из-за схода селя, без воды остались семь сел и большая часть города Гудауты. На полное восстановление водопроводной линии понадобится около полутора месяцев, сказал в интервью АГТРК глава УКС Абхазии Демир Гамисония.
Он также уточнил, что сейчас идет налаживание временной схемы подачи воды путем установки пластиковых труб. Затем проложат параллельное русло реки и впоследствии заменят около 500 метров поврежденной оползнем водопроводной трубы.
Объем работ большой, и они проводятся на сложном рельефе. Точные прогнозы по их окончанию Гамисония дать затруднился, так как многое зависит от погодных условий.
"Диоскурия" впервые прибыла на станцию "Гума" в Сухуме 1 сентября.
Замначальника пассажирской службы АЖД Эмир Агрба уточнил, что раньше поезд курсировал до Сухумского вокзала, и первый рейс до нового пункта назначения прошел успешно. Маршрут планируют продлить до станции Кяласур к маю 2027 года.
Пассажиров встретили фуршетом и классической музыкой в исполнении пианистки Ольги Нармания. Они также посмотрели организованную на "Гуме" выставку картин Ольги Дружининой и Елены Сидор "Хранители берегов".
"Абхазгосиздат" предоставил в подарок гостям книги о республике. Среди них произведения Станислава Лакоба, Михи Лакрба, Даура Начкебия, Ольги Войцеховской-Брендель, Анатолия Лагулаа, Владимира Зантариа.
Досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в Абхазии в 08:00 в четверг, 4 сентября. Оно продлится до 8 сентября.
В республике открылись избирательные участки для россиян, которые работают или служат в Абхазии. Один из участков в Сухуме посетил посол Вячеслав Гладков.
"Голосование для этой категории россиян, находящихся в Абхазии, продлится до 8 сентября. 20 сентября откроются участки для жителей республики, имеющих гражданство РФ, и российских туристов", — написал он.
В день голосования 20 сентября в Абхазии откроется 35 избирательных участков.
Абхазия вошла в топ-5 самых востребованных стран для отдыха среди российских туристов в сентябре 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные агрегаторов.
В список также вошли Турция, Египет, Россия и ОАЭ. Во вторую пятерку по продажам туров вышли Вьетнам, Китай, Таиланд, Мальдивы и Тунис.
В АТОР отметили, что список ведущих стран изменился в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Это обусловлено расширением туристических связей России с Китаем и Вьетнамом, а также перераспределением турпотока из-за ближневосточного конфликта.
Акция "Сладкий вечер" состоялась на площади Багапш в Сухуме. Она была организована Дирекцией Сухумской набережной в поддержку местных производителей арбуза, столкнувшихся со снижением продаж.
Мероприятие посетили туристы и местные жители, которые могли попробовать ягоду на вкус перед покупкой, а также послушать DJ-сет и пообщаться с блогерами.
Как сообщил Sputnik замминистра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш, в Абхазии с 15 июля вступило в силу постановление о временном ограничении импорта и повышении таможенных пошлин на ввозимую продукцию бахчевых культур.
Решение стало первым подобным случаем для производителей арбузов в республике, подчеркнул он.
При этом Хагуш призвал местных фермеров учитывать покупательную способность населения и снижать закупочные цены. Сейчас, по его словам, средняя стоимость арбуза в Абхазии составляет 1–1,5 тыс. рублей.
Открытие судостроительного клуба
Клуб традиционного судостроения и мореплавания открылся в Сухуме 4 сентября.
Открытие клуба было ознаменовано спуском на воду парусной шхуны. Ее прототипом стало российское разведывательное судно, принадлежавшее владетельному абхазскому князю Келешбею Чачба.
Проект по строительству шхуны и открытию клуба стал победителем конкурса "Созидатели Абхазии".
По словам автора проекта Леонида Черкезия, строительство заняло полтора года. Все детали сделаны вручную из каштана, была проведена большая работа по изучению исторических материалов и чертежей.
Член команды проекта Маргарита Карапузова подчеркнула, что главная задача — развитие парусного спорта в Абхазии.
Авторы проекта также планируют привлекать к обучению детей, проводить лекции, выходить в море.
"Народная сцена – Лабҿаба 2"
Наала Харания стала победительницей второго сезона проекта "Народная сцена — Лабҿаба" в категории "Вокал", сообщили в пресс-службе проекта. Ей предложили подписать контракт с продюсерским центром "Догма".
Продюсерские контракты также предложили победителям в номинации "Инструментал" — группе TOM SQUARE и Елене Алхазовой. Алхазова получила подарок от Росмолодежи — поездку на Тавриду.
Для победительницы в номинации "Ораторское искусство" призом стало издание сборника собственных стихотворений.
Проект "Народная сцена – Лабҿаба 2" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, партнер проекта — продюсерский центр "Интеграция".