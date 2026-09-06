https://sputnik-abkhazia.ru/20260906/sputnik-nedeli-den-znaniy-soveschanie-u-prezidenta-i-otkrytie-muzeya-v-ochamchyre-1065432350.html

Sputnik недели: День знаний, совещание у президента и открытие музея в Очамчыре

Sputnik недели: День знаний, совещание у президента и открытие музея в Очамчыре

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 31 августа по 6 сентября. 06.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-06T20:30+0300

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О том, как отметили в Абхазии День знаний и какое общеобразовательное учреждение посетил президент Бадра Гунба, как планируют развивать сухумскую набережную, как реализуется программа поддержки малого и среднего предпринимательства, какой музей открыли в Очамчыре и кто победил в конкурсе "Народная сцена – Лабҿаба 2", читайте в материале Sputnik.Sputnik1 сентябряВ День знаний во всех действующих школах Абхазии прозвенел первый звонок. Всего в республике 152 общеобразовательных учреждения. В школы в этом году пошли почти 29 тысяч детей.Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил учащихся, их родителей и педагогов с праздником.Глава государства также отметил, что страна нуждается в грамотных специалистах. Продолжается работа по созданию комфортных условий для обучения, проводятся ремонты в школах.В этот день Бадра Гунба посетил Калдахуарскую школу-интернат. Он выступил на торжественной церемонии и выразил благодарность учителям, отметив огромное значение их труда для государства, назвал главными приоритетами здоровье граждан и качественное образование.Кроме того, президент сообщил о том, что дорога к школе-интернату будет отремонтирована в этом году.Развитие сухумской набережнойБадра Гунба и Сергей Кириенко выслушали инициативы представителей Дирекции сухумской набережной.Участники встречи предлагали идеи по улучшению облика набережной, привлечению отдыхающих, развитию событийного туризма. Среди предложений — проведение интеллектуальных игр, установка карты паломнического туризма, запуск единого портала для заявок по развитию объекта.Члены Дирекции сошлись во мнении о том, что недостаточно просто сохранить новый облик набережной, экосистема объекта должна развиваться и улучшаться.Президент Абхазии Бадра Гунба отметил, что активность инициаторов проектов говорит о том, что они хотят внести что-то новое в развитие Сухума.Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что люди приезжают в Абхазию за эмоциями, поэтому недостаточно делать акцент исключительно на инфраструктуре.Совещание в Администрации президентаРасширенное совещание, посвященное реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) и развития сельского хозяйства, прошло под руководством главы государства Бадры Гунба в Администрации президента 2 сентября.В ходе встречи были подведены промежуточные итоги, обозначены проблемные точки и намечены пути совершенствования механизмов господдержки на перспективу.Бадра Гунба подчеркнул, что в условиях экономической нестабильности власти пошли на беспрецедентные меры госпомощи, сделав эти направления абсолютными приоритетами.По его словам, на совещании необходимо не просто констатировать общие итоги, но и определить моменты, требующие доработки, чтобы последующие программы реализовывались уже на новых, более эффективных принципах.Гунба также отметил, что власти осознают: все проблемы села в 2026 году, объявленном годом села, решить не удастся. Тем не менее, нынешние госпрограммы — это начало системной поддержки крестьян, они не должны быть предметами спекуляций.Касаясь программы поддержки МСП, Гунба в частности назвал ее возможностью для предприимчивых людей, готовых создавать реальные проекты.Встреча Делба и вице-губернатора ПетербургаРеконструкцию Абхазского многоотраслевого колледжа обсудил премьер-министр Владимир Делба с вице-губернатором Петербурга Николаем Линченко, сообщает пресс-служба Кабмина.Линченко рассказал, что проект включает ремонт и восстановление существующего здания и строительство отдельного трехэтажного, в котором разместят спортзал, классы и общежитие.Стороны также затронули вопросы партнерства школ, включая организацию обменов и олимпиад, стажировки абхазских медиков в северной столице.Власти Петербурга также передали Очамчырскому району карету скорой помощи, а первоклассникам Абхазии — 2 700 школьных наборов.Открытие музея в ОчамчыреМузей Боевой Славы "Восточный фронт. Во имя жизни" открылся в Очамчыре на минувшей неделе.Мероприятие посетило руководство республики во главе с президентом Бадрой Гунба, ветераны войны, общественность.Символическую красную ленточку перерезали Герой Абхазии, командующий Восточным фронтом Мираб Кишмария, вице-президент Беслан Бигвава и директор музея Лейла Квеквескири.Проект создания музея стал победителем конкурса "Созидатели Абхазии", который проводился при поддержке Фонда президентских грантов России.Работа над реализацией проекта длилась год, в сборе материалов — вещей бойцов и личных историй, — участвовали волонтеры, школьники, жители Очамчыры и сел района. В ремонте помещений помощь также оказали местная администрация и меценаты.В тот же день в Доме культуры Очамчыры прошло торжественное мероприятие, приуроченное к открытию музея.На нем выступили президент Бадра Гунба, глава района Алхас Кация, руководство музея, ветераны.Глава государства отметил важность открытия музея Восточного фронта для сохранения в истории имен защитников страны.Авария в ДурипшеВодовод в Дурипше был поврежден 27 августа из-за схода селя, без воды остались семь сел и большая часть города Гудауты. На полное восстановление водопроводной линии понадобится около полутора месяцев, сказал в интервью АГТРК глава УКС Абхазии Демир Гамисония.Он также уточнил, что сейчас идет налаживание временной схемы подачи воды путем установки пластиковых труб. Затем проложат параллельное русло реки и впоследствии заменят около 500 метров поврежденной оползнем водопроводной трубы.Объем работ большой, и они проводятся на сложном рельефе. Точные прогнозы по их окончанию Гамисония дать затруднился, так как многое зависит от погодных условий.Продление маршрута"Диоскурия" впервые прибыла на станцию "Гума" в Сухуме 1 сентября.Замначальника пассажирской службы АЖД Эмир Агрба уточнил, что раньше поезд курсировал до Сухумского вокзала, и первый рейс до нового пункта назначения прошел успешно. Маршрут планируют продлить до станции Кяласур к маю 2027 года.Пассажиров встретили фуршетом и классической музыкой в исполнении пианистки Ольги Нармания. Они также посмотрели организованную на "Гуме" выставку картин Ольги Дружининой и Елены Сидор "Хранители берегов"."Абхазгосиздат" предоставил в подарок гостям книги о республике. Среди них произведения Станислава Лакоба, Михи Лакрба, Даура Начкебия, Ольги Войцеховской-Брендель, Анатолия Лагулаа, Владимира Зантариа.Выборы в ГосдумуДосрочное голосование на выборах в Госдуму началось в Абхазии в 08:00 в четверг, 4 сентября. Оно продлится до 8 сентября.В республике открылись избирательные участки для россиян, которые работают или служат в Абхазии. Один из участков в Сухуме посетил посол Вячеслав Гладков."Голосование для этой категории россиян, находящихся в Абхазии, продлится до 8 сентября. 20 сентября откроются участки для жителей республики, имеющих гражданство РФ, и российских туристов", — написал он.В день голосования 20 сентября в Абхазии откроется 35 избирательных участков.Абхазия в топеАбхазия вошла в топ-5 самых востребованных стран для отдыха среди российских туристов в сентябре 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные агрегаторов.В список также вошли Турция, Египет, Россия и ОАЭ. Во вторую пятерку по продажам туров вышли Вьетнам, Китай, Таиланд, Мальдивы и Тунис.В АТОР отметили, что список ведущих стран изменился в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Это обусловлено расширением туристических связей России с Китаем и Вьетнамом, а также перераспределением турпотока из-за ближневосточного конфликта.Поддержка крестьянАкция "Сладкий вечер" состоялась на площади Багапш в Сухуме. Она была организована Дирекцией Сухумской набережной в поддержку местных производителей арбуза, столкнувшихся со снижением продаж.Мероприятие посетили туристы и местные жители, которые могли попробовать ягоду на вкус перед покупкой, а также послушать DJ-сет и пообщаться с блогерами.Как сообщил Sputnik замминистра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш, в Абхазии с 15 июля вступило в силу постановление о временном ограничении импорта и повышении таможенных пошлин на ввозимую продукцию бахчевых культур.Решение стало первым подобным случаем для производителей арбузов в республике, подчеркнул он.При этом Хагуш призвал местных фермеров учитывать покупательную способность населения и снижать закупочные цены. Сейчас, по его словам, средняя стоимость арбуза в Абхазии составляет 1–1,5 тыс. рублей.Открытие судостроительного клубаКлуб традиционного судостроения и мореплавания открылся в Сухуме 4 сентября.Открытие клуба было ознаменовано спуском на воду парусной шхуны. Ее прототипом стало российское разведывательное судно, принадлежавшее владетельному абхазскому князю Келешбею Чачба.Проект по строительству шхуны и открытию клуба стал победителем конкурса "Созидатели Абхазии".По словам автора проекта Леонида Черкезия, строительство заняло полтора года. Все детали сделаны вручную из каштана, была проведена большая работа по изучению исторических материалов и чертежей.Член команды проекта Маргарита Карапузова подчеркнула, что главная задача — развитие парусного спорта в Абхазии.Авторы проекта также планируют привлекать к обучению детей, проводить лекции, выходить в море."Народная сцена – Лабҿаба 2"Наала Харания стала победительницей второго сезона проекта "Народная сцена — Лабҿаба" в категории "Вокал", сообщили в пресс-службе проекта. Ей предложили подписать контракт с продюсерским центром "Догма".Продюсерские контракты также предложили победителям в номинации "Инструментал" — группе TOM SQUARE и Елене Алхазовой. Алхазова получила подарок от Росмолодежи — поездку на Тавриду.Для победительницы в номинации "Ораторское искусство" призом стало издание сборника собственных стихотворений.Проект "Народная сцена – Лабҿаба 2" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, партнер проекта — продюсерский центр "Интеграция".

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