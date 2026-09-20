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Sputnik недели: выборы в Госдуму, фестиваль в Гагре и "Абхазская волна"

Sputnik недели: выборы в Госдуму, фестиваль в Гагре и "Абхазская волна"

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 14 по 20 сентября. 20.09.2026, Sputnik Абхазия

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О том, как прошло голосование на выборах в Госдуму России, какие вопросы обсудили на совещании с президентом, как прошла первая часть проекта "Абхазские сезоны. Три источника общей судьбы", как встретили в республике иностранных гостей – участников Международного фестиваля молодежи, а также кто победил в матче между "Апсны" и "СиндЕкатом", читайте в материале Sputnik.SputnikВыборы в ГосдумуВ минувшее воскресенье на всей территории Абхазии прошли выборы в государственную Думу Российской Федерации.В республике было открыто 50 избирательных участков – самое большое количество за пределами России, ранее заявил посол РФ в Абхазии Вячеслав Гладков.Днем 20 сентября президент Абхазии Бадра Гунба проголосовал вместе с супругой Ирмой Хашиг в Сухуме.В голосовании также принял участие и вице-президент Абхазии Беслан Бигвава. Он посетил участок по месту жительства в Очамчыре и отметил, что Россия последовательно оказывает поддержку республике.На избирательные участки, которые открылись в 08:00, пришли отдать свои голоса не только жители Абхазии, а также гости республики. Многие туристы высоко оценили предоставленную возможность для проявления гражданской позиции за пределами своей страны.Явка на выборах по данным на 18:00 превысила 70 тысяч избирателей, сообщил посол России в Абхазии Вячеслав Гладков в пресс-центре Sputnik.Встреча с "Деловой Россией"На уходящей неделе Бадра Гунба встретился с президентом общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Павлом Титовым.Визит делегации организован объединением "Деловые люди Абхазии". В их программе — переговоры с предпринимателями и масштабный инвестиционный тур по городам Сухум, Очамчыра, Гал и Ткуарчал.Президент выразил уверенность, что установившиеся контакты и реализация программы визита дадут положительный результат и будут способствовать развитию предпринимательства в республике.Совещание в Администрации президентаСовещание по предварительным итогам реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие сельских территорий в 2026 году, состоялось в Администрации президента Абхазии под председательством Бадры Гунба в среду, 16 сентября.В текущем году в рамках 86 мероприятий, финансируемых из различных источников, на поддержку сел уже предусмотрено более 1,1 млрд рублей.Средства направляются на адресную помощь жителям сел, а также гражданам, чьи домовладения пострадали в результате стихийных и чрезвычайных происшествий, ремонтно-восстановительные работы, развитие дорожной и инженерной инфраструктуры, лечение и обучение граждан, приобретение жилья, проведение мероприятий в сфере культуры и образования.Президент отметил, что в эту сумму не входят 500 млн рублей, предусмотренных государственной программой поддержки сельского хозяйства, а также отдельные программы поддержки малого и среднего предпринимательства и ряд инфраструктурных проектов, реализуемых в энергетике и других сферах.На совещании также подробно обсудили вопросы, связанные с сельским хозяйством, поддержкой производителей, образованием, культурой и инфраструктурой страны.Президент поручил продолжить работу по всем начатым направлениям, обеспечить более высокую динамику реализации программ и усилить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств.Глава государства отметил, что при реализации программ необходимо исходить прежде всего из необходимости создания на селе условий для полноценной жизни и работы граждан, развития производства и занятости населения.Внешняя политикаПрезидент Абхазии Бадра Гунба провел совещание по вопросам внешней политики.Он подчеркнул, что стратегической целью внешней политики Абхазии остается расширение международного признания республики.В приоритетах, по словам главы государства, такие направления, как укрепление дружбы, стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией, дальнейшее развитие отношений с государствами, признавшими независимость Абхазии, последовательная работа по расширению международного признания страны.Он также подчеркнул необходимость развивать контакты со странами Африки, Латинской Америки, Азии и других регионов, укреплять существующие связи и использовать новые возможности для продвижения внешнеполитических интересов Абхазии.Поздравление с победойБадра Гунба поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии.Гунба отметил, что итоги выборов свидетельствуют о высокой степени доверия народа к Камболову. Это закономерный результат многолетней работы на различных ответственных должностях и приобретенного опыта.Камболов в свою очередь поблагодарил за поздравление и передал наилучшие пожелания народу Абхазии.Выборы президента Южной Осетии прошли 18 сентября. В качестве международных наблюдателей в них приняла участие делегация Парламента Абхазии.Соглашение с ДНРАбхазия и ДНР подписали меморандум о сотрудничестве в области молодежной политики на полях МФМ в Екатеринбурге."Мы уже сегодня обозначили цели и задачи. Будем обсуждать развитие между нашими молодыми людьми, будем обмениваться опытом и реализовывать очень важные и нужные проекты на благо развития молодежи", — сообщил вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге собрал 10 тысяч человек из разных регионов России и других стран. В числе иностранных делегаций около 100 представителей из Абхазии.Новый маршрут и перенаправление"Уральские авиалинии" запустят регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Сухум с 7 октября.Прямые рейсы в осенне-зимний период будут выполняться по четвергам и воскресеньям до 25 марта 2027 года. Продолжительность полета — 4 часа 40 минут.Кроме того, на минувшей неделе стало известно о том, что Nordwind Airlines переводит часть сочинской программы полетов в Сухум.Авиакомпания изменит расписание с 18 сентября по 24 октября. Речь идет о рейсах из Оренбурга, Томска, Сыктывкара, Новокузнецка, Перми, Петербурга, Кемерово, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Нижнекамска, Нижневартовска, Омска, Барнаула, Казани и Уфы.Возвращение домойБолее 100 участников Международного фестиваля молодежи из Абхазии вернулись домой в среду, 17 сентября. Их встретили в Сухумском аэропорту.Фестиваль проходил в Екатеринбурге с 11 сентября. Он собрал более 10 тысяч участников из 191 страны.Президент Бадра Гунба подчеркнул важность участия абхазской молодежи в столь масштабном и значимом международном событии."Абхазские сезоны. Три источника общей судьбы"Проект "Абхазские сезоны. Три источника общей судьбы" прошел в Гагре 18 и 19 сентября.Первая часть проекта была посвящена наследию принца Ольденбургского. Следующие две посвящены деятельности Николая Смецкого и Нестора Лакоба, рассказала руководитель культурно-деловой платформы "Гума" Хибла Возба.В программу фестиваля вошел концерт в Приморском парке, приуроченный к 150-летию Союза Театральных деятелей России, а также гастрофестиваль.В нем приняли участие рестораторы и производители домашней еды из городов и районов Абхазии.Они представили национальную и зарубежную кухню, десерты, напитки, сезонные фрукты и овощи. Праздник посетили жители и гости республики.Гастрофестиваль организован "Гумой", администрацией Гагрского района и АНО "Абхазские сезоны" при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и российского Фонда президентских грантов.Также в рамках "Абхазских сезонов" в ресторане "Гагрипш" прошел гастрономический ужин с переосмысленной абхазской кухней. Шефы работали с историческими рецептами, но использовали современные техники — от бланширования и криофильтрации до элементов молекулярной кухни.Ужин сопровождали абхазские вина, старинные романсы, живая игра на скрипке и абхазские народные танцы."Абхазская волна"На минувшей неделе в республику прибыли участники экспедиции "Абхазская волна", которая стала продолжением Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.Для 22 гостей из 16 стран подготовили насыщенную пятидневную программу. Члены экспедиции прогулялись по набережной и посетили колоннаду в Гагре, где их встретили вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии Таращ Хагба, первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба, депутаты Парламента и районного Собрания.После этого иностранные гости приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу защитникам Абхазии, павших во время войны 1992-1993 годов, и к памятнику первому президенту республики Владиславу Ардзинба.Программа продолжилась посещением гастрофестиваля "Источник гостеприимства", организованного в рамках проекта "Абхазские сезоны", концертов народного творчества "Гагра Folk" и Абхазской государственной хоровой капеллы в субтропическом парке.Днем позже для иностранной молодежи организовали поездку в Рицинский реликтовый национальный парк и на Ауадхару с ночевкой. Утром следующего дня их прокатили по озеру Рица на абхазской галере.Дни классики в ПицундеКонцерты-открытия международного проекта "Россия — Абхазия: музыкальный диалог вне времени и расстояния", состоялись в Пицундском храме.В двух концертах 17 и 18 сентября выступили музыканты из Абхазии и Липецка .С концертов в Пицунде началась большая программа творческого сотрудничества, рассчитанная до августа 2027 года. Она объединит более 150 музыкантов, будет включать обменные гастроли, мастер-классы, совместные выступления и творческие встречи.Следующее мероприятие проекта состоится 8 ноября. Дуэт PIANO DUO выступит перед липецкой публикой, а за дирижерский пульт Липецкого симфонического оркестра встанет Народный артист Абхазии Давид Терзян."Апсны" против "СиндЕката"В пятницу, 18 сентября на стадионе "Динамо" в Сухуме прошел матч между "Апсны" и "СиндЕкатом" в рамках Медиалиги.Победу одержала абхазская команда. Первый тайм завершился нулевой ничьей.Российская команда в начале второго тайма вырвалась вперед – гол забил Максим Барсов.На 44-й минуте "Апсны" сравняла счет благодаря Игнату Дмитриеву. И в самом конце игры, на 50-й минуте, пенальти реализовал Адель Рахмани.

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