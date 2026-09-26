https://sputnik-abkhazia.ru/20260926/takogo-esche-ne-videli-glavnaya-zagadka-rimskoy-imperii-pochti-reshena-1065958738.html

Такого еще не видели: главная загадка Римской империи почти решена

Такого еще не видели: главная загадка Римской империи почти решена

Sputnik Абхазия

В Италии обнаружили уникальный артефакт эпохи этрусков. Следы этого этноса, предка римлян, находят буквально по всему миру. Однако его происхождение оставалось... 26.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-26T18:29+0300

2026-09-26T18:29+0300

2026-09-26T18:29+0300

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В Италии обнаружили уникальный артефакт эпохи этрусков. Следы этого этноса, предка римлян, находят буквально по всему миру. Однако его происхождение оставалось загадкой. Теперь, возможно, удастся многое прояснить. Подробнее - в материале Сергея Проскурина для РИА Новости."Ощущается физически"Пещера синих демонов — это этрусская гробница V века до нашей эры. Отличается особенно сложной планировкой. Кроме того, украшена жутковатыми фресками — изображениями тех самых демонов.Недавно специалисты из Университета Дьюка и Оксфорда провели комплексный анализ сооружения: задействовали ИИ-технологии, 3D-моделирование, акустическое сканирование."Мы выявили необычайно длительное время реверберации в некоторых частях гробницы. Причем порой значения были сопоставимы с показателями больших соборных интерьеров, таких как собор Святого Павла в Лондоне", — рассказал профессор археологии Университета Дьюка Маурицио Форте.Реверберация — физическое явление сродни эху, постепенное затухание звука в помещении из-за того, что волны несколько раз отражаются от пола, потолка и стен. Речь за пределами погребальной камеры была отчетливо слышна и внутри нее. А звуки, генерируемые в усыпальнице, свободно распространялись наружу."Время реверберации достигало десяти секунд при частоте 125 Гц. Такой низкий звук можно не только слышать, но и ощущать физически", — уточнил Форте.По его словам, в сочетании с общей довольно гнетущей и пугающей атмосферой (жуткие фрески, темнота, похоронная тематика) эффект мог быть очень сильным. В результате границы между реальным и сакральным пространствами буквально стирались. И всякий входящий сюда будто оказывался в загробном царстве.Команда Форте намерена продолжить исследования. Ученые уверены: гробница синих демонов способна многое поведать об этрусках.Секрет успехаЭтот народ изучают на протяжении столетий, но сведений о нем до сих пор мало. Известно, что этруски заселили Апеннины в IX веке до нашей эры. Север полуострова был богат лесами и полезными ископаемыми (железо, уголь). Поэтому всего за пару веков примитивное племя превратилось в мощную цивилизацию с развитым земледелием и металлургией.Экономическое процветание быстро привело к централизации власти. К VI веку до нашей эры государство этрусков представляло собой конгломерат из 12 городов.Парадоксально, но столь мощное политическое образование практически не вело войн. Напротив, активно взаимодействовало с соседями, обмениваясь опытом.Но вскоре на политическом горизонте возник Рим. Этруски постепенно теряли контроль над территориями. К концу IV столетия некогда могущественная держава сошла с исторической арены."Никакой связи нет"Таинственное исчезновение — один из вопросов, на который не ответа. Неменьшая загадка — происхождение этрусков. Долгое время доминировала миграционная версия.Еще Геродот писал, что они пришли из Лидии (Малая Азия). Годы неурожая и голода вынудили их покинуть родину и перебраться на Апеннинский полуостров — в эпоху Троянской войны, утверждал отец истории.Римский хронист Тит Ливий считал, что этруски появились с севера. Есть и третья версия: цивилизация была автохтонной, возникшей непосредственно на Апеннинах. Все эти гипотезы проверили лишь несколько лет назад.Так, в 2009-м итальянские палеогенетики сравнили ДНК нынешних жителей Тосканы с образцами из этрусских гробниц и выявили высокую степень родства с современным населением Малой Азии, Прикаспийских и Причерноморских степей.Десять лет спустя ученые из Тюбингенского университета повторили исследование — и опровергли выводы итальянских коллег."Мы расширили выборку. В частности, взяли материал у 82 представителей этрусской цивилизации, живших с 800 до 100 года до нашей эры. Никакой генетической связи с переселенцами из Азии. Зато есть сходство с латинами — прародителями римлян", — объяснял в интервью руководитель проекта профессор Тюбингенского университета Казимо Поста."Надеемся хоть что-то узнать"Неменьшая трудность — язык легендарного народа. Есть множество табличек, погребальных надписей и других артефактов с таинственными знаками. Но расшифровали лишь малую часть всего этого.Внешне очень похоже на латинскую письменность. В ряде текстов даже встречаются имена античных божеств.В 2016-м в этрусском святилище Поджо Колла (Тоскана) раскопали ритуальную стелу VII века до нашей эры. В ту эпоху о римском влиянии не могло идти речи."Это не погребальная плита, которые мы находили раньше. Надеемся узнать хотя бы некоторые новые слова", — отмечал Уорден.Дешифровка памятника продолжается. Идентифицировали всего 70 знаков из почти двух тысяч."Абсолютно нетронутое"Еще зацепки дали две экспедиции 2022-го. Здесь же, в Тоскане, в местечке Сан-Кашано-деи-Баньи под руинами римских терм раскопали два десятка бронзовых скульптур. Почти одновременно с этим археологи из Фрайбургского университета обнаружили в городе Вульчи (Лацио) монументальный храмовый комплекс. Обе находки датируются приблизительно VI веком до нашей эры."Мы знаем, что этруски жили и в Лацио, и в Тоскане. То, что артефакты принадлежат именно их культуре, несомненно", — отмечал координатор одного из проектов, доцент университета в Сиене Якобо Таболли.На развалинах святилища и статуях имелись надписи. К сожалению, большая их часть уже известна лингвистам. А от незнакомых остались лишь фрагменты.В последнее время ставку делают на раскопки в Сан-Джулиано. В этом древнем городе в 70 километрах от Рима в прошлом году нашли крупное захоронение VII века до нашей эры."Абсолютно нетронутое, — подчеркнул руководитель проекта профессор археологии Давиде Зори. — В этом регионе мы работаем с 2016-го. И еще не видели гробниц такого возраста".Погребальная камера сплошь уставлена посудой, фигурками, даже мебелью. На некоторых артефактах есть письмена. Причем, как отмечают лингвисты, более архаичные, чем классические этрусские.Расшифровав даже малую часть, ученые получат бесценный материал о легендарных предках римлян. Возможно, поможет и пещера синих демонов — в настоящий момент специалисты пытаются выяснить, есть ли на фресках какие-либо надписи. Все это требует немалых сил и времени. А загадочные этруски умеют хранить секреты.

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