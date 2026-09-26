https://sputnik-abkhazia.ru/20260926/vechnaya-russkaya-lyubov-mariny-vladi-1065951471.html

Вечная русская любовь Марины Влади

Вечная русская любовь Марины Влади

Sputnik Абхазия

Жизнь прожить нужно так, чтобы новость о твоем уходе взорвала бы ленты информагентств и соцсети страны, в которой героиня нашей заметки очень давно не бывала... 26.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-26T11:37+0300

2026-09-26T11:37+0300

2026-09-26T11:37+0300

мнение

авторы

колумнисты

искусство

владимир высоцкий (автор песен)

марина влади (екатерина полякова-байдарова)

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Жизнь прожить нужно так, чтобы новость о твоем уходе взорвала бы ленты информагентств и соцсети страны, в которой героиня нашей заметки очень давно не бывала, пишет Елена Караева для РИА Новости.Хотя всегда называла себя русской, говорила по-русски едва ли не лучше нас, чтила Россию и поклонялась ей. Верила — и тоже по-русски. Деятельно, горячо, насыщая веру поступками. Надеждой. Любовью.Марина Влади, Марина Владимировна Полякова-Байдарова, дочка эмигрантов, в Париже родившаяся, покорила и саму Францию, и Европу всю своей невероятной свежей красотой, бесконечным талантом и свободой. А когда она приехала в Россию, пусть тогда наша страна называлась СССР, она покорила нас. Колдунья Олеся — первая главная героиня в ее огромной фильмографии. В нее влюбился наш бард, наш гений, наш Гамлет (из шекспировской трагедии) с Таганки. И наш Хлопуша (из есенинской поэмы "Пугачев"). И тоже с Таганки.Высоцкий влюбился в Марину. А Марина влюбилась в Высоцкого.Все остальное, в общем, обсуждено, переобсуждено и пере-пере-обсуждено. Их роман, их брак, его уход, ее мемуары о нем "Прерванный полет". В них она ведет со своим любимым диалог. Зная, что он ей не ответит.Ее спектакли о нем. Ее тоска о нем. Короче, вся та русскость, которая нам понятна до последнего знака препинания. И которая абсолютно безразлична была что Франции, что французам.Нам, наверное, представилась возможность сказать, пусть и постфактум, признавая реальность, спасибо Марине Владимировне.Она же его спасала практически в круглосуточном режиме. Спасала не для себя. А для нас.Как бы он ни вел себя, кем бы ни увлекался, в итоге Высоцкий, это само средоточие бурного дара и концентрат высшей пробы жестких мужских привычек и правил, всегда возвращался к Марине. Чтобы уткнуться в ее колени.Потому что он знал, что она его любила. Беззаветно.Он знал, что она ради него отказывалась от себя. Забывала — ради него одного — о детях и ставила карьеру на столь длинную паузу, что пришлось в итоге от нее отказаться.Для русской женщины, своего мужчину принимающей всегда — и со всеми извивами мужской натуры, — подобное есть не что иное, как норма. Во Франции же Влади считали малахольной, пусть и за глаза. Потому что известность, собственный талант, деньги, силы и энергию она поставила на службу своей любви. И в своих мемуарах, кстати, она сознательно эту свою жертву приглушает.Потому что она знала, что он ее любит. И этим она была счастлива. Потому что он был рядом. Даже когда его рядом не было.Вчера в жизни прекрасной Марины Влади была поставлена точка.А судьба ее, общая, с Высоцким, продолжается. Их русская любовь отныне принадлежит вечности, где они вместе. И навсегда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180513/vladi-vysockom-1023934268.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/poet-i-bard-arkhivnye-foto-vladimira-vysotskogo--1043771996.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210125/proezdom-i-ne-tolko-vladimir-vysockij-v-abxazii-1022989675.html

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2026

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

мнение, авторы, колумнисты, искусство, владимир высоцкий (автор песен), марина влади (екатерина полякова-байдарова)