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https://sputnik-abkhazia.ru/20260926/vechnaya-russkaya-lyubov-mariny-vladi-1065951471.html
Вечная русская любовь Марины Влади
Вечная русская любовь Марины Влади
Sputnik Абхазия
Жизнь прожить нужно так, чтобы новость о твоем уходе взорвала бы ленты информагентств и соцсети страны, в которой героиня нашей заметки очень давно не бывала... 26.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-26T11:37+0300
2026-09-26T11:37+0300
мнение
авторы
колумнисты
искусство
владимир высоцкий (автор песен)
марина влади (екатерина полякова-байдарова)
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Жизнь прожить нужно так, чтобы новость о твоем уходе взорвала бы ленты информагентств и соцсети страны, в которой героиня нашей заметки очень давно не бывала, пишет Елена Караева для РИА Новости.Хотя всегда называла себя русской, говорила по-русски едва ли не лучше нас, чтила Россию и поклонялась ей. Верила — и тоже по-русски. Деятельно, горячо, насыщая веру поступками. Надеждой. Любовью.Марина Влади, Марина Владимировна Полякова-Байдарова, дочка эмигрантов, в Париже родившаяся, покорила и саму Францию, и Европу всю своей невероятной свежей красотой, бесконечным талантом и свободой. А когда она приехала в Россию, пусть тогда наша страна называлась СССР, она покорила нас. Колдунья Олеся — первая главная героиня в ее огромной фильмографии. В нее влюбился наш бард, наш гений, наш Гамлет (из шекспировской трагедии) с Таганки. И наш Хлопуша (из есенинской поэмы "Пугачев"). И тоже с Таганки.Высоцкий влюбился в Марину. А Марина влюбилась в Высоцкого.Все остальное, в общем, обсуждено, переобсуждено и пере-пере-обсуждено. Их роман, их брак, его уход, ее мемуары о нем "Прерванный полет". В них она ведет со своим любимым диалог. Зная, что он ей не ответит.Ее спектакли о нем. Ее тоска о нем. Короче, вся та русскость, которая нам понятна до последнего знака препинания. И которая абсолютно безразлична была что Франции, что французам.Нам, наверное, представилась возможность сказать, пусть и постфактум, признавая реальность, спасибо Марине Владимировне.Она же его спасала практически в круглосуточном режиме. Спасала не для себя. А для нас.Как бы он ни вел себя, кем бы ни увлекался, в итоге Высоцкий, это само средоточие бурного дара и концентрат высшей пробы жестких мужских привычек и правил, всегда возвращался к Марине. Чтобы уткнуться в ее колени.Потому что он знал, что она его любила. Беззаветно.Он знал, что она ради него отказывалась от себя. Забывала — ради него одного — о детях и ставила карьеру на столь длинную паузу, что пришлось в итоге от нее отказаться.Для русской женщины, своего мужчину принимающей всегда — и со всеми извивами мужской натуры, — подобное есть не что иное, как норма. Во Франции же Влади считали малахольной, пусть и за глаза. Потому что известность, собственный талант, деньги, силы и энергию она поставила на службу своей любви. И в своих мемуарах, кстати, она сознательно эту свою жертву приглушает.Потому что она знала, что он ее любит. И этим она была счастлива. Потому что он был рядом. Даже когда его рядом не было.Вчера в жизни прекрасной Марины Влади была поставлена точка.А судьба ее, общая, с Высоцким, продолжается. Их русская любовь отныне принадлежит вечности, где они вместе. И навсегда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180513/vladi-vysockom-1023934268.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/poet-i-bard-arkhivnye-foto-vladimira-vysotskogo--1043771996.html
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Елена Караева
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мнение, авторы, колумнисты, искусство, владимир высоцкий (автор песен), марина влади (екатерина полякова-байдарова)
мнение, авторы, колумнисты, искусство, владимир высоцкий (автор песен), марина влади (екатерина полякова-байдарова)

Вечная русская любовь Марины Влади

11:37 26.09.2026
© Sputnik / Анатолий ГаранинВладимир Высоцкий и Марина Влади
Владимир Высоцкий и Марина Влади - Sputnik Абхазия, 1920, 26.09.2026
© Sputnik / Анатолий Гаранин
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Елена Караева - Sputnik Абхазия
Елена Караева
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Жизнь прожить нужно так, чтобы новость о твоем уходе взорвала бы ленты информагентств и соцсети страны, в которой героиня нашей заметки очень давно не бывала, пишет Елена Караева для РИА Новости.
Хотя всегда называла себя русской, говорила по-русски едва ли не лучше нас, чтила Россию и поклонялась ей. Верила — и тоже по-русски. Деятельно, горячо, насыщая веру поступками. Надеждой. Любовью.
Марина Влади, Марина Владимировна Полякова-Байдарова, дочка эмигрантов, в Париже родившаяся, покорила и саму Францию, и Европу всю своей невероятной свежей красотой, бесконечным талантом и свободой. А когда она приехала в Россию, пусть тогда наша страна называлась СССР, она покорила нас. Колдунья Олеся — первая главная героиня в ее огромной фильмографии. В нее влюбился наш бард, наш гений, наш Гамлет (из шекспировской трагедии) с Таганки. И наш Хлопуша (из есенинской поэмы "Пугачев"). И тоже с Таганки.
Высоцкий влюбился в Марину. А Марина влюбилась в Высоцкого.
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Все остальное, в общем, обсуждено, переобсуждено и пере-пере-обсуждено. Их роман, их брак, его уход, ее мемуары о нем "Прерванный полет". В них она ведет со своим любимым диалог. Зная, что он ей не ответит.
Ее спектакли о нем. Ее тоска о нем. Короче, вся та русскость, которая нам понятна до последнего знака препинания. И которая абсолютно безразлична была что Франции, что французам.
Нам, наверное, представилась возможность сказать, пусть и постфактум, признавая реальность, спасибо Марине Владимировне.
Она же его спасала практически в круглосуточном режиме. Спасала не для себя. А для нас.
Как бы он ни вел себя, кем бы ни увлекался, в итоге Высоцкий, это само средоточие бурного дара и концентрат высшей пробы жестких мужских привычек и правил, всегда возвращался к Марине. Чтобы уткнуться в ее колени.
Потому что он знал, что она его любила. Беззаветно.
Он знал, что она ради него отказывалась от себя. Забывала — ради него одного — о детях и ставила карьеру на столь длинную паузу, что пришлось в итоге от нее отказаться.
Владимир Высоцкий - Sputnik Абхазия, 1920, 25.01.2023
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Для русской женщины, своего мужчину принимающей всегда — и со всеми извивами мужской натуры, — подобное есть не что иное, как норма. Во Франции же Влади считали малахольной, пусть и за глаза. Потому что известность, собственный талант, деньги, силы и энергию она поставила на службу своей любви. И в своих мемуарах, кстати, она сознательно эту свою жертву приглушает.
Потому что она знала, что он ее любит. И этим она была счастлива. Потому что он был рядом. Даже когда его рядом не было.
Вчера в жизни прекрасной Марины Влади была поставлена точка.
А судьба ее, общая, с Высоцким, продолжается. Их русская любовь отныне принадлежит вечности, где они вместе. И навсегда.
Катя Высоковская, помощник капитана теплохода «Шота Руставели», Вольдемар Бруйе (мл.сын М.Влади), Марина Влади, Владимир Высоцкий, Любовь и Зиновий Высоковские во время круиза. Фото 1969 года - Sputnik Абхазия, 1920, 25.01.2021
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