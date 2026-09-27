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Sputnik недели: День освобождения Сухума, патриотический форум и нападение на судью

Sputnik недели: День освобождения Сухума, патриотический форум и нападение на судью

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 21 по 27 сентября. 27.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-27T20:30+0300

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2026-09-27T20:30+0300

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О том, как отметили День освобождения Сухума, как прошла встреча президента Бадры Гунба с участниками молодежного форума "Абхазская волна", что обсудили на встрече с главы государства с представителями политических партий, какие законопроекты принял Парламент и кто напал на судью Верховного суда, читайте в материале Sputnik.SputnikДень освобождения СухумаВ воскресенье, 27 сентября, в столице Абхазии отметили День освобождения Сухума. Глава республики Бадра Гунба поздравил жителей страны.Сегодня задача жителей города — развивать его и сделать достойным тех, кто защищал и отдал жизнь за свободу столицы, отметил президент.Он пожелал всем жителям Сухума и Абхазии здоровья, благополучия и мира.В Абхазской Госфилармонии прошло театрализованное представление, приуроченное к этой дате. Его посетили президент Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Таращ Хагба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Вячеслав Гладков.На площади Свободы состоялся Международный фестиваль баскетбола 3х3 памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш.Церемонию посетили премьер-министр Абхазии Владимир Делба, вице-премьер, председатель Госкомспорта Таращ Хагба, глава Сухума Тимур Агрба., глава администрации Гулрыпшского района Саид Харазия, директор Центра современных спортивных технологий концерна Росэнергоатом Владислав Воронин и сын Сергея Багапш Зураб Багапш.В соревнованиях приняли участие команды из Абхазии и регионов России. Главным событием станет турнир за Кубок памяти второго президента Абхазии.Встреча с молодежьюПрезидент Бадра Гунба провел встречу с участниками международной экспедиции "Абхазская волна" Международного фестиваля молодежи на культурно-деловой платформе "Гума". Президент поприветствовал делегатов из 16 стран, отметил важность их визита как культурного и социального обмена и знакомства с республикой.Он рассказал ребятам об истории Абхазии и отметил, что маленькой республике есть что рассказать о себе миру, а сделать это можно, в том числе благодаря подобным мероприятиям и приездам в страну молодых людей из-за рубежа. Была также подчеркнута важность культурного обмена для расширения списка стран, готовых признать суверенитет Абхазии.Во второй части встречи делегаты представили президенту свои проекты, которые направлены на увеличение осведомленности иностранных государств об Абхазии, ее истории, культуре и традициях, используя различные площадки, платформы, социальные сети и академический обмен между научными сообществами и институтами.Инициатива провести часть программы МФМ в Абхазии была предложена молодежью республики 1 декабря 2025 года в рамках открытия Представительства АНО "ДВФМ" на базе АГУ. Ее поддержали президент Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России, председатель организационного комитета МФМ Сергей Кириенко.Совещание у президентаОсновными темами совещания президента с главами городов и районов республики стали подготовка к празднованию Дня Победы и Независимости Абхазии 30 сентября, а также текущая работа в городах и районах и решение вопросов, волнующих жителей.Он также поблагодарил глав районов и городов за содействие Посольству России в организации и проведении выборов депутатов Госдумы РФ на территории Абхазии.Глава государства подчеркнул, что реконструкция и ремонт дорог — одно из приоритетных направлений работы руководства Абхазии в 2026 году.Особенно он обратил внимание на сельские дороги, которые важны для поддержки села, обеспечения нормального транспортного сообщения и повышения качества жизни жителей.Заседание политпартийПрезидент Абхазии провел заседание Координационного совета политических партий и общественных организаций при президенте Абхазии.На встрече присутствовали вице-президент Беслан Бигвава, лидер партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц, председатель партии "Амцахара" Алексей Цугба, председатель Республиканской общественной организации ветеранов ОВНА "Аруаа" Тимур Гулия, зампредседателя партии "Айтайра" Юлиан Бобуа.Бадра Гунба поздравил участников с наступающим Днем Победы и Независимости.Координационный совет обсудил в числе прочих вопросов сохранение и развитие абхазского языка, предстоящие парламентские выборы, криминогенную ситуацию, состояние энергетического хозяйства, вопросы экономики, сельского хозяйства.Сотрудничество Абхазии и РоссииТоргово-экономическое сотрудничество обсудили Бадра Гунба и первый зампредседателя Правительства России Денис Мантуров.Глава государства подчеркнул, что взаимодействие между Абхазией и Российской Федерацией развивается очень динамично во всех направлениях: военной сфере, сотрудничестве в области экономики, социальной сфере."Хотелось бы вас поблагодарить за сотрудничество и отметить, что благодаря той динамике, которую задал Владимир Владимирович Путин, у нас на протяжении долгих лет выстраиваются союзнические отношения, которые реализуются в практической плоскости", — отметил Гунба.Стороны выразили согласие в том, что расширению деловых контактов способствует проведение совместных мероприятий. Отдельно подчеркнули роль АМЭФ-2026, который прошел в апреле.Мантуров отметил актуальность совместной работы России и Абхазии по созданию эффективной и инвестиционно привлекательной модели экономики республики. По его словам, это способствует росту двустороннего товарооборота, который за последние пять лет увеличился в 2.5 раза.Торжественный прием в МосквеГлава МИД Абхазии Олег Барциц выступил на торжественном приеме в Москве по случаю Дня Победы и Независимости республики."Эта победа была достигнута крайне дорогой для нашего народа ценой. Мы помним и чтим память защитников Абхазии, которые, сплотившись вокруг нашего национального лидера Владислава Григорьевича Ардзинба, отстояли суверенный и независимый курс нашего государства", — отметил Барциц.Мероприятие организовало Посольство Абхазии в России. В нем приняли участие представители Администрации президента РФ, главы и сотрудники аккредитованных в Москве дипломатических миссий, Посол по особым поручениям МИД Республики Абхазия Вито Гриттани, а также представители абхазской диаспоры и общественности.Сессия ПарламентаНа минувшей неделе прошло заседание Народного собрания Абхазии. Одним из принятых депутатами решений стало продление срока действия соглашения с Россией о повышении зарплат и пенсий сотрудников СГБ.Протокол продлевает действия документа до 31 декабря 2028 года. Источники финансирования — республиканский бюджет на 2026 год и финпомощь России.Кроме того, Парламент ратифицировал протокол, упрощающий получение бесплатной медпомощи по полису в России для россиян, проживающих в Абхазии.Для получения медпомощи в РФ достаточно будет, помимо полиса, предоставить заграничный паспорт, а не внутренний.Замминистра здравоохранения Олег Отырба объяснил, что договор об упрощенном получении бесплатной медпомощи был подписан в 2017 году. Но он не конкретизировал то, какой паспорт необходимо предоставлять. Это создавало сложности с регистрацией пациентов в некоторых медучреждениях.Юбилей ГТКТоржественное заседание к 35-летнему юбилею ГТК Абхазии прошло в Кабмине 25 сентября.Председатель комитета Отар Хеция в своем поздравительном обращении отметил, что история структуры неразрывно связана со становлением абхазской государственности, которая проходила в самые непростые времена."Для нас этот светлый день является еще и двойным праздником. Традиционно, отмечая День таможенника, мы вместе со всем народом Абхазии отмечаем очередную годовщину освобождения нашей столицы", — добавил Хеция.Он добавил, что последние пять лет в республиканский бюджет от деятельности ГТК поступило более 2,5 млрд рублей сверх утвержденных плановых показателей.Бадра Гунба поздравил Государственный таможенный комитет с юбилеем.Поздравление зачитал вице-президент Беслан Бигвава на торжественном заседании к 35-летию ГТК."27 сентября 1991 года, по инициативе нашего лидера Владислава Ардзинба была создана Абхазская республиканская таможенная служба. Это стало одним из важных шагов в становлении нашей государственности и формировании государственных институтов Абхазии", — говорится в послании президента.Он подчеркнул важность работы таможенников в обеспечении экономической безопасности государства и пополнении госбюджета. Гунба напомнил, что через несколько дней страна отметит главный государственный праздник — День Победы и Независимости.Встреча Гладкова и АдзинбаПосол России в Абхазии Вячеслав Гладков встретился с министром соцобеспечения республики Камой Адзинба.Одно из направлений взаимодействия посольства и ведомства — цифровизация государственных услуг, так как в Абхазии есть получатели российских мер соцподдержки, но многие процессы ведутся в ручном режиме и требуют автоматизации.Адзинба подчеркнула необходимость глобального подхода к цифровизации в республике, не только в социальной сфере, но и во всех остальных."Точка сбора: Абхазия"Патриотический форум "Точка сбора: Абхазия" прошел в Сухуме на уходящей неделе.В двухдневной программе были круглые столы, пленарные заседания и просмотр исторических фильмов, а также соревнования между сборными командами молодежи и ветеранов по спортивному троеборью.Главная идея форума — дать молодому поколению возможность услышать историю непосредственно от ее участников.В рамках форума прошел турнир по троеборью в "Абхазском стрелковом клубе". В нем участвовали около 150 человек из 11 команд от АГУ, Гулрыпшского, Гагрского, Сухумского, Очамчырского и Ткуарчалского районов, а также команда ДВФМ. Победу одержала команда АГУ.Организаторы форума – АНО "Импакт" и "Ассоциация ветеранов боевых действий Абхазии" при содействии движения "Молодая Абхазия" и поддержке Фонда президентских грантов.Избиение судьиУголовное дело возбуждено по факту нападения на судью Верховного суда Абхазии.Преступление произошло 20 сентября примерно в 21:00 на улице Кодорское шоссе. Россияне Сергей Бессонов и Юрий Чудин, высказывая угрозы убийством, нанесли судье побои камнями.Женщину ударили камнем в район левого глаза. Она упала, а Чудин и Бессонов продолжили бросать в нее камни. О правовом статусе пострадавшей они не знали.Судье диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рвано-ушибленную рану века, гематому левого глаза.Чудин и Бессонов находятся в изоляторе. Обстоятельства происшествия устанавливаются.Победа "Апсны"ФК "Апсны" занял вторую строчку в турнирной таблице после победы над "СКА Ростов".Ее опережает ФК "10", с которой абхазская команда встретилась в первом туре Кубка Медиалиги. Матч, который прошел 30 августа, завершился со счетом 6:1 в пользу "десятки".Игра между "Апсны" и "СКА Ростов" прошла на стадионе "Динамо" в Сухуме 25 сентября. Основное время завершилось ничьей, исход матча решила серия буллиталити."Большая Абхазская шляпа"XXV международный теннисный турнир "Большая Абхазская шляпа" состоялся в Гагре.В нем приняли участие теннисисты из Москвы, Крыма, Калининграда, Краснодара, Рязани, Саранска и других городов России.Их поприветствовал президент Абхазии Бадра Гунба.Кроме того, приветствие им адресовал посол России Вячеслав Гладков. Он назвал турнир, который проводится уже четверть века, визитной карточкой спортивной и культурной жизни Гагры и Абхазии в целом.

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