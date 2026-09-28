https://sputnik-abkhazia.ru/20260928/osen-svo--2026-ukrainskie-data-tsentry-uletayut-v-nebytie-1065995394.html

Осень СВО – 2026: украинские дата-центры улетают в небытие

Осень СВО – 2026: украинские дата-центры улетают в небытие

Sputnik Абхазия

Стратегическая воздушная операция Вооруженных сил России развивается успешно. Ежедневно, системно, методично фрагментируется логистика на всей подконтрольной... 28.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-28T18:48+0300

2026-09-28T18:48+0300

2026-09-28T18:48+0300

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Стратегическая воздушная операция Вооруженных сил России развивается успешно. Ежедневно, системно, методично фрагментируется логистика на всей подконтрольной ВСУ территории. В Киеве уничтожается цифровая инфраструктура – де-факто, натовская система связи и управления украинской прокси-армией. Последнее равнозначно поражению спутников Starlink в космосе, боевой системы Palantir в США, и вызывает у противника "технологический шок", дезориентацию на поле боя.Российские войска уверенно наступают в зоне СВО, эффективно рубят щупальца спрута НАТО на Украине. За минувшие сутки Киев установил рекорд продолжительности воздушной тревоги – на фоне ударов по военным объектам сирены звучали 13 часов. В ночь на 28 сентября поражены высокоточным оружием большой дальности коммуникационные и логистические центры, морские суда и объекты портовой инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.В Киеве прилетело по центрам обработки данных компаний "УкрТелеком" и "ДримЛайн". Это крупнейшие поставщики услуг стационарной и мобильной связи, высокоскоростного интернета для ВСУ, включая передачу и хранение разведданных. Поражены склады предприятия "Гранит" в Днепровском районе Киева, где хранились комплектующие для БПЛА и дальнобойных ракет. Неподалеку от Крещатика сегодня горит здание академии наук Украины.Днем ранее в Киеве уничтожена одна из крупнейших компаний "Омега Телеком", которая предоставляла услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Там же хранился большой объем данных. Также разгромлены центры обработки информации "Киевстар" и "Водафон", которые обеспечивали ВСУ мобильной связью и высокоскоростным Интернетом – в том числе для передачи разведданных.В Киевской области прилетело по логистическому центру "Заммлер Групп", где хранилась и распределялась западная военная помощь ВСУ. Удар "Гераней" в Днепропетровске "вывел из чата" коммуникационный центр Open Data, который также имел военное предназначение.Ранее в Киеве уничтожен важнейший дата-центр United DC с разведданными ВСУ, серверные узлы провайдеров. Цепь событий неслучайна. Reuters цитирует тревожное заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги: "Россия нанесла удары по крупным украинским центрам обработки данных, стремясь нарушить поток информации. Быстрое оповещение об угрозах ракетного и беспилотного оружия крайне важно". Безусловно, информационный поток нарушен, сотни тысяч абонентов ВСУ лишены цифровых технологий – натовского "поводка".Что будет после "тотальной войны"Вооруженные силы РФ с растущей эффективностью уничтожают объекты противника на широком оперативном пространстве – в Киеве, Житомире, Одессе, Николаеве, Харькове и временно оккупированном городе Запорожье. Неизбежно ускорение падения киевского режима.Сужение и в перспективе блокирование натовских коммуникационных потоков (связь, разведка, координация, навигация) для ВСУ – смерти подобно. На Западе возмущены: как эти "злые русские" могли додуматься до такого коварства?! Правда, американская газета TheNew York Times признает: "Усиление российских бомбардировок последовало за собственными попытками Украины нанести ущерб российской экономике"."Тотальную войну" и "спираль эскалации" придумали западные хозяева Зеленского. Бумеранг летит обратно. Киевскому режиму не хватает на боевые действия текущего года уже 27 млрд евро, неадекватное руководство ЕС и НАТО – в отчаянии.Что касается американского "миротворчества", посол США в НАТО Мэттью Уитакер все еще утверждает: удары Украины по территории России могут приблизить переговоры, дальнобойные атаки ВСУ по российской территории могут способствовать сближению позиций Москвы и Киева. Однако российское возмездие "весомо, грубо, зримо", и возвращение в реальность неизбежно.Риторика о конфликте с РФ уже вызывает серьезный раскол в политических кругах Запада – даже самым недальновидным политикам и стратегам становится страшно. Министры обороны стран ЕС не смогли договориться о передаче Киеву ракет Patriot.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил: "Украине придется заплатить за действия, которые имели место в последние месяцы. Именно это происходит сейчас. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию". Представитель Кремля добавил: национальные интересы России известны, безопасность должна быть гарантирована "так, чтобы никому неповадно было заявлять о планах нанести ей сокрушительный удар".Глава российской дипломатии Сергей Лавров ранее заверил Генассамблею ООН: "Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет несмотря на любые обстоятельства".Крах "украинского проекта" США и НАТО станет уроком для многих стран Запада и Востока: с 2022 года больше $500 млрд потрачено на войну, в результате которой Украина превращена в Руину – разрушена экономика, страна потеряла миллионы граждан погибшими и бежавшими за рубеж. Украинцы, подобно индейцам Северной Америки, унижены и обречены Западом на бесславное уничтожение. Только представители киевского руководства стали долларовыми миллионерами и миллиардерами, война необходима им для продления безбедного существования. Россия достижением целей СВО пресечет рецидив Drang nach Osten, и еще раз спасет Европу от нацистской чумы "желто-голубого" типа.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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мнение, авторы, колумнисты, россия, украина