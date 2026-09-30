https://sputnik-abkhazia.ru/20260930/panika-v-ryadakh-okkupantov-1066004830.html

Паника в рядах оккупантов

Паника в рядах оккупантов

Sputnik Абхазия

Когда с того самого Дня Победы прошло уже 33 года, есть склонность анализировать те события. Многим, кто впервые слышит о реальных обстоятельствах той войны, о... 30.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-30T10:49+0300

2026-09-30T10:49+0300

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Когда с того самого Дня Победы прошло уже 33 года, есть склонность анализировать те события. Многим, кто впервые слышит о реальных обстоятельствах той войны, о соотношении вооруженных сил, численности личного состава противоборствующих сторон, сложно понять, как Абхазия могла выйти победителем. Алексей Ломия, SputnikНикакой военной логике это не поддается. И ведь Абхазия не просто стала победителем, а освободила свои территории от Псоу до Ингура, изгнала оккупантов и их приспешников внутри, даже смогла зайти уже вглубь собственно Грузии. Кстати, о местных грузинах, о том, почему они встали на сторону врага и как это изменило ход войны, отдельная история. С одним из таких местных "защитников территориальной целостности Грузии" мне довелось повидаться в Москве уже после войны. Он родом из Гагры. Мы познакомились во время учебы в студенческую пору. Земляк, как бы, все-таки. Приятельские отношения возникли, даже побывал у него в гостях. Жил он в самом центре курортной здравницы, и, надо сказать, припеваючи жил. Чего он вдруг решил замарать себя, вступив в ряды гагрского "Мхедриони", сложно сказать, бог ему судья. Разбираться в этом не особо хотелось, но вот не смог не спросить его, что же они так легко сдали Гагру.Собеседник в оправдание привел весьма сомнительные доводы, что абхазы взяли неожиданностью и скоростью маневров. Но самым решающим фактором было то, что среди "защитников" Гагры прошел слух, что огромный отряд вооруженных до зубов чеченцев, численностью до тысячи человек, зашел в тыл обороняющимся и вот-вот замкнет кольцо окружения. И все побежали. И Вахо побежал. Ну, что тут сказать? В обход действительно пошел отряд. Их было всего-то человек 120. Но у страха глаза велики. В массе своей это были абхазы, но и добровольцев, в том числе и чеченцев, было немало. Можно сделать однозначный вывод, что наступающим ополченцам очень повезло, что паника захлестнула ряды противника. Страх, неопределенность, отсутствие мотивации стали нашими союзниками. И нам удалось сделать невероятное – мы смогли освободить Гагрский район и выйти к государственной границе с Россией, что в преддверии зимнего сезона сыграло немаловажную роль. Это было эпичным началом того противостояния.И дальше в ходе войны паника много раз помогала нам пробивать оборону оккупантов, обращать их в бегство. Взять хотя бы победный штурм столицы в сентябре 1993 года. Ну как можно было за 10-12 дней надломить оборону врага до такой степени, что они стремглав бежали аж до Очамчыры? Ведь стоило им ввязаться с нами в уличные бои, нам бы не хватило ни личного состава, ни боеприпасов для длительных столкновений. Я лично это ощутил, при штурме девятиэтажек на массиве. Враг оказывал нам ожесточенное сопротивление. У нас были значимые потери. Силы наши иссякали. Казалось, что чаша весов склонилась не в нашу пользу. Но опять же паника сыграла роковую роль. У врага появилась информация, что им заходят в тыл. Оказаться в плену у озлобленных войной бойцов абхазской армии было для них не лучшей перспективой, вот они и дрогнули. И так по всему Сухуму.Но самое страшное бегство, самая большая паника начались после небольшой стычки у Охурейского поста в Очамчырском районе. Тут колонна освободительной армии столкнулась с арьергардом отступающих врагов, во главе которого шел танк с пехотой на броне. Вместо того, чтобы дать нам бой, они просто побежали, бросив бронетехнику. И убегали с такой скоростью, что мы их даже догнать не смогли. Погоня закончилась только на площади перед Ингурским мостом. У нас было столько радости, столько счастья, что дальше уже не особо хотелось идти. Так как у нас не было цели захватывать территорию Грузии. Мы освободители! Нам чужого не надо! Слава защитникам Родины! Вечная память погибшим за Свободу!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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овна, абхазия, колумнисты, мнение, авторы