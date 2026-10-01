https://sputnik-abkhazia.ru/20261001/upuschennoe-tridtsatiletie-zapad-beznadezhno-podvel-chelovechestvo-1066059962.html

"Упущенное тридцатилетие": Запад безнадежно подвел человечество

"Упущенное тридцатилетие": Запад безнадежно подвел человечество

Sputnik Абхазия

Новость о том, что американские войска наконец покинули Ирак, вполне могла остаться незамеченной, пишет Давид Нармания для РИА Новости. Да и сколько было таких... 01.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-01T11:06+0300

2026-10-01T11:06+0300

2026-10-01T11:06+0300

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Новость о том, что американские войска наконец покинули Ирак, вполне могла остаться незамеченной, пишет Давид Нармания для РИА Новости. Да и сколько было таких обещаний, сколько этот уход переносился. Америка ведь уже уходила оттуда в 2011-м, но спустя три года пришлось вернуться — якобы для борьбы с "Исламским государством"*. Но на этот раз Пентагон все же подтвердил сообщения властей Ирака. Конечно, о прекращении сотрудничества Вашингтона с Багдадом речи не идет, но жест отнюдь не символический, хотя символизма в нем достаточно. Это определенно хороший повод, чтобы подвести некие итоги двадцатилетнего — с учетом упомянутого перерыва — присутствия американцев в регионе.Нынешние события напрашиваются на сравнение с аналогичным отступлением из Афганистана. Там американские солдаты провоевали аналогичный срок. До их прихода страной управлял "Талибан", после их ухода — тоже "Талибан". За эти радикальные перемены афганцы заплатили двумя десятилетиями и десятками тысяч жизней. И конечно, самой чудовищной и убедительной демонстрацией американского позора стали кадры из аэропорта Кабула. Где местные, которые еще недавно помогали американцам, цеплялись за шасси и обшивку самолетов на взлете в надежде спастись. Америка бросила и страну, и тех, кто там помогал ей. Хотя Америку туда никто не приглашал.В Ираке, конечно, изменения произошли гораздо более серьезные. На месте авторитарной диктатуры с унитарным устройством построили федерацию с этноконфессиональным представительством — страной руководят президент-курд и премьер-шиит, а спикера парламента выбирают исключительно из суннитов. И прочность этой конструкции вызывает серьезные опасения — достаточно посмотреть на Ливан, которым определенно вдохновлялись американские реформаторы.Впрочем, этим перемены не исчерпываются. В стране усиливается иранское влияние, причем настолько, что западные эксперты и вовсе утверждают, что Вашингтон выстроил Ирану "сухопутный мост" в Средиземноморье. Западные СМИ даже обвиняют Тегеран в том, что он использовал своих прокси для недавней атаки на саудовский нефтепровод.А ведь когда-то именно Багдад был противовесом Тегерана в регионе — и его прямым соперником в одной из кровопролитнейших войн второй половины XX века. За это Саддаму Хусейну многое прощалось — Вашингтон активно его поддерживал, хотя и Ирану не забывал продавать ракеты.Впрочем, прощалось, как показала история в дальнейшем, далеко не все. Кувейт, к примеру, не простили — и устроили "Бурю в пустыне".Некоторые события, предшествовавшие войне в Ираке, поразительно рифмуются с событиями нынешними. Чего стоит один только Колин Пауэлл, трясущий на заседании Совбеза ООН пробиркой с неизвестно чем, но убедительно рассказывающий о том, как близко подошел Ирак к созданию химического оружия. Минуло два десятка лет — и донельзя похожие приемы используются против Ирана.Но если методы Америки остались прежними, то возможности существенно сократились.Она уже не может позволить себе войну на другом краю Земли — это слишком дорого и в нынешнем формате, а уж наземная операция стала бы для нее катастрофой и шансы на победу были бы крайне незначительными.Америка уже не может собрать большую коалицию. Да, ее военная ценность и тогда была невелика, но хотя бы на политическом фронте единство НАТО — за редкими исключениями — не вызывало сомнений. А теперь союзники не хотят помогать США в их войнах, а Вашингтон сомневается, готов ли он в таком случае защищать интересы и безопасность союзников.Изменились и возможности оппонентов. На примере Югославии, Афганистана, Ирака и "арабской весны" весь мир видел, какими методами Запад продвигает ценности либерализма и демократии, — и делал выводы. И теперь все, кто видит свое будущее иначе, нежели Запад, и обладает достаточным суверенитетом, чтобы это видение отстоять, понимает, как действовать.И Западу некого в этом винить. У него было три десятилетия после холодной войны, чтобы предложить новую картину справедливого мира, ведь возможности для сотрудничества открывались небывалые. У человечества буквально никогда не было такого шанса. Вместо этого Запад провел все эти три десятилетия в войнах с сомнительными результатами и в организации революций против неугодных правительств, которые тоже ничем хорошим не обернулись.Эту упущенную возможность Западу не простит сама история.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/povedenie-grabiteley-zachem-ssha-zabrali-dengi-u-afgantsev-1037646319.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260729/linii-iranskogo-i-ukrainskogo-konfliktov-skhodyatsya-v-vashingtone-1064654906.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260122/razrushit-nato-tramp-znaet-chto-delaet-1060568496.html

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, сша, ирак