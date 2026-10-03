https://sputnik-abkhazia.ru/20261003/za-vecher-poteryal-gody-zhizni-s-chem-stolknulis-milliony-rossiyan-1066119343.html

"За вечер потерял годы жизни": с чем столкнулись миллионы россиян

"За вечер потерял годы жизни": с чем столкнулись миллионы россиян

Sputnik Абхазия

С 1 сентября зависимые от азартных игр могут получать бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС, а также установить самозапрет на азартные игры через... 03.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-03T14:50+0300

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2026-10-03T14:50+0300

россия

аналитика

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Сперва просто развлечение, потом долги и постоянные попытки отыграться — в таком режиме несколько лет жил Дмитрий Демиденко, пока не понял, что потерял все. Истории бывших лудоманов, сумевших справиться с зависимостью, — в материале Анастасии Савенковой для РИА Новости."Воспринимал как развлечение"Впервые со ставками Дмитрий столкнулся в 18 лет. Он тогда только поступил в институт и переехал во Владивосток.На встрече с друзьями кто-то рассказал о легком способе заработать — сделать ставку. Молодой человек решил попробовать. Закинул небольшую сумму в букмекерскую контору и проиграл.После неудачи изредка интересовался таким "заработком", но воспринимал его как развлечение. Продолжал ставить небольшие суммы — по 100-200 рублей.Однако в 20 лет начались серьезные проблемы в семье. Чтобы с ними разобраться, Дмитрию срочно понадобились деньги. Решение финансовых трудностей он нашел в игре.Постепенно развлечение переросло в зависимость.Весь третий курс Дмитрий посвятил азартным играм. Затягивало все сильнее и сильнее.Появились первые долги. Небольшие — несколько десятков тысяч. Чтобы их отдавать, пришлось устраиваться на работу. Все это мешало учебе. При этом на фоне стресса молодой человек все больше отдалялся от близких."От проблем пытался убежать в игру""Моя семья жила в соседнем городе. Я перестал к ним приезжать, — признается Дмитрий. — Все время откладывал: на неделю, потом на месяц. Перестал видеться с девушкой и друзьями. Было стыдно из-за того, что постоянно ходил без денег. Но с игрой свои беды пока никак не связывал".Чтобы получить деньги, Дмитрий начал обманывать."Лудоманы умеют хорошо врать. Никто из семьи и друзей не знал, куда я на самом деле спускаю средства. Я придумывал невероятные истории. Например, якобы я попал в какую-то историю, связанную с бандитами. Чтобы меня спасти, они брали кредиты", — рассказывает он.Проигранные суммы росли. Дмитрия не покидала мысль: "Я смогу отыграться". Он терял контроль над ситуацией. Даже спустил наследство отца."Весной произошел переломный момент. Отношения с девушкой из-за моего поведения разрушились. А те, у кого я занимал, стали меня разыскивать. Наступила полная апатия. В конце мая, никому ничего не сказав, я бросил учебу и вернулся в родной город", — говорит молодой человек.От проблем все время пытался убежать в игру. Воспринимал ставки как полноценную работу: завел специальную тетрадь, где составлял схемы, вел расчеты, прописывал способы, как раздобыть ресурсы. И не понимал, что уже стал заложником зависимости.Когда выигрыши все же случались, тратил деньги на развлечения. Старался засветиться перед теми знакомыми, у кого еще не брал взаймы. Демонстрировал, что у него все прекрасно, втирался в доверие и вновь залезал в долги."Спрятался на съемной квартире""Деньги я не отдавал, преследователей становилось все больше. Пришлось даже как-то прятаться на съемной квартире", — признается он.Окончательно завязал с азартными играми только тогда, когда совсем не осталось средств для жизни: "Произошло озарение — я же потерял все: отношения, семью, друзей!""Со съемной квартиры вернулся к маме. Но про зависимость смог рассказать ей лишь спустя пять лет, — вспоминает Дмитрий. — Думаю, она и раньше подозревала, просто ничего не говорила".То, что страдает психическим расстройством — лудоманией, сам он осознал далеко не сразу. За помощью к специалистам никогда не обращался.Сейчас ему 30. Удалось расплатиться с долгами, восстановить нормальную жизнь. Он реализовался в IT-сфере, стал сооснователем сообщества для людей с азартно-игровым расстройством "Лудочат".Помощью для других зависимых начал заниматься из-за постигровой депрессии."Она бывает, когда уже не играешь. Во время ставок испытываешь очень сильные эмоции, получаешь дозу адреналина. А потом, когда все это резко прекращается, начинается ломка. Чтобы отвлечься, занялся сообществом", — говорит Дмитрий.Признается, что до сих пор разбирается с проблемами прошлых лет. Самый большой страх — вернуться в прежнее состояние. Возобновить отношения с друзьями и знакомыми так и не смог. Приняли и простили только родные. Теперь главное —обзавестись собственной семьей, построить карьеру и помогать тем, кто еще не осознает свою проблему."Самозапрет на азартные игры"По данным АНО "Центр борьбы с лудоманией", зависимостью от азартных игр страдают около 2,8 миллиона человек в России.Но, как считает исполнительный директор АНО "Центр борьбы с лудоманией" Андрей Ходыков, официальная статистика не отражает реального масштаба, поскольку попадают в нее прежде всего люди, обратившиеся за медицинской помощью, с уже поставленным диагнозом.Ходыков объясняет, по каким признакам можно понять, что у близкого игровая зависимость. "Появляются необъяснимые долги, кредиты и займы, просьбы срочно дать деньги, скрытность в финансовых вопросах, ложь о том, куда были потрачены средства, — перечисляет он. — Человек может постоянно быть занят игрой или мыслями о ней, становится раздражительным при невозможности играть"."Помощь при такой зависимости в первую очередь начинается с признания проблемы и обращения к специалистам. Это психическое расстройство, оно требует профессиональной помощи, а не только обещания больше не играть, — подчеркивает эксперт. — Важно, чтобы близкие не давали деньги, не брали кредиты для погашения игровых долгов и не становились постоянным источником средств для "последней ставки" или попытки отыграться"."Заложил в ломбард"Степан Н. десять лет был заложником игровой зависимости. Интересоваться ставками начал еще подростком. Вместе с одноклассниками увлекался футболом и для развлечения ставил небольшие суммы на любимую команду."Я из небольшого города Ростовской области. Там не обращали внимания на то, что несовершеннолетний может прийти и сделать ставку", — говорит он.Сперва проигрывал деньги, которые родители давали на обеды и проезд. Потом, ближе к совершеннолетию, суммы стали увеличиваться."Например, проиграл деньги, которые мне дали на поездку в Сочи", — вспоминает Степан.Иногда он обманывал родителей, без спроса снимал деньги с их карт. Как-то заложил подаренный бабушкой ноутбук в ломбард, а потом так и не выкупил.В 2014-м двадцатилетний молодой человек переехал в Москву. Через год устроился в полицию и стал получать зарплату. Ставки не прекращались, а долги росли."Мог проиграть все в один день. Чтобы как-то прожить месяц, приходилось занимать у родственников, друзей, коллег", — признается он.Чтобы получить деньги в долг, Степан применял особую тактику: обещал, что вернет на несколько тысяч больше. И люди верили.Выигрывал от 30 до 80 тысяч. Но все средства уходили на погашение долгов."Когда понимал, что совсем скатился на дно, прекращал играть. Потихоньку с неохотой начинал отдавать. Это состояние угнетало. Все звонили, требовали вернуть долг. А у меня и так зарплата небольшая, тем более отдать же надо больше. И тогда в голову приходила идея отыграться", — рассказывает Степан."Клялся, что это последний раз"Как только получал зарплату, шел в букмекерскую контору."Когда все проигрывал, клялся, что это в последний раз. Но если, например, выигрывал несколько раз подряд, появлялась уверенность, что так будет всегда. Прилив адреналина, чувство вдохновения. Казалось, что я смогу стать богатым", — вспоминает молодой человек.Долгие годы он жил в постоянном стрессе. В какой-то момент азартные игры перестали приносить удовольствие. Но по-настоящему остановиться смог только в 2024-м, когда у него родился ребенок."В 2022-м у меня появилась девушка, — рассказывает Степан. — Про мое увлечение она сперва не знала. Потом она забеременела. Мы жили вместе, и так вышло, что мне нечем было заплатить за квартиру. Тогда я признался, куда делись деньги".Пока гражданская жена была беременна, Степан все равно не мог поставить игру на стоп. Но после того, как родился сын, понял: надо заканчивать, иначе потеряет семью.Уже два года он не играет."Осознал, что полностью деградировал. Пока окружающие развивались, я, как дурак, сидел в телефоне и ждал чуда. Появилось отвращение ко всем этим ставкам", — говорит он.Из полиции Степан уволился. Сейчас работает в банке, занимается воспитанием сына. После того как бросил играть, обращался за помощью к психологам. И самостоятельно изучал болезнь. Уверен, что с азартными играми можно завязать, главное — захотеть."Доступность азартных игр"Психолог Светлана Аминова объясняет, что вероятность рецидива заболевания зависит от степени тяжести зависимости.По словам Аминовой, игровая зависимость формируется не только из-за жизненных проблем. Большое значение имеют особенности поведения: импульсивность, склонность к риску, способность справляться со стрессом и сильными эмоциями.Влияет и окружающая среда — доступность азартных игр, реклама, отношение к ставкам в кругу общения, опыт раннего знакомства с азартными механиками."Для того чтобы сделать ставку, человеку достаточно смартфона. То есть потенциальный триггер постоянно рядом. К тому же всегда сохраняется идея о возможности отыграться: даже после серьезных потерь человек может верить, что следующая ставка позволит вернуть деньги и решить все проблемы", — отмечает Аминова.По данным АНО "Центр борьбы с лудоманией", более 75 процентов зависимых от азартных игр — мужчины от 25 до 44 лет. У 70 процентов игроков есть семьи и дети.Лудомания признана психическим заболеванием. Оно, по словам Аминовой, часто идет рука об руку с другими зависимостями и нервными расстройствами.С 1 сентября зависимые от азартных игр могут получать бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС, а также установить самозапрет на азартные игры через "Госуслуги" или лично в МФЦ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/udovolstvie-i-otchayanie-chem-opasna-igromaniya-1047447549.html

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