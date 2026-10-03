"За вечер потерял годы жизни": с чем столкнулись миллионы россиян
© Sputnik / Наталья Селиверстова/
Подписаться
С 1 сентября зависимые от азартных игр могут получать бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС, а также установить самозапрет на азартные игры через "Госуслуги" или лично в МФЦ.
Сперва просто развлечение, потом долги и постоянные попытки отыграться — в таком режиме несколько лет жил Дмитрий Демиденко, пока не понял, что потерял все. Истории бывших лудоманов, сумевших справиться с зависимостью, — в материале Анастасии Савенковой для РИА Новости.
"Воспринимал как развлечение"
Впервые со ставками Дмитрий столкнулся в 18 лет. Он тогда только поступил в институт и переехал во Владивосток.
На встрече с друзьями кто-то рассказал о легком способе заработать — сделать ставку. Молодой человек решил попробовать. Закинул небольшую сумму в букмекерскую контору и проиграл.
После неудачи изредка интересовался таким "заработком", но воспринимал его как развлечение. Продолжал ставить небольшие суммы — по 100-200 рублей.
Однако в 20 лет начались серьезные проблемы в семье. Чтобы с ними разобраться, Дмитрию срочно понадобились деньги. Решение финансовых трудностей он нашел в игре.
"Хотелось всего и сразу. Через них увидел возможность быстро возвыситься в обществе и получить уважение среди сверстников", — объясняет он.
Постепенно развлечение переросло в зависимость.
Весь третий курс Дмитрий посвятил азартным играм. Затягивало все сильнее и сильнее.
Появились первые долги. Небольшие — несколько десятков тысяч. Чтобы их отдавать, пришлось устраиваться на работу. Все это мешало учебе. При этом на фоне стресса молодой человек все больше отдалялся от близких.
"От проблем пытался убежать в игру"
"Моя семья жила в соседнем городе. Я перестал к ним приезжать, — признается Дмитрий. — Все время откладывал: на неделю, потом на месяц. Перестал видеться с девушкой и друзьями. Было стыдно из-за того, что постоянно ходил без денег. Но с игрой свои беды пока никак не связывал".
Чтобы получить деньги, Дмитрий начал обманывать.
"Лудоманы умеют хорошо врать. Никто из семьи и друзей не знал, куда я на самом деле спускаю средства. Я придумывал невероятные истории. Например, якобы я попал в какую-то историю, связанную с бандитами. Чтобы меня спасти, они брали кредиты", — рассказывает он.
Проигранные суммы росли. Дмитрия не покидала мысль: "Я смогу отыграться". Он терял контроль над ситуацией. Даже спустил наследство отца.
"Весной произошел переломный момент. Отношения с девушкой из-за моего поведения разрушились. А те, у кого я занимал, стали меня разыскивать. Наступила полная апатия. В конце мая, никому ничего не сказав, я бросил учебу и вернулся в родной город", — говорит молодой человек.
От проблем все время пытался убежать в игру. Воспринимал ставки как полноценную работу: завел специальную тетрадь, где составлял схемы, вел расчеты, прописывал способы, как раздобыть ресурсы. И не понимал, что уже стал заложником зависимости.
13 августа 2023, 08:55
Когда выигрыши все же случались, тратил деньги на развлечения. Старался засветиться перед теми знакомыми, у кого еще не брал взаймы. Демонстрировал, что у него все прекрасно, втирался в доверие и вновь залезал в долги.
"Спрятался на съемной квартире"
"Деньги я не отдавал, преследователей становилось все больше. Пришлось даже как-то прятаться на съемной квартире", — признается он.
Окончательно завязал с азартными играми только тогда, когда совсем не осталось средств для жизни: "Произошло озарение — я же потерял все: отношения, семью, друзей!"
"Со съемной квартиры вернулся к маме. Но про зависимость смог рассказать ей лишь спустя пять лет, — вспоминает Дмитрий. — Думаю, она и раньше подозревала, просто ничего не говорила".
То, что страдает психическим расстройством — лудоманией, сам он осознал далеко не сразу. За помощью к специалистам никогда не обращался.
"И очень об этом жалею. Социальная катастрофа у лудоманов наступает очень быстро. За один вечер можно потерять несколько лет жизни. К сожалению, связи с окружающими быстро не восстанавливаются", — объясняет Дмитрий.
Сейчас ему 30. Удалось расплатиться с долгами, восстановить нормальную жизнь. Он реализовался в IT-сфере, стал сооснователем сообщества для людей с азартно-игровым расстройством "Лудочат".
Помощью для других зависимых начал заниматься из-за постигровой депрессии.
"Она бывает, когда уже не играешь. Во время ставок испытываешь очень сильные эмоции, получаешь дозу адреналина. А потом, когда все это резко прекращается, начинается ломка. Чтобы отвлечься, занялся сообществом", — говорит Дмитрий.
Признается, что до сих пор разбирается с проблемами прошлых лет. Самый большой страх — вернуться в прежнее состояние. Возобновить отношения с друзьями и знакомыми так и не смог. Приняли и простили только родные. Теперь главное —обзавестись собственной семьей, построить карьеру и помогать тем, кто еще не осознает свою проблему.
"Самозапрет на азартные игры"
По данным АНО "Центр борьбы с лудоманией", зависимостью от азартных игр страдают около 2,8 миллиона человек в России.
Но, как считает исполнительный директор АНО "Центр борьбы с лудоманией" Андрей Ходыков, официальная статистика не отражает реального масштаба, поскольку попадают в нее прежде всего люди, обратившиеся за медицинской помощью, с уже поставленным диагнозом.
Ходыков объясняет, по каким признакам можно понять, что у близкого игровая зависимость. "Появляются необъяснимые долги, кредиты и займы, просьбы срочно дать деньги, скрытность в финансовых вопросах, ложь о том, куда были потрачены средства, — перечисляет он. — Человек может постоянно быть занят игрой или мыслями о ней, становится раздражительным при невозможности играть".
9 апреля 2023, 20:26
"Помощь при такой зависимости в первую очередь начинается с признания проблемы и обращения к специалистам. Это психическое расстройство, оно требует профессиональной помощи, а не только обещания больше не играть, — подчеркивает эксперт. — Важно, чтобы близкие не давали деньги, не брали кредиты для погашения игровых долгов и не становились постоянным источником средств для "последней ставки" или попытки отыграться".
"Заложил в ломбард"
Степан Н. десять лет был заложником игровой зависимости. Интересоваться ставками начал еще подростком. Вместе с одноклассниками увлекался футболом и для развлечения ставил небольшие суммы на любимую команду.
"Я из небольшого города Ростовской области. Там не обращали внимания на то, что несовершеннолетний может прийти и сделать ставку", — говорит он.
Сперва проигрывал деньги, которые родители давали на обеды и проезд. Потом, ближе к совершеннолетию, суммы стали увеличиваться.
"Например, проиграл деньги, которые мне дали на поездку в Сочи", — вспоминает Степан.
Иногда он обманывал родителей, без спроса снимал деньги с их карт. Как-то заложил подаренный бабушкой ноутбук в ломбард, а потом так и не выкупил.
В 2014-м двадцатилетний молодой человек переехал в Москву. Через год устроился в полицию и стал получать зарплату. Ставки не прекращались, а долги росли.
"Мог проиграть все в один день. Чтобы как-то прожить месяц, приходилось занимать у родственников, друзей, коллег", — признается он.
Чтобы получить деньги в долг, Степан применял особую тактику: обещал, что вернет на несколько тысяч больше. И люди верили.
Выигрывал от 30 до 80 тысяч. Но все средства уходили на погашение долгов.
"Когда понимал, что совсем скатился на дно, прекращал играть. Потихоньку с неохотой начинал отдавать. Это состояние угнетало. Все звонили, требовали вернуть долг. А у меня и так зарплата небольшая, тем более отдать же надо больше. И тогда в голову приходила идея отыграться", — рассказывает Степан.
"Клялся, что это последний раз"
Как только получал зарплату, шел в букмекерскую контору.
"Когда все проигрывал, клялся, что это в последний раз. Но если, например, выигрывал несколько раз подряд, появлялась уверенность, что так будет всегда. Прилив адреналина, чувство вдохновения. Казалось, что я смогу стать богатым", — вспоминает молодой человек.
Долгие годы он жил в постоянном стрессе. В какой-то момент азартные игры перестали приносить удовольствие. Но по-настоящему остановиться смог только в 2024-м, когда у него родился ребенок.
"В 2022-м у меня появилась девушка, — рассказывает Степан. — Про мое увлечение она сперва не знала. Потом она забеременела. Мы жили вместе, и так вышло, что мне нечем было заплатить за квартиру. Тогда я признался, куда делись деньги".
Пока гражданская жена была беременна, Степан все равно не мог поставить игру на стоп. Но после того, как родился сын, понял: надо заканчивать, иначе потеряет семью.
Уже два года он не играет.
"Осознал, что полностью деградировал. Пока окружающие развивались, я, как дурак, сидел в телефоне и ждал чуда. Появилось отвращение ко всем этим ставкам", — говорит он.
Из полиции Степан уволился. Сейчас работает в банке, занимается воспитанием сына. После того как бросил играть, обращался за помощью к психологам. И самостоятельно изучал болезнь. Уверен, что с азартными играми можно завязать, главное — захотеть.
"Доступность азартных игр"
Психолог Светлана Аминова объясняет, что вероятность рецидива заболевания зависит от степени тяжести зависимости.
"А также длительности периода без игр, сопутствующих психических расстройств, поддержки близких и, главное, от того, что изменилось в жизни человека после прекращения игры. Перестать делать ставки — еще не значит избавиться от зависимости. Можно удалить приложения, установить самозапрет и какое-то время не играть. Но если ты по-прежнему не умеешь как-то иначе справляться с тревогой, стрессом, скукой или сильными эмоциями, риск возврата сохраняется", — говорит эксперт.
По словам Аминовой, игровая зависимость формируется не только из-за жизненных проблем. Большое значение имеют особенности поведения: импульсивность, склонность к риску, способность справляться со стрессом и сильными эмоциями.
Влияет и окружающая среда — доступность азартных игр, реклама, отношение к ставкам в кругу общения, опыт раннего знакомства с азартными механиками.
"Для того чтобы сделать ставку, человеку достаточно смартфона. То есть потенциальный триггер постоянно рядом. К тому же всегда сохраняется идея о возможности отыграться: даже после серьезных потерь человек может верить, что следующая ставка позволит вернуть деньги и решить все проблемы", — отмечает Аминова.
По данным АНО "Центр борьбы с лудоманией", более 75 процентов зависимых от азартных игр — мужчины от 25 до 44 лет. У 70 процентов игроков есть семьи и дети.
Лудомания признана психическим заболеванием. Оно, по словам Аминовой, часто идет рука об руку с другими зависимостями и нервными расстройствами.
С 1 сентября зависимые от азартных игр могут получать бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС, а также установить самозапрет на азартные игры через "Госуслуги" или лично в МФЦ.