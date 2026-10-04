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Sputnik недели: День Победы, приезд Федора Емельяненко и потоп

Sputnik недели: День Победы, приезд Федора Емельяненко и потоп

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 28 сентября по 4 октября. 04.10.2026, Sputnik Абхазия

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О том, как отметили День Победы и Независимости в Абхазии, что пожелал абхазскому народу Владимир Путин, какие изменения в ОМС ратифицировал Совет федерации России, как встретили Федора Емельяненко в Абхазии и о чем чемпион говорил с молодежью, читайте в материале Sputnik.SputnikДень ПобедыВ минувшую среду в Абхазии отметили День Победы и Независимости. 30 сентября во всех городах и районах страны прошли памятные и торжественные мероприятия.В Сухуме состоялся военный парад. Президент Бадра Гунба в своей поздравительной речи отметил, что победа в Отечественной войне народа Абхазии определила судьбу народа и государства, стала историческим рубежом и открыла новую страницу истории республики.Он напомнил, что война длилась 413 дней, которые принесли тяжелые испытания, показали мужество и героизм жителей Абхазии.В это знаковый день руководство страны почтила память первого и второго глав государства Владислава Ардзинба и Сергея Багапш в селах Нижняя Эшера и Джгерда.Завершился день праздничным концертом в Государственной филармонии и салютом в центре города.В преддверии Дня Победы на площади Свободы прошел фестиваль народных танцев, а селе Мыку – выставка абхазских вин, скачки, национальные спортивные игры и концерт. Праздник посетил Бадра Гунба.Поздравление от ПутинаПрезидент России Владимир Путин поздравил президента Бадру Гунба и жителей Абхазии с Днем Победы.Путин отметит дружественный и союзнический характер отношений между двумя странами, добавил, что Россия и впредь будет оказывать содействие Абхазии в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития.Гости из БашкортостанаНа прошлой неделе делегация из Башкортостана во главе с Андреем Назаровым прибыла в Абхазию на празднование Дня Победы и Независимости республики.Глава государства Бадра Гунба провел встречу с председателем Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Андреем Назаровым.Стороны подчеркнули важность развития взаимодействия в различных отраслях, что позволит расширить обмен опытом и открыть новые перспективы для совместной работы.Гунба поблагодарил Назарова за внимание и поддержку, оказываемую республике, и подчеркнул особый характер взаимоотношений между абхазским и башкирским народами.Председатель Курултая отметил успешное развитие авиасообщения между Уфой и Сухумом и выразил надежду на дальнейшее развитие этой сферы. Он добавил, что в высокий курортный сезон выполнялись три прямых рейса в неделю.В завершение встречи Бадра Гунба вручил Андрею Назарову орден "Ахьдз-Апша" II степени за большой личный вклад в развитие социально-экономических и культурных связей между двумя республиками.Связь с соотечественникамиБадра Гунба встретился с делегацией абхазской диаспоры в Турции во главе с президентом Федерации абхазских культурных центров Яузом Атрышба. Гунба отметил особое значение связи с соотечественниками, проживающими за пределами республики."Связь с нашей диаспорой имеет для нас особое значение. Где бы мы ни жили, у нас одна Родина, общая история и общие корни. Мы все вместе должны строить и укреплять наше независимое абхазское государство", — подчеркнул Бадра Гунба.Он также поблагодарил диаспору за сохранение языка, культуры и национальных традиций, поздравил гостей с годовщиной Победы и пожелал им мира и благополучия.Встреча с главой ЧС Южной Осетии1 октября состоялась встреча Бадры Гунба с министром по ЧС Южной Осетии Владимиром Пухаевым.Гунба передал Марату Камболову поздравление со вступлением в обязанности президента и поблагодарил Пухаева за визит на День Победы и Независимости Абхазии."Для нас это главный праздник, главное достижение народа Абхазии — День Победы. Так исторически сложилось, что и народ Южной Осетии отстаивал свое право жить на собственной земле, в собственном государстве. Сегодня наши независимые государства развиваются", — отметил Бадра Гунба.Министр зачитал поздравительный адрес, в котором Марат Камболов отметил исторические узы братства, дружбы и взаимной поддержки между двумя народами, а также выразил гордость успехами братской Абхазии.Инаугурация президента Южной ОсетииАбхазская делегация во главе с премьер-министром Владимиром Делба посетила церемонию инаугурации Марата Камболова, которая прошла 30 сентября в Цхинвале.Делба поздравил президента Южной Осетии со вступлением в должность и зачитал приветственный адрес от имени Бадры Гунба, отметил готовность укреплять и развивать отношения между двумя странами.Делба также пожелал югоосетинскому народу мира, процветания и благополучия.Изменения в ОМССовфед России ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение с Абхазией об ОМС.Документ предполагает сотрудничество в вопросе страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, в российской системе ОМС и оказания им медпомощи в российских медицинских организациях.Протокол был подписан в Москве 16 марта 2026 года.Принятие дорожной картыСухум и Нижний Новгород подписали новую дорожную карту по развитию межмуниципального сотрудничества.Документ охватывает широкий круг направлений, в том числе туризм, образование, культура, спорт, деловое сотрудничество.Дорожная карта определяет дальнейшие направления совместной работы и конкретные мероприятия. Реализация будет проходить поэтапно, с регулярным мониторингом и корректировкой планов по мере необходимости."Последний император" в АбхазииОдин из самых известных и титулованных представителей боевых искусств Федор Емельяненко прибыл в республику 3 октября.В аэропорту Сухума спортсмена встретили вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и советник президента Абхазии Аляс Гвазава.Вечером того же дня чемпион провел мастер-класс в зале тайского бокса "Георгий Победоносец" в Сухуме для 150 молодых спортсменов.В воскресенье, 4 октября, Емельяненко открыл Международный турнир по самбо "Кубок Победы" в Сухуме.В нем приняли участие около 500 спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет из Абхазии, Армении и России, в том числе из новых регионов — Донецка и Луганска. Соревнования посвящены памяти воинов-интернационалистов."Пусть победит сильнейший. Ну, а у кого что-то не получится — не отчаивайтесь, делайте выводы и только вперед", — сказал он.Турнир организован Госкомитетом Абхазии по делам молодежи и спорта совместно с администрацией города Сухум и Федерацией самбо Абхазии.Кроем того, Федор Емельяненко встретился с юными спортсменами.Он рассказал о своем спортивном пути: почему долго не мог одерживать победы, после чего посыпались трофеи и почему перестал смотреть бои ММА. Дал ряд советов молодым людям и ответил на их вопросы."Атомная энергия" в ТкуарчалеФестиваль "Атомная энергия спорта" завершился в Ткуарчале.Команды по волейболу, баскетболу, шахматам, футболу и борьбе соревновались на различных локациях. Всего в фестивале приняли участие около 300 спортсменов Ткуарчалского района.Международный фестиваль баскетбола 3х3, стартовавший в Сухуме, прошел также в пансионате "Литфонд".Финал — Кубок Победы по футболу среди юношей. Мероприятие было приурочено ко Дню освобождения Сухума и Дню Победы Абхазии.Ливни в АбхазииПроливные дожди прошли в Сухуме, Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском и Ткуарчалском районах 30 сентября.В столице Абхазии все реки вышли из берегов."Улицы были захламлены мусором и грязью, которые выносили реки. В основном это центральная часть города, район Маяка, улицы Титова, Заречная, Эшерская, Адыгейская и Полевая", – сказал в интервью радио Sputnik начальник столичного ЖКХ Руслан Авидзба.В других районах страны также реки вышли из берегов и затопили улицы, дома, разрушили проселочные дороги, повредили мосты.В устранении последствий стихии были задействованы все коммунальные службы и тяжелая спецтехника."Апсны" против "Народной команды"В рамках шестого тура Медиалиги на стадионе "Cosmos Arena" состоялся матч между ФК "Апсны" и "Народной командой".Первый тайм закончился в пользу "Народной команды". Во втором тайме московская команда реализовала буллиталити. Счет стал 2:0, оба гола были забиты Александром Злобиным."Апсны" постаралась отыграться. Первый гол команды забил Игнат Дмитриев, сделав счет 2:1."Народная команда" добавила три гола, два из которых были засчитаны красным мячом. Хет-трик оформил Олег Егорушкин.В концовке матча Рашид Чичба забил гол, но результат встречи "Апсны" изменить не сумела.Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Народной команды". По итогам шестого тура ФК "Апсны" сохраняет за собой вторую строчку в группе А, в то время как "Народная команда" поднялась на пятую ступень группы В.Abkhazia RallyСоревнования по драг-рейсингу Abkhazia Rally прошли на участке республиканской трассы от Очамчырского поворота до поворота на Ткуарчал в воскресенье, 4 октября.К заездам допустили до 30 автомобилей мощностью от 300 лошадиных сил. Участники будут соревновались в трех классах — 300+, 400+ и 500+.После квалификационного отбора состоятся основные заезды по турнирной сетке, полуфиналы и финалы. В категории 300 лошадиных сил первое место занял Айдамир Хаджимба, второе — Рауль Амичба, третье — Леван Гигава.В категории 400 лошадиных сил победил Астан Чагава, второе место занял Адгур Ахуба, третье — Анри Амичба.В категории 400 лошадиных сил победил Астан Чагава, второе место занял Адгур Ахуба, третье — Анри Амичба.Для зрителей подготовили парные заезды, выставку ретроавтомобилей, ярмарку и участие мотоклуба "Абрек". Основная программа пройдет с 12:00 до 18:00.Abkhazia Rally — проект победитель конкурса "Гостеприимная Абхазия"."Море не волнуется"Выставка "Море не волнуется" открылась в Центральном выставочном зале Абхазии.35 произведений русской живописи из собраний пяти федеральных и трех региональных музеев России представлены в экспозиции.Впервые в Абхазии представили работы Ивана Айвазовского "Море", "Туманное утро", "Закат на море", "Лунная ночь в Крыму" и самая большая — "Парусная лодка в море".Также на выставке представлены картины Валентина Серова, Константина Богаевского, Георгия Нисского, Таира Салахова, Натальи Нестеровой, Владимира Дубоссарского и других известных художников.Главный образ экспозиции — это Черное море как пространство памяти, мифа, света и вдохновения, место тишины и внутреннего согласия.Убийство туристкиЖители Оренбурга простились с погибшей в Абхазии Аминой Бикбовой. Церемония прошла в мечети Сулеймани.Убийство 26-летней россиянки Амины Бикбовой произошло в Гагрском районе. Подозреваемый Эдгар Абухба на допросе признался в содеянном.Ранее, в 2021 году, он был обвинен в изнасиловании, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью россиянки, за что был приговорен к девяти годам заключения. Сейчас Абухба грозит до 12 лет тюрьмы.Глава Минтуризма Абхазии Астамур Логуа заявил о том, что окажет любую необходимую помощь, в том числе финансовую, семье Бикбовой.Он выразил уверенность, что правоохранительные органы проведут расследование должным образом, и виновный будет наказан.

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