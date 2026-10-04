Sputnik недели: День Победы, приезд Федора Емельяненко и потоп
21:12 04.10.2026 (обновлено: 21:13 04.10.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукВоенный парад в честь победы в ОВНА
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 28 сентября по 4 октября.
О том, как отметили День Победы и Независимости в Абхазии, что пожелал абхазскому народу Владимир Путин, какие изменения в ОМС ратифицировал Совет федерации России, как встретили Федора Емельяненко в Абхазии и о чем чемпион говорил с молодежью, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
День Победы
В минувшую среду в Абхазии отметили День Победы и Независимости. 30 сентября во всех городах и районах страны прошли памятные и торжественные мероприятия.
В Сухуме состоялся военный парад. Президент Бадра Гунба в своей поздравительной речи отметил, что победа в Отечественной войне народа Абхазии определила судьбу народа и государства, стала историческим рубежом и открыла новую страницу истории республики.
Он напомнил, что война длилась 413 дней, которые принесли тяжелые испытания, показали мужество и героизм жителей Абхазии.
"Каждый день этой войны был борьбой за право нашего народа жить на своей собственной земле. Эта победа досталась нам огромной ценой. Она была завоевана мужеством и стойкостью наших бойцов, их готовностью до конца защищать свою Родину", — сказал Гунба.
В это знаковый день руководство страны почтила память первого и второго глав государства Владислава Ардзинба и Сергея Багапш в селах Нижняя Эшера и Джгерда.
Завершился день праздничным концертом в Государственной филармонии и салютом в центре города.
В преддверии Дня Победы на площади Свободы прошел фестиваль народных танцев, а селе Мыку – выставка абхазских вин, скачки, национальные спортивные игры и концерт. Праздник посетил Бадра Гунба.
Поздравление от Путина
Президент России Владимир Путин поздравил президента Бадру Гунба и жителей Абхазии с Днем Победы.
"Этот славный праздник является символом стойкости, мужества и сплоченности народа Абхазии, отстоявшего свое законное право на свободную и мирную жизнь", — говорится в тексте.
Путин отметит дружественный и союзнический характер отношений между двумя странами, добавил, что Россия и впредь будет оказывать содействие Абхазии в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития.
Гости из Башкортостана
На прошлой неделе делегация из Башкортостана во главе с Андреем Назаровым прибыла в Абхазию на празднование Дня Победы и Независимости республики.
Глава государства Бадра Гунба провел встречу с председателем Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Андреем Назаровым.
Стороны подчеркнули важность развития взаимодействия в различных отраслях, что позволит расширить обмен опытом и открыть новые перспективы для совместной работы.
Гунба поблагодарил Назарова за внимание и поддержку, оказываемую республике, и подчеркнул особый характер взаимоотношений между абхазским и башкирским народами.
Председатель Курултая отметил успешное развитие авиасообщения между Уфой и Сухумом и выразил надежду на дальнейшее развитие этой сферы. Он добавил, что в высокий курортный сезон выполнялись три прямых рейса в неделю.
В завершение встречи Бадра Гунба вручил Андрею Назарову орден "Ахьдз-Апша" II степени за большой личный вклад в развитие социально-экономических и культурных связей между двумя республиками.
Связь с соотечественниками
Бадра Гунба встретился с делегацией абхазской диаспоры в Турции во главе с президентом Федерации абхазских культурных центров Яузом Атрышба.
Гунба отметил особое значение связи с соотечественниками, проживающими за пределами республики.
"Связь с нашей диаспорой имеет для нас особое значение. Где бы мы ни жили, у нас одна Родина, общая история и общие корни. Мы все вместе должны строить и укреплять наше независимое абхазское государство", — подчеркнул Бадра Гунба.
Он также поблагодарил диаспору за сохранение языка, культуры и национальных традиций, поздравил гостей с годовщиной Победы и пожелал им мира и благополучия.
Встреча с главой ЧС Южной Осетии
1 октября состоялась встреча Бадры Гунба с министром по ЧС Южной Осетии Владимиром Пухаевым.
Гунба передал Марату Камболову поздравление со вступлением в обязанности президента и поблагодарил Пухаева за визит на День Победы и Независимости Абхазии.
"Для нас это главный праздник, главное достижение народа Абхазии — День Победы. Так исторически сложилось, что и народ Южной Осетии отстаивал свое право жить на собственной земле, в собственном государстве. Сегодня наши независимые государства развиваются", — отметил Бадра Гунба.
Министр зачитал поздравительный адрес, в котором Марат Камболов отметил исторические узы братства, дружбы и взаимной поддержки между двумя народами, а также выразил гордость успехами братской Абхазии.
Инаугурация президента Южной Осетии
Абхазская делегация во главе с премьер-министром Владимиром Делба посетила церемонию инаугурации Марата Камболова, которая прошла 30 сентября в Цхинвале.
Делба поздравил президента Южной Осетии со вступлением в должность и зачитал приветственный адрес от имени Бадры Гунба, отметил готовность укреплять и развивать отношения между двумя странами.
"Наши народы прошли непростой путь становления государственности, вместе отстаивали право жить на своей земле, сохранять национальную самобытность, язык и культуру," — говорится в тексте.
Делба также пожелал югоосетинскому народу мира, процветания и благополучия.
Изменения в ОМС
Совфед России ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение с Абхазией об ОМС.
Документ предполагает сотрудничество в вопросе страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, в российской системе ОМС и оказания им медпомощи в российских медицинских организациях.
Протокол был подписан в Москве 16 марта 2026 года.
Принятие дорожной карты
Сухум и Нижний Новгород подписали новую дорожную карту по развитию межмуниципального сотрудничества.
Документ охватывает широкий круг направлений, в том числе туризм, образование, культура, спорт, деловое сотрудничество.
Дорожная карта определяет дальнейшие направления совместной работы и конкретные мероприятия. Реализация будет проходить поэтапно, с регулярным мониторингом и корректировкой планов по мере необходимости.
"Последний император" в Абхазии
Один из самых известных и титулованных представителей боевых искусств Федор Емельяненко прибыл в республику 3 октября.
В аэропорту Сухума спортсмена встретили вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и советник президента Абхазии Аляс Гвазава.
Вечером того же дня чемпион провел мастер-класс в зале тайского бокса "Георгий Победоносец" в Сухуме для 150 молодых спортсменов.
В воскресенье, 4 октября, Емельяненко открыл Международный турнир по самбо "Кубок Победы" в Сухуме.
В нем приняли участие около 500 спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет из Абхазии, Армении и России, в том числе из новых регионов — Донецка и Луганска. Соревнования посвящены памяти воинов-интернационалистов.
"Пусть победит сильнейший. Ну, а у кого что-то не получится — не отчаивайтесь, делайте выводы и только вперед", — сказал он.
Турнир организован Госкомитетом Абхазии по делам молодежи и спорта совместно с администрацией города Сухум и Федерацией самбо Абхазии.
Кроем того, Федор Емельяненко встретился с юными спортсменами.
Он рассказал о своем спортивном пути: почему долго не мог одерживать победы, после чего посыпались трофеи и почему перестал смотреть бои ММА. Дал ряд советов молодым людям и ответил на их вопросы.
"Атомная энергия" в Ткуарчале
Фестиваль "Атомная энергия спорта" завершился в Ткуарчале.
Команды по волейболу, баскетболу, шахматам, футболу и борьбе соревновались на различных локациях. Всего в фестивале приняли участие около 300 спортсменов Ткуарчалского района.
Международный фестиваль баскетбола 3х3, стартовавший в Сухуме, прошел также в пансионате "Литфонд".
Финал — Кубок Победы по футболу среди юношей. Мероприятие было приурочено ко Дню освобождения Сухума и Дню Победы Абхазии.
Ливни в Абхазии
Проливные дожди прошли в Сухуме, Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском и Ткуарчалском районах 30 сентября.
В столице Абхазии все реки вышли из берегов.
"Улицы были захламлены мусором и грязью, которые выносили реки. В основном это центральная часть города, район Маяка, улицы Титова, Заречная, Эшерская, Адыгейская и Полевая", – сказал в интервью радио Sputnik начальник столичного ЖКХ Руслан Авидзба.
В других районах страны также реки вышли из берегов и затопили улицы, дома, разрушили проселочные дороги, повредили мосты.
В устранении последствий стихии были задействованы все коммунальные службы и тяжелая спецтехника.
"Апсны" против "Народной команды"
В рамках шестого тура Медиалиги на стадионе "Cosmos Arena" состоялся матч между ФК "Апсны" и "Народной командой".
Первый тайм закончился в пользу "Народной команды". Во втором тайме московская команда реализовала буллиталити. Счет стал 2:0, оба гола были забиты Александром Злобиным.
"Апсны" постаралась отыграться. Первый гол команды забил Игнат Дмитриев, сделав счет 2:1.
"Народная команда" добавила три гола, два из которых были засчитаны красным мячом. Хет-трик оформил Олег Егорушкин.
В концовке матча Рашид Чичба забил гол, но результат встречи "Апсны" изменить не сумела.
Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Народной команды". По итогам шестого тура ФК "Апсны" сохраняет за собой вторую строчку в группе А, в то время как "Народная команда" поднялась на пятую ступень группы В.
Abkhazia Rally
Соревнования по драг-рейсингу Abkhazia Rally прошли на участке республиканской трассы от Очамчырского поворота до поворота на Ткуарчал в воскресенье, 4 октября.
К заездам допустили до 30 автомобилей мощностью от 300 лошадиных сил. Участники будут соревновались в трех классах — 300+, 400+ и 500+.
После квалификационного отбора состоятся основные заезды по турнирной сетке, полуфиналы и финалы.
В категории 300 лошадиных сил первое место занял Айдамир Хаджимба, второе — Рауль Амичба, третье — Леван Гигава.
В категории 400 лошадиных сил победил Астан Чагава, второе место занял Адгур Ахуба, третье — Анри Амичба.
В категории 400 лошадиных сил победил Астан Чагава, второе место занял Адгур Ахуба, третье — Анри Амичба.
Для зрителей подготовили парные заезды, выставку ретроавтомобилей, ярмарку и участие мотоклуба "Абрек". Основная программа пройдет с 12:00 до 18:00.
Abkhazia Rally — проект победитель конкурса "Гостеприимная Абхазия".
"Море не волнуется"
Выставка "Море не волнуется" открылась в Центральном выставочном зале Абхазии.
35 произведений русской живописи из собраний пяти федеральных и трех региональных музеев России представлены в экспозиции.
Впервые в Абхазии представили работы Ивана Айвазовского "Море", "Туманное утро", "Закат на море", "Лунная ночь в Крыму" и самая большая — "Парусная лодка в море".
Также на выставке представлены картины Валентина Серова, Константина Богаевского, Георгия Нисского, Таира Салахова, Натальи Нестеровой, Владимира Дубоссарского и других известных художников.
Главный образ экспозиции — это Черное море как пространство памяти, мифа, света и вдохновения, место тишины и внутреннего согласия.
Убийство туристки
Жители Оренбурга простились с погибшей в Абхазии Аминой Бикбовой. Церемония прошла в мечети Сулеймани.
Убийство 26-летней россиянки Амины Бикбовой произошло в Гагрском районе. Подозреваемый Эдгар Абухба на допросе признался в содеянном.
Ранее, в 2021 году, он был обвинен в изнасиловании, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью россиянки, за что был приговорен к девяти годам заключения. Сейчас Абухба грозит до 12 лет тюрьмы.
Глава Минтуризма Абхазии Астамур Логуа заявил о том, что окажет любую необходимую помощь, в том числе финансовую, семье Бикбовой.
"Для нас это огромная трагедия, для всего народа Абхазии. Мы это именно так расцениваем и выражаем глубокие соболезнования семье, родным, близким", — отметил он.
Он выразил уверенность, что правоохранительные органы проведут расследование должным образом, и виновный будет наказан.