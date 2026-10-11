https://sputnik-abkhazia.ru/20261011/odumaytes-poka-ne-pozdno-o-chem-zapad-predupredil-mir-1066275172.html

"Одумайтесь, пока не поздно": о чем Запад предупредил мир

"Одумайтесь, пока не поздно": о чем Запад предупредил мир

Sputnik Абхазия

В Международном валютном фонде (МВФ) сделали пугающее заявление: мировой госдолг близок к самому высокому уровню со времен Второй мировой войны — скоро... 11.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-11T16:40+0300

2026-10-11T16:40+0300

2026-10-11T16:40+0300

экономика

финансы

аналитика

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В Международном валютном фонде (МВФ) сделали пугающее заявление: мировой госдолг близок к самому высокому уровню со времен Второй мировой войны — скоро превысит 100% глобального ВВП. И призвали правительства всех стран принять меры. Чем опасна эта ситуация и можно ли ее исправить — в материале Светланы Медведевой для РИА Новости."Не видим действий"Наиболее злостные нарушители — развитые экономики во главе с США. Соотношение госдолга к ВВП у них выше, чем у развивающихся и бедных стран, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления в Сингапуре.Напряженную ситуацию в госфинансах объясняют чрезмерными расходами на социальные нужды, оборону, обеспечение стратегической автономии, а также увеличением бремени обслуживания долга. К тому же все усугубилось последствиями конфликта на Ближнем Востоке."Мы не видим решительных действий в странах с развитой экономикой, которым необходимы среднесрочные планы консолидации", — отметила Георгиева.По ее словам, одного только экономического роста для решения проблемы недостаточно, однако это, безусловно, облегчает задачу.Георгиева также указала на сохранение инфляционного давления. Тому способствуют, помимо общего увеличения госрасходов, строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта, колебания стоимости энергоносителей и продовольствия, таможенные пошлины.Перспективы ухудшаютсяПриближение мирового госдолга к 100% глобального ВВП — серьезный долгосрочный риск, но не автоматический сигнал мирового дефолта, отмечает генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.Правительства тратят колоссальные деньги на проценты по долгам вместо вложений в инфраструктуру, здравоохранение и науку, добавляет, в свою очередь, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.Например, в США, по данным журнала The American Conservative, обслуживание госдолга обходится в 1,2 триллиона долларов в год. Экономист Крис Джайлс в беседе с Financial Times обратил внимание на то, что если в начале века на это уходил каждый десятый доллар, полученный правительством в виде налогов, то сейчас — каждый пятый. И подчеркнул: США превращаются в машину по погашению процентов.Госдолг Франции — 119% ВВП. Министр экономики и финансов Ролан Лескюр предупреждал: по процентам в этом году придется заплатить 65 миллиардов евро. Это больше, чем страна потратит на оборону и образование.В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) указывается, что почти половина населения Земли (3,7 миллиарда человек) живет в странах, где на медицину и образование уходит меньше бюджетных средств, чем на обслуживание госдолга.Комбинация мерВ сложившихся условиях необходимо обеспечить устойчивость и стабильность рынков гособлигаций в долгосрочной перспективе, что позволит не только решать проблемы задолженности, но и обеспечивать инвестиции, которые так необходимы для экономического роста, объясняет Смирнов. Важно также ужесточать фискальную политику — слишком мягкую во многих странах."Особенно в Европе, где в приоритете расходы на оборону и энергетическую безопасность (в последние годы), а также необходимость поддержания социальной сферы. Из-за старения населения проблема долговой нагрузки обостряется с каждым днем", — уточняет эксперт.По мнению Тюня, нужна комбинация мер: повышение производительности, стимулирование инвестиций, расширение налоговой базы, сокращение неэффективных трат и постепенное улучшение первичного баланса. Слишком резкая экономия замедлит рост ВВП и, наоборот, ухудшит ситуацию с долгом, а чрезмерные налоги подавят инвестиции.Важно понимать: чем выше долг, тем меньше возможностей реагировать на новые кризисы за счет дополнительных заимствований без резкого роста их стоимости. Поэтому проблему придется решать в любом случае.

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