https://sputnik-abkhazia.ru/20260923/gordost-natsii-glokhnet-o-chem-s-perepugu-rasskazali-v-germanii-1065870368.html

"Гордость нации глохнет": о чем с перепугу рассказали в Германии

"Гордость нации глохнет": о чем с перепугу рассказали в Германии

Sputnik Абхазия

Кризис в немецком автопроме усугубляется. Не выдерживают даже лидеры отрасли: о банкротстве объявил производитель автокомпонентов с 130-летней историей. А... 23.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-23T10:54+0300

2026-09-23T10:54+0300

2026-09-23T10:54+0300

аналитика

экономика

германия

европа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/19/1037278886_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_aa7c53a7d6ba20430334a0fbe9b6d342.jpg

Кризис в немецком автопроме усугубляется. Не выдерживают даже лидеры отрасли: о банкротстве объявил производитель автокомпонентов с 130-летней историей. А крупнейший концерн согласовал самый жесткий план реструктуризации, который уже назвали последним шансом. О том, как развивается ситуация, в материале Светланы Медведевой для РИА Новости.Кладбище заводовКомпания Prinz & Co. Stahlrohre, основанная в 1896 году, выпускала высокоточные стальные трубы, которые нужны для изготовления автомобильных кресел, подушек безопасности и гидравлики. Пару недель назад суд Эссена запустил в отношении нее предварительную процедуру банкротства.IMS Gear, производитель автокомпонентов, закрывает завод в Баден-Вюртемберге. А Magna, специализирующаяся по автомобильным зеркалам, — в Дорфпроцельтене.Последний шансПроблемы и у концерна Volkswagen, столкнувшимся с падением продаж, американскими пошлинами и конкуренцией с китайцами."Ситуация более чем критична", — признал генеральный директор Оливер Блуме.Только американские пошлины обходятся примерно в пять миллиардов евро в год. А поставки в Китай в апреле — июне сократились на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.С электрокарами беда. За те же три месяца продажи в США рухнули на 49%, в Китай — на 35,6%, в остальном мире — на 26,4%. Рост только в Европе — на 5,7%.В целом, если в первом полугодии 2025-го продали 4,4 миллиона автомобилей, то в этом — четыре, на 8,4% меньше. И такая негативная динамика уже несколько лет.В Volkswagen собираются провести самую жесткую реструктуризацию за почти 90-летнюю историю — "План будущего — 2030". В частности, сократят 50 тысяч рабочих мест, урежут мощности — и к 2035-му модельный ряд уменьшится в два раза.Операционная маржа в 3,8% — это слишком мало. К 2030-му хотят поднять хотя бы до девяти процентов.Наблюдательный совет утвердил план единогласно, хотя ранее его критиковали. Глава совета Кристиана Беннер отмечала, что цели по доходности в нынешних геополитических условиях нереалистичны, а столь жесткий режим экономии — "очередная пощечина" сотрудникам.Но, как подчеркивает Bild, это последний шанс спасти Volkswagen от "красной зоны".Задача со звездочкойБанкротство Prinz & Co. Stahlrohre, закрытие заводов, сложности в Volkswagen — это часть общих проблем Европейского союза, кризиса конкурентоспособности промышленного производства, говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Араша Болаев.С одной стороны — технологический подъем и рост высокотехнологичного экспорта Китая, с другой — энергокризис из-за потери поставок нефти, нефтепродуктов и природного газа из России, продолжает он. Плюс ухудшение экспорта в США вследствие протекционистской торговой политики Дональда Трампа.Наиболее болезненный вопрос для Берлина сейчас в том, сколько автомобильных производственных мощностей вообще экономически целесообразно сохранять непосредственно в ФРГ, указывает генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.Если немецкие предприятия останутся существенно дороже китайских, американских или восточноевропейских площадок, часть мощностей неизбежно переместится туда, где ниже себестоимость и ближе к растущему рынку."Поэтому ближайшие три-пять лет — это период сжатия немецкого автопрома. Однако это не обязательно означает исчезновение отрасли. Скорее произойдет переход от прежней модели, ориентированной на огромный выпуск и экспорт, к меньшей, более автоматизированной и технологичной системе", — прогнозирует Тюнь.В Volkswagen пытаются сделать именно это. Сокращение рабочих мест, заводских мощностей и количества моделей экономически необходимо и действительно способно стабилизировать концерн. Но успех реструктуризации определяется не только этим."Главное — сможет ли Volkswagen выпускать электромобили и автомобили следующего поколения с себестоимостью, программным обеспечением и скоростью разработки, сопоставимыми с китайскими конкурентами", — подчеркивает эксперт.Для этого нужно уменьшить технологический цикл разработки новых моделей, себестоимость электромобилей, решить проблемы программного обеспечения и добиться удешевления комплектующих, в том числе электрических батарей. Одновременно концерну необходимо восстановить позиции в КНР и не позволить китайским производителям слишком быстро увеличивать долю уже на европейском рынке. Задача крайне сложная.Если Volkswagen справится, нынешний кризис останется болезненной, но управляемой перестройкой одного из промышленных гигантов Европы. Если нет, через несколько лет компании придется урезать не только расходы, но и сам масштаб автомобильного бизнеса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260905/takogo-ni-u-kogo-net-v-es-raskryli-v-chem-sila-rossii-1065413194.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260904/vo-vsem-vinovata-ukraina-sensatsionnoe-priznanie-vashingtona-1065395135.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260816/eto-uzhe-katastrofa-evropa-gotovitsya-k-khudshemu-1065013191.html

германия

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аналитика, экономика, германия, европа