"Гордость нации глохнет": о чем с перепугу рассказали в Германии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аахыҵ Уаԥстәыла атәыла ахада иалхрақәа рымҩасшьа: Аԥснынтә анаԥшҩы лыҿцәажәара
13:05
14 мин
Аиҿцәажәара
Иреиҳау Асовет ахь алхрақәа: 35 шықәса раԥхьа иҟаз ахҭысқәа ҳгәалаҳаршәоит
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рырҿиамҭақәа амобилтә цҵаҿы: апроект аус шауло еилаҳкаауеит
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Зима близко: как "Черноморэнерго" готовит сети к холодам и решает проблему долгов
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: Рауль Смыр игәалашәарақәа
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Высокая явка и оценка эксперта: что означают результаты выборов для Абхазии
18:34
14 мин
Турбаза
Не только лето: почему Абхазия идеальна для отдыха в межсезонье
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: Рауль Смыр игәалашәарақәа
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Высокая явка и оценка эксперта: что означают результаты выборов для Абхазии
21:34
14 мин
Турбаза
Не только лето: почему Абхазия идеальна для отдыха в межсезонье
21:49
11 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аибашьра иалахәыз
Ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра ауасхыр азышьҭазҵаз Аиааира амш: аветеран ицәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Жәларбжьаратәи апроект "Атомтә диктант" мҩаԥысуеит Аԥсны: ахҳәаа
13:36
13 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳҭнықалақь аҿы афымцаҳақәеи ашьаҟақәеи рыԥсахра иаҿуп: ахҳәаа
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Наследие под угрозой: кто и как сохранит историю Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Такие обстоятельства
От Екатеринбурга до Сухума: итоги Международного фестиваля молодежи
14:34
12 мин
Актуальный комментарий
Высокая явка и оценка эксперта: что означают результаты выборов для Абхазии
14:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Такие обстоятельства
Инвестиции в Абхазии: как получить поддержку Минэкономики и не упустить шанс
18:49
16 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260923/gordost-natsii-glokhnet-o-chem-s-perepugu-rasskazali-v-germanii-1065870368.html
"Гордость нации глохнет": о чем с перепугу рассказали в Германии
"Гордость нации глохнет": о чем с перепугу рассказали в Германии
Sputnik Абхазия
Кризис в немецком автопроме усугубляется. Не выдерживают даже лидеры отрасли: о банкротстве объявил производитель автокомпонентов с 130-летней историей. А... 23.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-23T10:54+0300
2026-09-23T10:54+0300
аналитика
экономика
германия
европа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/19/1037278886_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_aa7c53a7d6ba20430334a0fbe9b6d342.jpg
Кризис в немецком автопроме усугубляется. Не выдерживают даже лидеры отрасли: о банкротстве объявил производитель автокомпонентов с 130-летней историей. А крупнейший концерн согласовал самый жесткий план реструктуризации, который уже назвали последним шансом. О том, как развивается ситуация, в материале Светланы Медведевой для РИА Новости.Кладбище заводовКомпания Prinz &amp; Co. Stahlrohre, основанная в 1896 году, выпускала высокоточные стальные трубы, которые нужны для изготовления автомобильных кресел, подушек безопасности и гидравлики. Пару недель назад суд Эссена запустил в отношении нее предварительную процедуру банкротства.IMS Gear, производитель автокомпонентов, закрывает завод в Баден-Вюртемберге. А Magna, специализирующаяся по автомобильным зеркалам, — в Дорфпроцельтене.Последний шансПроблемы и у концерна Volkswagen, столкнувшимся с падением продаж, американскими пошлинами и конкуренцией с китайцами."Ситуация более чем критична", — признал генеральный директор Оливер Блуме.Только американские пошлины обходятся примерно в пять миллиардов евро в год. А поставки в Китай в апреле — июне сократились на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.С электрокарами беда. За те же три месяца продажи в США рухнули на 49%, в Китай — на 35,6%, в остальном мире — на 26,4%. Рост только в Европе — на 5,7%.В целом, если в первом полугодии 2025-го продали 4,4 миллиона автомобилей, то в этом — четыре, на 8,4% меньше. И такая негативная динамика уже несколько лет.В Volkswagen собираются провести самую жесткую реструктуризацию за почти 90-летнюю историю — "План будущего — 2030". В частности, сократят 50 тысяч рабочих мест, урежут мощности — и к 2035-му модельный ряд уменьшится в два раза.Операционная маржа в 3,8% — это слишком мало. К 2030-му хотят поднять хотя бы до девяти процентов.Наблюдательный совет утвердил план единогласно, хотя ранее его критиковали. Глава совета Кристиана Беннер отмечала, что цели по доходности в нынешних геополитических условиях нереалистичны, а столь жесткий режим экономии — "очередная пощечина" сотрудникам.Но, как подчеркивает Bild, это последний шанс спасти Volkswagen от "красной зоны".Задача со звездочкойБанкротство Prinz &amp; Co. Stahlrohre, закрытие заводов, сложности в Volkswagen — это часть общих проблем Европейского союза, кризиса конкурентоспособности промышленного производства, говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Араша Болаев.С одной стороны — технологический подъем и рост высокотехнологичного экспорта Китая, с другой — энергокризис из-за потери поставок нефти, нефтепродуктов и природного газа из России, продолжает он. Плюс ухудшение экспорта в США вследствие протекционистской торговой политики Дональда Трампа.Наиболее болезненный вопрос для Берлина сейчас в том, сколько автомобильных производственных мощностей вообще экономически целесообразно сохранять непосредственно в ФРГ, указывает генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.Если немецкие предприятия останутся существенно дороже китайских, американских или восточноевропейских площадок, часть мощностей неизбежно переместится туда, где ниже себестоимость и ближе к растущему рынку."Поэтому ближайшие три-пять лет — это период сжатия немецкого автопрома. Однако это не обязательно означает исчезновение отрасли. Скорее произойдет переход от прежней модели, ориентированной на огромный выпуск и экспорт, к меньшей, более автоматизированной и технологичной системе", — прогнозирует Тюнь.В Volkswagen пытаются сделать именно это. Сокращение рабочих мест, заводских мощностей и количества моделей экономически необходимо и действительно способно стабилизировать концерн. Но успех реструктуризации определяется не только этим."Главное — сможет ли Volkswagen выпускать электромобили и автомобили следующего поколения с себестоимостью, программным обеспечением и скоростью разработки, сопоставимыми с китайскими конкурентами", — подчеркивает эксперт.Для этого нужно уменьшить технологический цикл разработки новых моделей, себестоимость электромобилей, решить проблемы программного обеспечения и добиться удешевления комплектующих, в том числе электрических батарей. Одновременно концерну необходимо восстановить позиции в КНР и не позволить китайским производителям слишком быстро увеличивать долю уже на европейском рынке. Задача крайне сложная.Если Volkswagen справится, нынешний кризис останется болезненной, но управляемой перестройкой одного из промышленных гигантов Европы. Если нет, через несколько лет компании придется урезать не только расходы, но и сам масштаб автомобильного бизнеса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260905/takogo-ni-u-kogo-net-v-es-raskryli-v-chem-sila-rossii-1065413194.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260904/vo-vsem-vinovata-ukraina-sensatsionnoe-priznanie-vashingtona-1065395135.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260816/eto-uzhe-katastrofa-evropa-gotovitsya-k-khudshemu-1065013191.html
германия
европа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/19/1037278886_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_1050c0673a4db74131a6b34bf673f37e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аналитика, экономика, германия, европа
аналитика, экономика, германия, европа

"Гордость нации глохнет": о чем с перепугу рассказали в Германии

10:54 23.09.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Кризис в немецком автопроме усугубляется. Не выдерживают даже лидеры отрасли: о банкротстве объявил производитель автокомпонентов с 130-летней историей. А крупнейший концерн согласовал самый жесткий план реструктуризации, который уже назвали последним шансом. О том, как развивается ситуация, в материале Светланы Медведевой для РИА Новости.

Кладбище заводов

Компания Prinz & Co. Stahlrohre, основанная в 1896 году, выпускала высокоточные стальные трубы, которые нужны для изготовления автомобильных кресел, подушек безопасности и гидравлики. Пару недель назад суд Эссена запустил в отношении нее предварительную процедуру банкротства.
"Подорожание сырья и энергии сделали финансовую нагрузку непосильной", — пояснил временный управляющий Кристиан Хольцман.
IMS Gear, производитель автокомпонентов, закрывает завод в Баден-Вюртемберге. А Magna, специализирующаяся по автомобильным зеркалам, — в Дорфпроцельтене.

Последний шанс

Проблемы и у концерна Volkswagen, столкнувшимся с падением продаж, американскими пошлинами и конкуренцией с китайцами.
"Ситуация более чем критична", — признал генеральный директор Оливер Блуме.
Только американские пошлины обходятся примерно в пять миллиардов евро в год. А поставки в Китай в апреле — июне сократились на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
С электрокарами беда. За те же три месяца продажи в США рухнули на 49%, в Китай — на 35,6%, в остальном мире — на 26,4%. Рост только в Европе — на 5,7%.
Пресс-конференция представителей ЕС и ЕК в центре для мигрантов из Афганистана в Мадриде - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2026
"Такого ни у кого нет": в ЕС раскрыли, в чем сила России
5 сентября, 15:21
В целом, если в первом полугодии 2025-го продали 4,4 миллиона автомобилей, то в этом — четыре, на 8,4% меньше. И такая негативная динамика уже несколько лет.
В Volkswagen собираются провести самую жесткую реструктуризацию за почти 90-летнюю историю — "План будущего — 2030". В частности, сократят 50 тысяч рабочих мест, урежут мощности — и к 2035-му модельный ряд уменьшится в два раза.
Операционная маржа в 3,8% — это слишком мало. К 2030-му хотят поднять хотя бы до девяти процентов.
Наблюдательный совет утвердил план единогласно, хотя ранее его критиковали. Глава совета Кристиана Беннер отмечала, что цели по доходности в нынешних геополитических условиях нереалистичны, а столь жесткий режим экономии — "очередная пощечина" сотрудникам.
Но, как подчеркивает Bild, это последний шанс спасти Volkswagen от "красной зоны".

Задача со звездочкой

Банкротство Prinz & Co. Stahlrohre, закрытие заводов, сложности в Volkswagen — это часть общих проблем Европейского союза, кризиса конкурентоспособности промышленного производства, говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Араша Болаев.
С одной стороны — технологический подъем и рост высокотехнологичного экспорта Китая, с другой — энергокризис из-за потери поставок нефти, нефтепродуктов и природного газа из России, продолжает он. Плюс ухудшение экспорта в США вследствие протекционистской торговой политики Дональда Трампа.
Наиболее болезненный вопрос для Берлина сейчас в том, сколько автомобильных производственных мощностей вообще экономически целесообразно сохранять непосредственно в ФРГ, указывает генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.
Если немецкие предприятия останутся существенно дороже китайских, американских или восточноевропейских площадок, часть мощностей неизбежно переместится туда, где ниже себестоимость и ближе к растущему рынку.
Мемориал Линкольна, монумент Вашингтону и Капитолий США на рассвете в день инаугурации в Вашингтоне - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2026
Во всем виновата Украина: сенсационное признание Вашингтона
4 сентября, 16:12
"Поэтому ближайшие три-пять лет — это период сжатия немецкого автопрома. Однако это не обязательно означает исчезновение отрасли. Скорее произойдет переход от прежней модели, ориентированной на огромный выпуск и экспорт, к меньшей, более автоматизированной и технологичной системе", — прогнозирует Тюнь.
В Volkswagen пытаются сделать именно это. Сокращение рабочих мест, заводских мощностей и количества моделей экономически необходимо и действительно способно стабилизировать концерн. Но успех реструктуризации определяется не только этим.
"Главное — сможет ли Volkswagen выпускать электромобили и автомобили следующего поколения с себестоимостью, программным обеспечением и скоростью разработки, сопоставимыми с китайскими конкурентами", — подчеркивает эксперт.
Для этого нужно уменьшить технологический цикл разработки новых моделей, себестоимость электромобилей, решить проблемы программного обеспечения и добиться удешевления комплектующих, в том числе электрических батарей. Одновременно концерну необходимо восстановить позиции в КНР и не позволить китайским производителям слишком быстро увеличивать долю уже на европейском рынке. Задача крайне сложная.
Если Volkswagen справится, нынешний кризис останется болезненной, но управляемой перестройкой одного из промышленных гигантов Европы. Если нет, через несколько лет компании придется урезать не только расходы, но и сам масштаб автомобильного бизнеса.
Флаги с символикой Евросоюза, архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2026
Это уже катастрофа: Европа готовится к худшему
16 августа, 17:49
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0