https://sputnik-abkhazia.ru/20261011/sputnik-nedeli-vstrecha-gunba-i-emelyanenko-den-osvobozhdeniya-gagry-i-prazdnik-v-lykhny-1066278133.html

Sputnik недели: встреча Гунба и Емельяненко, День освобождения Гагры и праздник в Лыхны

Sputnik недели: встреча Гунба и Емельяненко, День освобождения Гагры и праздник в Лыхны

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 5 по 11 октября. 11.10.2026, Sputnik Абхазия

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О том, как отметили День освобождения Гагры и праздник урожая в селе Лыхны, что пообещал Федор Емельяненко на встрече с Бадрой Гунба, кто стал победителем второго сезона конкурса управленцев "Команда Абхазии", кому достался Кубок президента Абхазии, что Россия подарила МЧС республики и какой титул завоевал Харитон Агрба, читайте в материале Sputnik. Sputnik Емельяненко у президента На минувшей неделе президент Абхазии Бадра Гунба встретился с многократным чемпионом мира по ММА Федором Емельяненко.Глава государства отметил, что приезд спортсмена стал значимым событием не только для юных спортсменов, но и для всей общественности Абхазии. "Весь ваш жизненный путь показывает, что если человек ставит перед собой цель, не сворачивает с выбранного пути и проявляет настойчивость, он может добиться серьёзных успехов не только в спорте, но и в жизни", — сказал президент. Емельяненко рассказал, что за время пребывания в республике успел пообщаться с абхазскими спортсменами и представителями спортивной общественности, а также пообещал вновь приехать в Абхазию. 4 октября Федор Емельяненко открыл Международный турнир по самбо "Кубок Победы" в столице Абхазии. День освобождения Гагры Гагрский район был освобождён от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года. В ходе наступательной операции погибли 117 ополченцев. Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с 34-й годовщиной освобождения Гагрского района. "Освобождение Гагры стало одной из первых крупных побед защитников Родины. Была освобождена западная часть Абхазии. Эта победа подняла дух нашего народа, сражавшегося за свободу и независимость своей Родины", — говорится в поздравлении.Президент подчеркнул, что победа, завоёванная в Гагре, укрепила веру в бойцов и стала важным шагом к освобождению всей Абхазии. В этот день в Гагре прошли торжественные и праздничные мероприятия. Утром состоялась церемония возложения цветов к мемориалу первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба и павшим защитникам страны. Вечером на новой сцене прошёл концерт с участием абхазских танцевальных и вокальных коллективов. Завершился день праздничным салютом. День учителя Бадра Гунба поздравил педагогов Абхазии с профессиональным праздником в понедельник, 5 октября. Он выступил на торжественном мероприятии в честь Дня учителя в Госфилармонии. Президент также присвоил девяти педагогам звание "Заслуженный учитель Республики Абхазия". День образования Минобороны Абхазии Главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба поздравил военнослужащих и ветеранов с днем образования Министерства обороны, Генштаба и Вооруженных сил республики. Он напомнил, что 11 октября 1992 года, в разгар Отечественной войны народа Абхазии, было принято решение о создании Минобороны республики, и. о. министра был назначен полковник Владимир Аршба, начальником Генштаба — полковник Султан Сосналиев.Президент также сообщил, что в ближайшие дни пройдут масштабные совместные оперативно-тактические учения с участием подразделений ВС Абхазии и России. Будут отрабатываться современные формы и способы применения войск, взаимодействие различных подразделений и повышение уровня боевой готовности. Второй сезон "Команды Абхазии" Итоги конкурса "Команда Абхазии" подвели в Сухуме. В церемонии принял участие президент Бадра Гунба. В своей речи он, в частности, отметил, что "Команда Абхазии" — это не только способ выявить талантливых управленцев, но и возможность реализовать полезные для страны идеи. "Уверен, что и у вас есть идеи, проекты, которые будут полезны для нашей страны. Где бы вы в дальнейшем ни работали, в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, социальной сфере, образовании, бизнесе или других направлениях, главное, чтобы ваши знания, энергия и инициатива были направлены на развитие нашей государственности", — добавил Гунба. Президент также обратил внимание на то, что, невзирая на результаты конкурса, руководство Абхазии будет искать среди финалистов и победителей людей, которые будут назначены на ответственные государственные посты. Из 59 финалистов эксперты выбрали 15 победителей. В списке: Артем и Константин Амкуаб, Аэлита Чанба, Гурам Хагба, Алексей Гагин, Георгий Квеквескири, Анастасия Басария, Нодар Шоуа, Виктория Бебия, Джон Тарба, Астанда Чиригба, Эраст Гвинджия, Тенгиз Анкваб, Анас Ласурия, Светлана Габуния. "Лыхнашта" Праздник урожая прошёл на исторической поляне Лыхнашта. Фермеры из 20 сел Гудаутского района и представители форелевого хозяйства открыли свои павильоны и представили национальные блюда и напитки, сезонные фрукты и овощи, а также организовали выставки народного ремесла, культуры и быта. Праздник посетил президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, члены Правительства, руководители госучреждений, депутаты Парламента страны. В приветственной речи президент подчеркнул важность традиционных собраний на исторической поляне, где решались самые важные вопросы в истории абхазского народа. Руководство страны и района также посетило все павильоны участников праздника урожая. Они ознакомились с представленными изделиями, товарами, продегустировали национальные блюда и напитки. В павильоне села Дурипш президенту продемонстрировали самую большую в Абхазии тыкву весом 320 кг. Гунба поблагодарил фермеров за труд, который они вложили в создание своей продукции. "Кубок президента" Скачки на дистанции от 1400 до 3200 метров и показательные игры по метанию дротиков прошли на ипподроме в поселке Бзыбь. Приз президента Абхазии Бадры Гунба на дистанции 2400 метров взял Инкрустатор под седлом жокея Юрия Кулинича. Владелец коня — Юрий Хагуш. Кубок чемпионам вручил Бадра Гунба. Победителем состязания по метанию дротиков стала команда из села Куланырхуа. Пенсии и новый подход Проект закона о государственном пенсионном обеспечении обсудили в Кабинете министров. Размер пенсионных выплат предлагается связывать с трудовым стажем и страховым вкладом гражданина. Документ предусматривает регулирование основных видов пенсионного обеспечения, включая трудовые, страховые, накопительные, а также пенсии за особые заслуги перед Отечеством. "Справедливое распределение и справедливый размер пенсии — это задача любого государства, любого руководства", — отметил премьер-министр Владимир Делба.Получать информацию о состоянии накоплений можно будет через новый единый портал. По итогам совещания премьер-министр дал поручения в недельный срок актуализировать информацию и представить подходы к реализации проекта. Встреча в МИД Вопросы абхазо-российского сотрудничества, его нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития обсудили глава МИД Абхазии Олег Барциц и посол России Вячеслав Гладков. Встреча прошла сегодня в Сухуме. Отдельное внимание стороны уделили оформлению российского гражданства для жителей Абхазии. Подарок от России Россия передала МЧС Абхазии четыре многоцелевых спасательных катера в четверг, 8 октября. "Назначение этих катеров — это, конечно же, инспекция акватории Абхазии и вопросы спасения на водных объектах", — подчеркнул глава ведомства Алиас Авидзба. Он отметил, что новую технику можно использовать при проведении поисковых работ, на ней могут работать водолазы. "В целом для Абхазии это очень важное событие, потому что ничего подобного до сей поры не было. Только в Сухуме были плавсредства", — рассказал министр. Авидзба сообщил, что один из катеров останется в столице. Остальные будут переданы в районы республики. Также катера от МЧС России позволят чаще проводить инспекции на воде, рассказал начальник Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа. Харитон Агрба — чемпион мира Абхазский спортсмен Харитон Агрба стал новым временным чемпионом мира по версии WBA.Он встретился с Зауром Абдуллаевым в бою за титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Поединок длился 12 раундов и окончился победой Агрба раздельным решением судей. Двое из трех судей отдали предпочтение бойцу из Абхазии. Передача дела об убийстве Бикбовой Дело об убийстве Амины Бикбовой передано в следственное управление Генпрокуратуры Абхазии.По данным следствия, 23 сентября, в период с 23:00 до 00:00, Эдгар Абухба, находясь в доме №7 на улице Армянской в селе Псахара Гагрского района и распивая спиртное, совершил умышленное убийство гражданки России. 27 сентября Абухба был задержан и признал свою вину. 29 сентября Гагрский районный суд заключил его под стражу. Расследование находится на личном контроле генерального прокурора Абхазии.

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