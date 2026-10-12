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Особенности учений ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер" в Беларуси
Особенности учений ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер" в Беларуси
Sputnik Абхазия
В Витебской области 12 – 16 октября проходят учения ОДКБ – командно-штабное "Нерушимое братство-2026" и специальное "Барьер-2026". Участвуют войсковые... 12.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-12T16:53+0300
2026-10-12T16:53+0300
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В Витебской области 12 – 16 октября проходят учения ОДКБ – командно-штабное "Нерушимое братство-2026" и специальное "Барьер-2026". Участвуют войсковые контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана. Отрабатываются алгоритмы миротворческой операции Коллективных миротворческих сил ОДКБ, и практической ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности."Нерушимое братство-2026" на полигоне Лосвидо – поэтапная подготовка и проведение условной миротворческой операции. Отрабатываются слаженные действия воинских контингентов разных стран в составе коллективных сил ОДКБ."Барьер-2026" на полигоне Стародорожский – серия практических задач по ликвидации источников биологической угрозы, боевая работа во взаимодействии профильных подразделений стран-участниц. Каждое мероприятие имеет особенности, подготовка проходит системно, график учений ОДКБ утверждается на год вперед.В командно-штабном и специальном учениях задействованы более 1500 военнослужащих и 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 80 разнотипных БПЛА. Основу российского контингента в октябре 2026 года составляют мотострелковые и разведывательные подразделения, военные медики, специалисты связи, РЭБ и РХБЗ, расчеты войск беспилотных систем общевойсковой армии Центрального военного округа. Боевая техника российского миротворческого контингента в Республике Беларусь – бронетранспортеры БТР-82А, вездеходы "Улан", квадроциклы – всего около 40 единиц. Контингенты стран ОДКБ – разные, интересы безопасности – общие.Структура и численность Коллективных миротворческих сил для каждой миротворческой операции определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, исходя из объема задач и обстановки в зоне конфликта. Важная особенность учений "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026" – привлечение к совместным действиям подразделений органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск национальной гвардии. Такой подход повышает степень сложности, и ответственности за результат.Все мероприятия ОДКБ не направлены против третьих стран, имеют целью поддержание слаженности органов управления и войск, готовности миротворческих сил к выполнению задач в интересах коллективной безопасности.Внешние угрозыА в мире неспокойно. Начальник Генерального штаба ВС РБ Владимир Белый на церемонии открытия учений ОДКБ заявил: "Скажу откровенно: учения проводятся в условиях глобального военно-политического кризиса, деградации международной архитектуры безопасности, суть которой можно сегодня охарактеризовать простым принципом: кто сильнее, тот и прав… Уровень военной опасности постоянно растет. Страны Запада продолжают следовать конфронтационной политике, предпринимают все новые попытки вмешательства во внутренние дела наших государств, способствуют затягиванию вооруженного конфликта на Украине, ускоренно наращивают военный потенциал, фактически готовятся к новой горячей войне".Североатлантический альянс 13 октября начинает в Италии ежегодные учения по "ядерному сдерживанию" Steadfast Noon с участием 17 государств. Генсек НАТО Марк Рютте уже заявил, что маневры направлены на поддержание готовности ядерных сил оборонительного альянса . Любопытно, как он представляет реальность "ядерной обороны" родной территории Нидерландов площадью 170 х 260 км?Директор НАТО по ядерной политике Насима Барроуз уточнила суть Steadfast Noon: "Это четкий сигнал таким странам, как Россия, – им не о чем беспокоиться". Странная логика в этом "клубе самоубийц".Москва отрицательно относится к ядерным тренировкам альянса. Посольство России в Бельгии отреагировало: "Ядерные учения НАТО Steadfast Noon не способствуют снижению напряженности в Европе". Предполагаемая симуляция применения ядерного оружия не исключает возможности под видом учений подвесить к самолетам альянса настоящие B62-12, которые хранятся в Италии (на двух авиабазах), а также в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции. И куда они полетят? Все учения альянса направлены против России.Более того, в НАТО разработан новый план "быстрой победы" над Россией с помощью "умных" БПЛА. Стратегию "Theory of Victory" представит союзникам на форуме в Варшаве 12 – 13 октября командующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич. В основе плана – уничтожение командных центров и пунктов управления ВС России с помощью ударных беспилотников с ИИ. Очевидно, новое – хорошо забытое старое. В Пентагоне ранее разработали концепцию "Быстрого глобального удара" (Prompt Global Strike) гиперзвуковыми ракетами, которые в США до сего дня не созданы. На форуме в Варшаве предусмотрено выступление (по видеосвязи) марионетки-Зеленского, а неделей ранее, 6 октября Киев тайно посетил военный комитет НАТО в полном составе – представители 32 стран. Евросоюз не скупится на дополнительные средства для закупки вооружений киевскому режиму.Россия и ее союзники обязаны учитывать не столько успокаивающие заверения, сколько агрессивные планы, враждебные намерения, и реальные возможности стран НАТО. Трезвомыслящие западные аналитики констатировали: война на Украине неумолимо "движется к армагеддону". Как бы то ни было, военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается сложной. Проведение учений ОДКБ на белорусской земле свидетельствует о политической решимости и технологической готовности государств-союзников силой оружия защищать свои территории и национальные интересы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261008/ssha-lishayutsya-klyuchevogo-instrumenta-sily-1066212008.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20261002/yadernaya-zaschita-kaliningrada--vzveshennoe-gosudarstvennoe-reshenie-1066111275.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260819/svo-orekhovskiy-kapkan-dlya-vsu-zakhlopyvaetsya-1065062260.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20261001/upuschennoe-tridtsatiletie-zapad-beznadezhno-podvel-chelovechestvo-1066059962.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20261011/neveroyatno-no-koe-v-chem-zelenskiy-okazalsya-absolyutno-prav-1066271230.html
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авторы, колумнисты, россия, казахстан, таджикистан, беларусь
авторы, колумнисты, россия, казахстан, таджикистан, беларусь

Особенности учений ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер" в Беларуси

16:53 12.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр"
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
В Витебской области 12 – 16 октября проходят учения ОДКБ – командно-штабное "Нерушимое братство-2026" и специальное "Барьер-2026". Участвуют войсковые контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана. Отрабатываются алгоритмы миротворческой операции Коллективных миротворческих сил ОДКБ, и практической ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности.
"Нерушимое братство-2026" на полигоне Лосвидо – поэтапная подготовка и проведение условной миротворческой операции. Отрабатываются слаженные действия воинских контингентов разных стран в составе коллективных сил ОДКБ.
"Барьер-2026" на полигоне Стародорожский – серия практических задач по ликвидации источников биологической угрозы, боевая работа во взаимодействии профильных подразделений стран-участниц. Каждое мероприятие имеет особенности, подготовка проходит системно, график учений ОДКБ утверждается на год вперед.
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В командно-штабном и специальном учениях задействованы более 1500 военнослужащих и 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 80 разнотипных БПЛА. Основу российского контингента в октябре 2026 года составляют мотострелковые и разведывательные подразделения, военные медики, специалисты связи, РЭБ и РХБЗ, расчеты войск беспилотных систем общевойсковой армии Центрального военного округа. Боевая техника российского миротворческого контингента в Республике Беларусь – бронетранспортеры БТР-82А, вездеходы "Улан", квадроциклы – всего около 40 единиц. Контингенты стран ОДКБ – разные, интересы безопасности – общие.
Структура и численность Коллективных миротворческих сил для каждой миротворческой операции определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, исходя из объема задач и обстановки в зоне конфликта. Важная особенность учений "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026" – привлечение к совместным действиям подразделений органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск национальной гвардии. Такой подход повышает степень сложности, и ответственности за результат.
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Все мероприятия ОДКБ не направлены против третьих стран, имеют целью поддержание слаженности органов управления и войск, готовности миротворческих сил к выполнению задач в интересах коллективной безопасности.

Внешние угрозы

А в мире неспокойно. Начальник Генерального штаба ВС РБ Владимир Белый на церемонии открытия учений ОДКБ заявил: "Скажу откровенно: учения проводятся в условиях глобального военно-политического кризиса, деградации международной архитектуры безопасности, суть которой можно сегодня охарактеризовать простым принципом: кто сильнее, тот и прав… Уровень военной опасности постоянно растет. Страны Запада продолжают следовать конфронтационной политике, предпринимают все новые попытки вмешательства во внутренние дела наших государств, способствуют затягиванию вооруженного конфликта на Украине, ускоренно наращивают военный потенциал, фактически готовятся к новой горячей войне".
Североатлантический альянс 13 октября начинает в Италии ежегодные учения по "ядерному сдерживанию" Steadfast Noon с участием 17 государств. Генсек НАТО Марк Рютте уже заявил, что маневры направлены на поддержание готовности ядерных сил оборонительного альянса . Любопытно, как он представляет реальность "ядерной обороны" родной территории Нидерландов площадью 170 х 260 км?
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Директор НАТО по ядерной политике Насима Барроуз уточнила суть Steadfast Noon: "Это четкий сигнал таким странам, как Россия, – им не о чем беспокоиться". Странная логика в этом "клубе самоубийц".
Москва отрицательно относится к ядерным тренировкам альянса. Посольство России в Бельгии отреагировало: "Ядерные учения НАТО Steadfast Noon не способствуют снижению напряженности в Европе". Предполагаемая симуляция применения ядерного оружия не исключает возможности под видом учений подвесить к самолетам альянса настоящие B62-12, которые хранятся в Италии (на двух авиабазах), а также в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции. И куда они полетят? Все учения альянса направлены против России.
Более того, в НАТО разработан новый план "быстрой победы" над Россией с помощью "умных" БПЛА. Стратегию "Theory of Victory" представит союзникам на форуме в Варшаве 12 – 13 октября командующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич. В основе плана – уничтожение командных центров и пунктов управления ВС России с помощью ударных беспилотников с ИИ.
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Очевидно, новое – хорошо забытое старое. В Пентагоне ранее разработали концепцию "Быстрого глобального удара" (Prompt Global Strike) гиперзвуковыми ракетами, которые в США до сего дня не созданы. На форуме в Варшаве предусмотрено выступление (по видеосвязи) марионетки-Зеленского, а неделей ранее, 6 октября Киев тайно посетил военный комитет НАТО в полном составе – представители 32 стран. Евросоюз не скупится на дополнительные средства для закупки вооружений киевскому режиму.
Россия и ее союзники обязаны учитывать не столько успокаивающие заверения, сколько агрессивные планы, враждебные намерения, и реальные возможности стран НАТО. Трезвомыслящие западные аналитики констатировали: война на Украине неумолимо "движется к армагеддону". Как бы то ни было, военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается сложной. Проведение учений ОДКБ на белорусской земле свидетельствует о политической решимости и технологической готовности государств-союзников силой оружия защищать свои территории и национальные интересы.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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