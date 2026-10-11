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Невероятно, но кое в чем Зеленский оказался абсолютно прав

Невероятно, но кое в чем Зеленский оказался абсолютно прав

Sputnik Абхазия

Последние сутки на Банковых и в Брюсселях эмоции полыхают с такой невероятной силой, что сполохи видны даже в обесточенном киевском метро, пишет для РИА... 11.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-11T10:59+0300

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2026-10-11T10:59+0300

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Последние сутки на Банковых и в Брюсселях эмоции полыхают с такой невероятной силой, что сполохи видны даже в обесточенном киевском метро, пишет для РИА Новости Кирилл Стрельников.Речь идет о так называемой дизельной сделке Путина и Трампа, в рамках которой США срочно и немедленно снимают все ограничения, связанные с экспортом российского топлива, а Россия планирует в итоге выйти на объем поставок в Штаты около трех миллионов тонн дизеля в месяц. По словам вице-премьера Александра Новака, "российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем".Тайминг — наше все: новость о неминучей беде достигла киевской делегации, находившейся на переговорах с американцами в Майами, аккурат в начале второго дня, когда уже планировалось финализировать мощный совместный план по принуждению Путина к миру (естественно, на условиях Киева).По данным Financial Times, "заявление Трампа о договоренности с Путиным по поставкам российского дизеля застало украинскую делегацию врасплох", после чего Буданов* с подельниками прервали переговоры и несолоно хлебавши умотали обратно в Киев.Как передает французское издание Le Monde, вся киевско-брюссельская шайка была просто напрочь убита: Трамп и Путин "разозлили", "шокировали" и "возмутили" Украину и ее союзников. Судя по реакции, все отлично, так что давайте теперь разберемся — не торопясь и со вкусом.Американские источники, что естественно, в основном педалируют внутреннюю тему: Трамп сделал сильный ход на фоне скакнувших цен на дизель, которые очень сильно бьют по его "железным" избирателям — фермерам, дальнобойщикам и коммерсантам. Этим же самым Трамп ударил по своим политическим противникам, которых просто затрясло: как передает издание Politico, демократы исходят пеной и обвиняют американского президента в том, что сделка может сигнализировать всему миру о "снижении поддержки Украины" со стороны США. Мало того, противников Трампа просто рвет на мелкие кусочки тот факт, что сделка заключена ровно тогда, когда русофобское крыло американского истеблишмента с нетерпением ожидало первых результатов так называемого закона имени Линдси Грэма* с кучей первичных и вторичных антироссийских санкций, то есть американский лидер чрезвычайно грациозно наступил им на все мозоли сразу.Досталось и Европе: напомним, что на сорванных переговорах с американцами присутствовали и "европейские партнеры" с единственной жгучей целью — "максимального экономического давления, чтобы нанести ущерб военной машине Кремля". Но что-то пошло не так, и теперь глава евродипломатии Каллас грустит: "Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве дополнительные доходы для ведения войны".Для полноты картины следует учитывать еще несколько обстоятельств.В частности, президент США неоднократно просил Европу открыть свои стратегические запасы дизеля, чтобы снизить ценовое давление на мировой (и конечно, американский) рынок. Однако та долго и упорно упиралась, прежде чем наконец пойти навстречу Вашингтону только несколько дней назад, то есть всеми силами подыгрывала оппонентам Трампа в ходе предвыборной кампании. Кроме того, Трамп не менее шести раз просил Зеленского перестать наносить удары по российским НПЗ, так как "удары способствовали высоким ценам на топливо в Америке". Киев наплевал на пожелания из Белого дома, что не прошло незамеченным. Как сказал один из американских источников, "Зеленский просто не чувствует ситуацию: продолжая бить по нефтеперерабатывающим заводам, он разрушает добрую волю, которую он построил с Трампом за последние шесть месяцев". И это просто супердипломатическая формулировка, сквозь которую явно прорывался гнев президента США.Ну а вчера вечером все утечки и инсайды предыдущих дней оказались дополнены самим хозяином Белого дома, который прямо заявил, что Украине нужен новый лидер, и потребовал не наносить удары по российским НПЗ.Таким образом, заключив дизельную сделку с Россией, Трамп показал всем, что давить и принуждать его к чему-то бесполезно, а откровенно плевать и унижать — безрассудно и опасно. По признанию самого президента США, его самое сильное оружие — неопределенность, и теперь оно обращено против тех, кто видел его уже у себя в кармане.Но есть и другая версия текущих событий — как видится, более глубокая.В июле этого года в интервью Financial Times Зеленский хвастливо сообщил, что якобы Дональд Трамп был чрезвычайно впечатлен успехами Украины по ударам вглубь территории России и вроде как даже пообещал усиление поддержки. По словам Зеленского, "президент Трамп хочет быть там, где есть успех" — и теперь у Украины все будет очень-очень хорошо.Предположим, что американский президент действительно хочет быть там, где есть успех. А кто не хочет, в самом деле?Но дело в том, что этот успех явно не находится в темных магазинах на Украине, где люди вынуждены выбирать товары на ощупь. Успех, очевидно, не в обездвиженных киевских метро и трамваях. Он не в захлебывающейся канализации и все новых объектах украинской энергетики, выходящих из чата, и не в целых регионах, погружающихся в темноту и холод. Успех Украины точно не в котлах, которые зачищает русская армия, и не в горящем круглые сутки небе, где волна за волной летят наши беспилотники и ракеты, поражающие объекты, действующие в интересах ВСУ.И успех точно не в тотальной деградации армии, общества, государства и политикума Украины, которая довела до того, что вчера даже украинские олигархи призвали кровавого клоуна уйти в отставку и передать власть Верховной раде для ведения переговоров по завершению войны.Неоспоримо, что чутье у Трампа работает отлично. И что-то подсказывает, что эта сделка с Россией будет не последней.Самая беспроигрышная стратегия — это ставить на победителя, и тут Зеленский прав на все сто.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

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