https://sputnik-abkhazia.ru/20261014/svedem-k-nulyu-bryussel-sdelal-zhestkoe-zayavlenie-po-rossiyskomu-resursu-1066324394.html

"Сведем к нулю": Брюссель сделал жесткое заявление по российскому ресурсу

"Сведем к нулю": Брюссель сделал жесткое заявление по российскому ресурсу

Sputnik Абхазия

Газ подорожал, запасы в хранилищах низкие, а население страдает от неподъемных тарифов на коммуналку. Тем не менее в ЕС от российских поставок полностью... 14.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-14T11:00+0300

2026-10-14T11:00+0300

2026-10-14T11:00+0300

аналитика

экономика

европа

россия

газ

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0d/1039093056_0:95:2619:1568_1920x0_80_0_0_c6dc51e7a9b4d9764396652f8c945c59.jpg

Газ подорожал, запасы в хранилищах низкие, а население страдает от неподъемных тарифов на коммуналку. Тем не менее в ЕС от российских поставок полностью отказываются. О том, к чему приведет такая политика, — в материале Светланы Медведевой РИА Новости."Ощущаем на себе"С февраля газ подорожал на 140 процентов, дизель — вдвое. В общей сложности импортное ископаемое топливо обошлось ЕС в дополнительные 100 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в отопительный сезон ЕС вступает с минимальными запасами — на 1 октября хранилища заполнены лишь на 72 процента (годом ранее было 83 процента).Этого хватит примерно на два месяца в условиях не самой холодной зимы.А с 1 января российский СПГ в ЕС запрещен, с осени 2027-го — трубопроводный.Два фактораСтабильные и значительнейшие поставки газа из России по выгодным ценам были важным фактором успешности промышленного развития и энергетической безопасности ряда стран Европы, напоминает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Араша Болаев."Подземные хранилища газа в теплое время года наполнялись российским топливом, и зимой это помогало национальным энергетическим системам справляться с высокими нагрузками. В холодное время года, и особенно в периоды экстремально низких температур, газ стоит значительно дороже", — поясняет он.И добавляет: сейчас из-за отказа от выгодных поставок и повышения кредитных ставок в Евросоюзе подобный бизнес куда менее выгодный, что в том числе влияет на стремление операторов ПХГ пополнять резервные мощности.Но случился форс-мажор — кризис в Ормузском проливе."Резко снизились поставки СПГ из Катара (по данным Eurostat, доля эмирата в европейском импорте с 10,1 процента в четвертом квартале 2025-го упала до 0,3 процента во втором квартале 2026-го). Однако европейские компании рассчитывали на прекращение ближневосточного конфликта и снижение цен, поэтому не торопились с летними закупками", — говорит доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова."Безответственное решение"Глава ЕК похвасталась: ЕС удалось ослабить зависимость от российского газа, доля в импорте была 45 процентов, теперь — 12. "К концу следующего года мы сведем этот показатель к нулю", — подчеркнула фон дер Ляйен.Однако многие считают, что ЕС к этому не готов.Об этом, в частности, в беседе с Berliner Zeitung упоминал бывший директор по закупкам Eon Ruhrgas Томас Гайзель. Решение об отказе от российского топлива он назвал "абсолютно безответственным" с точки зрения надежности поставок, удержания цен и защиты экологии.А лидер партии "Вставай, Франция" и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян вообще говорит об экономическом и социальном самоубийстве. Газ в США и Китае в четыре раза дешевле, чем в Европе, что позволяет экономикам этих стран работать на полную мощность, указывает он.Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир в интервью газете Welt отметил: дешевый российский газ был одним из столпов экономического благополучия ФРГ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261011/odumaytes-poka-ne-pozdno-o-chem-zapad-predupredil-mir-1066275172.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260905/takogo-ni-u-kogo-net-v-es-raskryli-v-chem-sila-rossii-1065413194.html

европа

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аналитика, экономика, европа, россия, газ