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Обратный эффект: торговый дефицит США взлетел до максимума

Обратный эффект: торговый дефицит США взлетел до максимума

Sputnik Абхазия

Несмотря на повышение пошлин, разница между американским импортом и экспортом продолжает расти. Аналитики констатируют: увеличение таможенных сборов произвело... 15.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-15T10:44+0300

2026-10-15T10:44+0300

2026-10-15T10:44+0300

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Несмотря на повышение пошлин, разница между американским импортом и экспортом продолжает расти. Аналитики констатируют: увеличение таможенных сборов произвело крайне ограниченный эффект. Бизнес из-за неопределенности, наоборот, наращивает закупки за рубежом. И внутреннее промпроизводство, вопреки ожиданиям, почти не расширяется. Подробнее - в материале Елены Савельевой для РИА Новости.Резкий скачокДефицит торгового баланса в августе — 105,6 миллиарда долларов, наибольший с начала 2025-го. В июле было на 13,7 процента меньше.Экспорт прибавил лишь 1,4 процента — до 315,2 миллиарда. Импорт обновил максимум. Общая стоимость ввезенных товаров и приобретенных за рубежом услуг увеличилась на 4,3 процента, до рекордных 420,8 миллиарда долларов.Основной прирост пришелся на промышленное сырье — 9,1 миллиарда, включая нефть и золото, а также капитальные товары — 6,2 миллиарда, в том числе полупроводники и оборудование."В стране значительный дефицит телекоммуникационного оборудования, с июля его импорт подскочил в три раза: до 15,9 миллиарда долларов. А поставки компьютеров и комплектующих увеличились на 124,08 миллиарда и 68,99 миллиарда соответственно", — уточняет Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве России.Пошлины не сработалиВ 2025-2026 годах основным инструментом давления на партнеров стали пошлины. Трамп ставил задачи: cократить импорт, торговый дефицит, стимулировать возвращение и расширение производств в США. Американские торговые барьеры, в том числе дополнительные таможенные сборы, сейчас охватывают около 60 стран.Основной дисбаланс по-прежнему с Азией. По данным консалтинговой компании Kearney, уже в 2025-м импорт компьютеров и электроники оттуда вырос на 29 процентов, тогда как внутренний выпуск этой продукции — лишь на 2,8 процента.В общем, внешнеторговая политика Трампа быстрым успехом не увенчалась. Ослабить зависимость от зарубежных поставщиков, в том числе в стратегически важных отраслях, не удалось."Чипов и серверного железа в нужных количествах и требуемого качества внутри страны не производят, создать такие мощности за год-два просто невозможно. Бизнесу проще заплатить пошлину и заложить ее в цену, чем ждать местных поставщиков", — указывает Константин Поздняков, доктор экономики, специалист в области проектного управления.Вдобавок в условиях неопределенности американские компании стремились закупиться за рубежом до того, как вырастут таможенные сборы.Влияние на производствоС возвратом заводов тоже все очень неоднозначно. Это происходит точечно, без массового разворота. Инвестировать в новые мощности при текущей неопределенности с пошлинами бизнес не спешит — проще переложить издержки на покупателя, отмечает Поздняков."Как сообщала Financial Times, с начала второго срока Трампа к середине 2026-го расходы на промышленное строительство снизились примерно на 16 процентов, а производство потеряло 77 тысяч рабочих мест.Некоторые отрасли, такие как металлургия и другие низко- и среднетехнологичного уровня, получили импульс для локализации, в определенных секторах рабочие места создаются. В целом же высокая стоимость производства в США по сравнению с другими странами остается серьезным барьером, подчеркивает Сергей Толкачев.Тренд сохраняетсяРост торгового дефицита давит на американскую валюту: США больше платят иностранным поставщикам, и импорт становится важным каналом оттока средств за рубеж.Но есть и другая сторона медали."Доллары, которые оседают у торговых партнеров, частично возвращаются через казначейские облигации. Получается замкнутый круг: чем больше дефицит, тем выше потребность в иностранном финансировании госдолга — и тем чувствительнее экономика к настроениям зарубежных инвесторов", — поясняет Поздняков.BNP Paribas прогнозирует к концу года торговый дефицит США на уровне 4,4 процента ВВП — столько же, сколько в 2024-м. Дополнительные пошлины пока не переломили ситуацию, констатируют аналитики. В KPMG такие же оценки. Комплектующие и оборудование для инфраструктуры ИИ останутся ключевым фактором опережающего роста импорта.

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