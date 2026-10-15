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Вот это поворот: выборы, всего лишь выборы
Вот это поворот: выборы, всего лишь выборы
Sputnik Абхазия
Триггером новых, неожиданных событий на политической арене стал Дональд Трамп. Совершенно непредсказуемо, особенно на фоне подписания им так называемых "адских... 15.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-15T16:37+0300
2026-10-15T17:34+0300
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Триггером новых, неожиданных событий на политической арене стал Дональд Трамп. Совершенно непредсказуемо, особенно на фоне подписания им так называемых "адских санкций" против России, которые оставил в наследство их автор, террорист и ярый русофоб, ныне покойный Линдси Грэм, Трамп вдруг объявил, что снимает запрет на ввоз из России нефтепродуктов. Алексей Ломия, SputnikВ первую очередь это касается дизельного топлива. Более того, на всех пресс-конференциях, выходах к прессе он стал благодарить Россию и лично Владимира Путина за то, что в такие непростые времена они готовы поставлять на американский рынок огромное количество дизтоплива. Что в свою очередь должно положительно повлиять на цены горючего, так необходимого потребителям в США, и может остановить глобальный кризис.Непомерно растущие цены на горючее очевидно отрицательно сказываются на рейтинговых позициях республиканцев. Потеря большинства в Конгрессе и Сенате очень печально скажется на комфортном будущем президентства Трампа. Он это отлично понимает. Как говорится в заезженной фразе "бизнес, всего лишь бизнес". В нашем случае – "выборы, всего лишь выборы". Хотя, если разобраться, разницы большой не вижу. Ни для кого не секрет, что выборы – это и есть бизнес, в котором все очень прагматично. Никаких лишних эмоций, симпатий и других проявлений простых человеческих качеств.Ожидаемо, этот разворот Трампа возмутил Украину и ее хозяев в Великобритании и Европе. Зеленский, который совершенно непонятно почему считает, что весь мир ему должен, разразился гневными отзывами о дизельной сделке США и России.Его воспаленный от неконтролируемого приема сильных наркотиков мозг не смог просчитать последствий таких выпадов, и просроченный главарь киевской клики перешел на открытые оскорбления лично Трампа и курса его администрации. Видимо, он слишком привык, что ему все прощают, возомнил себя всемогущим императором всего мира и стал угрожать, что "сожжет каждую канистру дизтоплива", которую Россия станет поставлять в США. Что вопреки запретам Трампа будет уничтожать НПЗ в России и, соответственно, сорвет заключенную сделку.Естественно, потом он обзвонил всех своих шефов в Лондоне, в Берлине, в Париже, в Брюсселе, нажаловался им. Но на утро, слегка протрезвев, понял, что его потужные речи и выпады только навредят и заметно сменил риторику. Выразил готовность не бить по НПЗ, не препятствовать сделке, но опять же при условии, что и Россия объявит мораторий на удары по энергетике Украины.Трамп не особо внимательно отреагировал на хотелки Зеленского, а просто порекомендовал украинскому народу провести выборы и поменять президента. Реальность такова, что жалкие потуги Лондона и Европы мало чем помогут Украине. Устойчивость режима Зеленского напрямую зависят от поставок оружия и боеприпасов из США, использования спутниковой связи "Старлинк".Но Зеленский неспроста прослыл необучаемым. И вопреки запретам США, киевский режим вновь совершил попытку ударить по НПЗ России в Саратовской и Рязанской областях как беспилотниками, так и крылатыми ракетами "фламинго". Атаку отбили, но вице-премьер российского правительства Александр Новак вынужден был констатировать нежелание Украины достичь энергетического перемирия.Хотелось бы, чтобы сами украинцы наконец-то прозрели и поняли, что их просто используют как торпеду против России. Те события, которые сейчас происходят, должны отрезвить простой народ, бойцов ВСУ, что финал будет не таким, как им пытаются предсказать европейцы и англосаксы. Никто об их интересах не печется, все вокруг, якобы союзники, просто зарабатывают. И чем дальше зайдет конфликт, тем ужаснее будут итоги. А они могут быть и вовсе фатальными для государственности Украины.А в США будут выборы, всего лишь выборы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261015/obratnyy-effekt-torgovyy-defitsit-ssha-vzletel-do-maksimuma-1066351332.html
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Алексей Ломия
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мнение, авторы, колумнисты, дональд трамп, сша, россия
мнение, авторы, колумнисты, дональд трамп, сша, россия

Вот это поворот: выборы, всего лишь выборы

16:37 15.10.2026 (обновлено: 17:34 15.10.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанкПрезидент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина, Аляска
Президент Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина, Аляска - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
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Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
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Триггером новых, неожиданных событий на политической арене стал Дональд Трамп. Совершенно непредсказуемо, особенно на фоне подписания им так называемых "адских санкций" против России, которые оставил в наследство их автор, террорист и ярый русофоб, ныне покойный Линдси Грэм, Трамп вдруг объявил, что снимает запрет на ввоз из России нефтепродуктов.
Алексей Ломия, Sputnik
В первую очередь это касается дизельного топлива. Более того, на всех пресс-конференциях, выходах к прессе он стал благодарить Россию и лично Владимира Путина за то, что в такие непростые времена они готовы поставлять на американский рынок огромное количество дизтоплива. Что в свою очередь должно положительно повлиять на цены горючего, так необходимого потребителям в США, и может остановить глобальный кризис.

Столь резкая смена позиций связана не столько с переосмыслением роли России в мировой геополитике и личными симпатиями, а вероятнее – с выборами, которые должны состояться в США.

Непомерно растущие цены на горючее очевидно отрицательно сказываются на рейтинговых позициях республиканцев. Потеря большинства в Конгрессе и Сенате очень печально скажется на комфортном будущем президентства Трампа. Он это отлично понимает. Как говорится в заезженной фразе "бизнес, всего лишь бизнес". В нашем случае – "выборы, всего лишь выборы".
Хотя, если разобраться, разницы большой не вижу. Ни для кого не секрет, что выборы – это и есть бизнес, в котором все очень прагматично. Никаких лишних эмоций, симпатий и других проявлений простых человеческих качеств.
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Ожидаемо, этот разворот Трампа возмутил Украину и ее хозяев в Великобритании и Европе. Зеленский, который совершенно непонятно почему считает, что весь мир ему должен, разразился гневными отзывами о дизельной сделке США и России.
Его воспаленный от неконтролируемого приема сильных наркотиков мозг не смог просчитать последствий таких выпадов, и просроченный главарь киевской клики перешел на открытые оскорбления лично Трампа и курса его администрации. Видимо, он слишком привык, что ему все прощают, возомнил себя всемогущим императором всего мира и стал угрожать, что "сожжет каждую канистру дизтоплива", которую Россия станет поставлять в США. Что вопреки запретам Трампа будет уничтожать НПЗ в России и, соответственно, сорвет заключенную сделку.
Естественно, потом он обзвонил всех своих шефов в Лондоне, в Берлине, в Париже, в Брюсселе, нажаловался им. Но на утро, слегка протрезвев, понял, что его потужные речи и выпады только навредят и заметно сменил риторику. Выразил готовность не бить по НПЗ, не препятствовать сделке, но опять же при условии, что и Россия объявит мораторий на удары по энергетике Украины.
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Трамп не особо внимательно отреагировал на хотелки Зеленского, а просто порекомендовал украинскому народу провести выборы и поменять президента. Реальность такова, что жалкие потуги Лондона и Европы мало чем помогут Украине. Устойчивость режима Зеленского напрямую зависят от поставок оружия и боеприпасов из США, использования спутниковой связи "Старлинк".
Но Зеленский неспроста прослыл необучаемым. И вопреки запретам США, киевский режим вновь совершил попытку ударить по НПЗ России в Саратовской и Рязанской областях как беспилотниками, так и крылатыми ракетами "фламинго". Атаку отбили, но вице-премьер российского правительства Александр Новак вынужден был констатировать нежелание Украины достичь энергетического перемирия.
Хотелось бы, чтобы сами украинцы наконец-то прозрели и поняли, что их просто используют как торпеду против России. Те события, которые сейчас происходят, должны отрезвить простой народ, бойцов ВСУ, что финал будет не таким, как им пытаются предсказать европейцы и англосаксы. Никто об их интересах не печется, все вокруг, якобы союзники, просто зарабатывают. И чем дальше зайдет конфликт, тем ужаснее будут итоги. А они могут быть и вовсе фатальными для государственности Украины.
А в США будут выборы, всего лишь выборы.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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