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"Древнее ацтеков и майя": ученые нашли следы неизвестного народа
"Древнее ацтеков и майя": ученые нашли следы неизвестного народа
Sputnik Абхазия
Археологи обнаружили в Эквадоре сооружения доинкского периода. Находка немало озадачила специалистов. Но, возможно, именно она поставит точку в многолетнем... 17.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-17T12:33+0300
2026-10-17T12:33+0300
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Археологи обнаружили в Эквадоре сооружения доинкского периода. Находка немало озадачила специалистов. Но, возможно, именно она поставит точку в многолетнем споре и прояснит ситуацию с цивилизацией, о которой до недавних пор были лишь робкие предположения. Подробности сенсационного открытия — в материале Сергея Проскурина для РИА Новости.Задолго до их приходаЛесной пожар, охвативший гору Серро-Каситагуа близ эквадорской столицы, заставил археологов немало поволноваться. В результате стихийного бедствия выгорело несколько десятков гектаров леса с древними индейскими руинами.Когда пламя угасло, специалисты Института исторического наследия в Кито бросились проверять, в каком состоянии находятся исторические объекты. К счастью, ни один из них не пострадал. Наоборот, их стало больше: пожар дотла выжег участок джунглей с ранее неизвестными постройками.Пара десятков ступеней и остатки фундамента, вырезанные прямо в скальной породе. Поначалу археологи решили, что имеют дело с творением инкских зодчих — ведь рядом проходит древняя индейская тропа, свидетельство экспансии инков в Северные Анды."Однако проведенные до этого раскопки на южном склоне горы Серро-Каситагуа показывают, что люди жили в этом районе задолго до инков, — отмечают специалисты Института исторического наследия. — В частности, там нашли утрамбованные земляные полы, очаги, ямы от столбов фундамента, полированные каменные предметы, декорированную керамику 1500–500 годов до нашей эры".Мегаполис в джунгляхТо, что в бескрайних лесах Амазонки на территории Бразилии, Перу, Эквадора, Боливии и еще пяти государств скрываются следы некоей древней цивилизации, ученые предполагали давно. Полтора десятка лет назад на аэрофотоснимках заметили странные объекты геометрически правильной формы.Но добраться до них было невозможно — слишком густые заросли. Помогли современные технологии. Лидары — мощные георадары — просвечивают даже камень.Впервые их опробовали два года назад в эквадорской долине Упано. После тщательного сканирования этого гигантского заповедника международная группа археологов сообщила: выявили обширную систему поселений.На площади более 300 квадратных километров вверх по Амазонке — порядка шести тысяч прямоугольных земляных платформ, остатки жилищ. Высота — до двух метров, периметр — десять на двадцать. Но встречались и покрупнее — храмы и ступенчатые пирамиды.Возраст города — две тысячи лет."Четыреста футбольных полей"Еще более поразительная находка — в Боливии, причем примерно той же эпохи. На картографических снимках долины Льянос-де-Мохос под густым зеленым ковром листвы тоже разглядели квадраты и прямоугольники."До трехсот гектаров — больше, чем 400 футбольных полей. Большое поселение", — отмечается в опубликованной по результатам экспедиции статье.В ходе раскопок выяснилась высокая степень урбанизированности. Четкая планировка: в одних районах — жилые и хозяйственные постройки, в других — святилища и общественные пространства.По периметру — сетка водоотводных канав. Вырытые под определенным углом стоки вели к рукотворному водоему.Разгадка спустя векВ связи с этим исследователи вспомнили о британском путешественнике Перси Фосетте. Всю жизнь он был уверен, что где-то в Южной Америке процветала некая высокоразвитая цивилизация — ровесница Древнего Рима.Из доказательств у него были лишь португальская рукопись с упоминанием о "неведомом городе", скрытом на севере амазонских лесов, а также базальтовая статуэтка из Колумбии, которую коллеги затруднялись отнести к какой-либо из известных культур.Тем не менее в 1925-м Фосетт отправился на поиски. В последней телеграмме он сообщал жене, что успешно пересек реку Шингу в центре Бразилии. Затем — никаких известий. Спустя несколько лет коллеги, расспрашивая местное население, узнали, что "европеец двинулся дальше вверх по реке".Неизвестно, нашел ли он в итоге ту самую затерянную страну. Но его дело завершили спустя сто лет современные археологи.Все найденные в последние годы поселения возникли 2,5 тысячи лет назад — всего на пару столетий позже Рима. Развитые сельское хозяйство, инфраструктура, ирригационная система — здешний народ достиг необычайно высокого уровня культуры и техники.На сегодняшний день у ученых есть лишь одна гипотеза: это цивилизация аквири. Сведения о представителях этой культуры почерпнуты большей частью из мифов и легенд. Они сформировали единое государство и достигли пика процветания задолго до появления воинственных соседей — инков. Но к концу первого тысячелетия нашей эры аквири неожиданно исчезли. Почему — точно не ясно.Не исключено, что нынешние находки близ эквадорской горы Серро-Каситагуа помогут раскрыть эту и, быть может, несколько других тайн загадочного народа, некогда безраздельно властвовавшего на Южноамериканском континенте.
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археологи, новости, тайны, история, раскопки
археологи, новости, тайны, история, раскопки

"Древнее ацтеков и майя": ученые нашли следы неизвестного народа

12:33 17.10.2026
© Fotolia / Sebastian CorneanuАрхеологи за работой
Археологи за работой - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2026
© Fotolia / Sebastian Corneanu
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Археологи обнаружили в Эквадоре сооружения доинкского периода. Находка немало озадачила специалистов. Но, возможно, именно она поставит точку в многолетнем споре и прояснит ситуацию с цивилизацией, о которой до недавних пор были лишь робкие предположения. Подробности сенсационного открытия — в материале Сергея Проскурина для РИА Новости.

Задолго до их прихода

Лесной пожар, охвативший гору Серро-Каситагуа близ эквадорской столицы, заставил археологов немало поволноваться. В результате стихийного бедствия выгорело несколько десятков гектаров леса с древними индейскими руинами.
Когда пламя угасло, специалисты Института исторического наследия в Кито бросились проверять, в каком состоянии находятся исторические объекты. К счастью, ни один из них не пострадал. Наоборот, их стало больше: пожар дотла выжег участок джунглей с ранее неизвестными постройками.
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Пара десятков ступеней и остатки фундамента, вырезанные прямо в скальной породе. Поначалу археологи решили, что имеют дело с творением инкских зодчих — ведь рядом проходит древняя индейская тропа, свидетельство экспансии инков в Северные Анды.
"Однако проведенные до этого раскопки на южном склоне горы Серро-Каситагуа показывают, что люди жили в этом районе задолго до инков, — отмечают специалисты Института исторического наследия. — В частности, там нашли утрамбованные земляные полы, очаги, ямы от столбов фундамента, полированные каменные предметы, декорированную керамику 1500–500 годов до нашей эры".

Мегаполис в джунглях

То, что в бескрайних лесах Амазонки на территории Бразилии, Перу, Эквадора, Боливии и еще пяти государств скрываются следы некоей древней цивилизации, ученые предполагали давно. Полтора десятка лет назад на аэрофотоснимках заметили странные объекты геометрически правильной формы.
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Но добраться до них было невозможно — слишком густые заросли. Помогли современные технологии. Лидары — мощные георадары — просвечивают даже камень.
Впервые их опробовали два года назад в эквадорской долине Упано. После тщательного сканирования этого гигантского заповедника международная группа археологов сообщила: выявили обширную систему поселений.
На площади более 300 квадратных километров вверх по Амазонке — порядка шести тысяч прямоугольных земляных платформ, остатки жилищ. Высота — до двух метров, периметр — десять на двадцать. Но встречались и покрупнее — храмы и ступенчатые пирамиды.
"По нашим оценкам, там могли проживать до 300 тысяч человек", — сказал журналистам руководитель экспедиции, археолог Стефан Ростен.
Возраст города — две тысячи лет.

"Четыреста футбольных полей"

Еще более поразительная находка — в Боливии, причем примерно той же эпохи. На картографических снимках долины Льянос-де-Мохос под густым зеленым ковром листвы тоже разглядели квадраты и прямоугольники.
"До трехсот гектаров — больше, чем 400 футбольных полей. Большое поселение", — отмечается в опубликованной по результатам экспедиции статье.
В ходе раскопок выяснилась высокая степень урбанизированности. Четкая планировка: в одних районах — жилые и хозяйственные постройки, в других — святилища и общественные пространства.
По периметру — сетка водоотводных канав. Вырытые под определенным углом стоки вели к рукотворному водоему.
"Обитатели этих мест умело использовали дренажную систему, чтобы сделать землю пригодной для сельского хозяйства в сезон дождей. Самой распространенной культурой была кукуруза, но хватало и других продуктов, о чем свидетельствуют семена в пробах почв", — говорят ученые.

Разгадка спустя век

В связи с этим исследователи вспомнили о британском путешественнике Перси Фосетте. Всю жизнь он был уверен, что где-то в Южной Америке процветала некая высокоразвитая цивилизация — ровесница Древнего Рима.
Из доказательств у него были лишь португальская рукопись с упоминанием о "неведомом городе", скрытом на севере амазонских лесов, а также базальтовая статуэтка из Колумбии, которую коллеги затруднялись отнести к какой-либо из известных культур.
Тем не менее в 1925-м Фосетт отправился на поиски. В последней телеграмме он сообщал жене, что успешно пересек реку Шингу в центре Бразилии. Затем — никаких известий. Спустя несколько лет коллеги, расспрашивая местное население, узнали, что "европеец двинулся дальше вверх по реке".
Неизвестно, нашел ли он в итоге ту самую затерянную страну. Но его дело завершили спустя сто лет современные археологи.
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Все найденные в последние годы поселения возникли 2,5 тысячи лет назад — всего на пару столетий позже Рима. Развитые сельское хозяйство, инфраструктура, ирригационная система — здешний народ достиг необычайно высокого уровня культуры и техники.
На сегодняшний день у ученых есть лишь одна гипотеза: это цивилизация аквири. Сведения о представителях этой культуры почерпнуты большей частью из мифов и легенд. Они сформировали единое государство и достигли пика процветания задолго до появления воинственных соседей — инков. Но к концу первого тысячелетия нашей эры аквири неожиданно исчезли. Почему — точно не ясно.
Не исключено, что нынешние находки близ эквадорской горы Серро-Каситагуа помогут раскрыть эту и, быть может, несколько других тайн загадочного народа, некогда безраздельно властвовавшего на Южноамериканском континенте.
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