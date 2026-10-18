https://sputnik-abkhazia.ru/20261018/dogadka-podtverdilas-chto-na-samom-dele-zashifrovano-v-kalendare-mayya-1066428784.html

Догадка подтвердилась: что на самом деле зашифровано в календаре майя

Догадка подтвердилась: что на самом деле зашифровано в календаре майя

Sputnik Абхазия

Археологи разгадали очередную тайну календаря легендарного народа Центральной Америки. Загадочный артефакт с ног на голову переворачивает представления о... 18.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-18T13:38+0300

2026-10-18T13:38+0300

2026-10-18T13:38+0300

тайны

история

цивилизация майя

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Археологи разгадали очередную тайну календаря легендарного народа Центральной Америки. Загадочный артефакт с ног на голову переворачивает представления о летоисчислении майя и грядущем конце света. О том, стоит ли миру готовиться к Армагеддону, — в материале Сергея Проскурина для РИА Новости.Настоящий переворот"Текст номер 19" обнаружили около 50 лет назад в городе майя Ксультун в Гватемале. На стене храма всего несколько десятков иероглифов.Расшифровать их полностью долго не удавалось. Лингвисты лишь поняли, что в тексте постоянно упоминается число 2920. Для индейцев почти сакральное — это и пять полных циклов Венеры, и восемь солнечных лет.В ходе многолетнего кропотливого анализа текст все же прочитали. Говоря современным языком, это был почти трактат по высшей математике. Установили даже имя автора — некий Сак Тан Ваакс (в переводе с языка майя — "белогрудый лис").Он пристально наблюдал за Венерой. И открыл несколько ноу-хау.Сак Тан Ваакс же впервые увидел в астрономическом событии закономерность и предложил особую формулу. По сути, это последовательность Фибоначчи — ряд чисел, получаемый по простому правилу: каждое новое равно сумме двух предыдущих (0, 1, 1, 2, 3, 5 и так далее)."Нельзя с уверенностью сказать, открыл ли Сак Тан Ваакс последовательность Фибоначчи или понял ее так, как современные математики. Но сам факт, что в древнем обществе — пусть и на интуитивном уровне — приходили к научным обобщениям столь высокого порядка, говорит о многом", — отмечает Росси.Более того, Сак Тан Ваакс умело инкорпорировал свои новаторские расчеты в календарную систему. В трактате он предлагает использовать выведенные им формулы для составления более точных календарей и параллельно обосновывает принцип цикличности в целом.В конце древний математик поставил дату — 781 год (в переводе на современное летоисчисление).Для людей, для богов и для жертвЭто открытие, считают ученые, может поставить точку в многолетнем споре о том, как же все-таки майя воспринимали время: линейно или циклично.У индейцев существовала не одна, а целые три временные плоскости. Причем довольно сложные.Первая — Цолькин. Ритуальный 260-дневный календарь, делящийся на короткие периоды по 20 и 13 суток. Служил для определения дат праздников и жертвоприношений.Хааб — гражданский 365-дневный (19 месяцев, в каждом по 20 дней). По нему сверяли начало сезонов засухи и дождей, посева и сбора урожая.И так называемый Длинный счет. Здесь гигантские периоды времени дробились на кратные десяти отрезки. При этом "центурии" (десятки) не всегда обозначали дни. Порой месяцы и даже годы.Подсказка прямо под ногамиНо есть и доводы в пользу линейного восприятия времени. В 2015 году в окрестностях мексиканского городка Нуэво-Санта археологи обнаружили ранее неизвестный город майя — Эль-Палмар.В минувший сезон исследователи под руководством директора Института археологии в Кампече Адрианы Веласкес Морлет детально изучили алтарь главного городского святилища. И в нескольких метрах от него откопали каменную стелу. По словам Морлет, довольно древнюю."В поздние эпохи майя изготавливали стелы с более выраженными формами. Эта же имела размер первоначально выбранного блока, который не обрабатывался", — пояснила она.На монументе различили остатки иероглифов. Чтобы разобрать их, пришлось немало потрудиться. Ведь за века известняк разъело водой."Мы использовали высокоточный 3D-сканер, фиксирующий детали с точностью до десятой доли миллиметра, — рассказал один из кураторов проекта, профессор антропологии Калифорнийского университета Кенитиро Цукамото. — Затем методом компьютерного освещения подсветили получившуюся 3D-модель с разных сторон — чтобы сделать очертания иероглифов более четкими".Установили слова "царь", "власть" и самоназвание Эль-Палмара. Главное же — на стеле была выбита дата. Причем непонятная.Не согласуется ни с одной из систем"Ни по Цолькину, ни по Хаабу ничего не получалось, — признался Цукамото. — Оставался один вариант — Длинный счет. Две независимые экспертизы дали практически идентичный результат: 31 августа 179 или 180 года нашей эры".Позднее у алтаря нашли обломки еще трех стел с иероглифами. "По технике обработки и характеру вырезки было видно, что они более поздние, — отметила Адриана Веласкес Морлет. — Наше предположение подтвердил радиоуглеродный анализ. Эти колонны сделали как минимум на столетие раньше".В текстах на стелах также содержалась дата. Ее высчитали все по тому же Длинному счету.Отправная точка второй даты — годы правления предыдущего царя. Получается, заключил антрополог, на ранних этапах истории майя пользовались отнюдь не циклическим, а линейным летоисчислением.Об этом свидетельствует и недавно проведенная дополнительная радиоуглеродная экспертиза, показавшая, что первая стела из Эль-Палмара изготовлена в 300-е годы до нашей эры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261017/drevnee-atstekov-i-mayya-uchenye-nashli-sledy-neizvestnogo-naroda-1066417464.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261010/ochnulis-uzhe-v-mogile-ob-etom-egipetskom-rituale-uchenye-nichego-ne-znali-1066268907.html

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