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Sputnik недели: "Новые медиа Абхазии", форумы и учения военных

Sputnik недели: "Новые медиа Абхазии", форумы и учения военных

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 12 по 18 октября. 18.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-18T20:30+0300

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О том, как в Абхазии прошли военные учения, почему проект "Новые медиа Абхазии" нужен республике, что Бадра Гунба поручил силовикам, как прошел российско-абхазский молодежный форум и как планируют развить транспортную систему Сухума, читайте в материале Sputnik."Новые медиа Абхазии"Интенсив "ПроНовыеМедиа" прошел в Сухуме на минувшей неделе. Он собрал журналистов, блогеров, пресс-секретарей и медийщиков со всей Абхазии, всего более 100 человек.Мероприятие посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Он отметил, что реализация проекта представляет особую важность для республики.Президент также подчеркнул, что специалисты в области медиа получают новые возможности для обучения у опытных коллег из Абхазии и России.Цель проекта — создание пула медиапроектов, рассказывающих об Абхазии, формирующих медиаполе, транслирующих информацию о республике и ее национальной идентичности за ее пределами.По словам основателя "Мастерской новых медиа" Юлии Аблец, подавать заявки могут журналисты, сценаристы, режиссеры, пресс-секретари, блогеры.Проректор по медиаобразованию Мастерской управления "Сенеж" Михаил Канавцев уточнил, что в первом сезоне отбор был 10 человек на место. Наиболее сильные проекты участников второго сезона получат грантовую поддержку.Приглашенным гостем стал российский спортивный комментатор с 30-летним стажем Дмитрий Губерниев, который отметил, что "Новые медиа Абхазии" звучит гордо."Хочется просто поговорить на равных. Хочется обменяться опытом. Хочется узнать, что интересно вам. Я расскажу, что интересно мне", — отметил он.Губерниев подчеркнул, что задача журналистов — постоянно идти вперед в унисон со своей страной. Он рассказал, что посетил Абхазию во второй раз и получил удовольствие от общения с жителями республики.Военные ученияМасштабные оперативно-тактические учения Вооруженных сил под руководством главнокомандующего Бадры Гунба прошли в Абхазии.Гунба поблагодарил военнослужащих и резервистов, принимающих участие в плановых оперативно-тактических учениях на полигоне Нагвалоу."Уважаемые военные офицеры, в первую очередь, резервисты, благодарю вас за проявленную сознательность и участие в учениях. Стоящие сегодня перед нами угрозы все еще никуда не делись. Есть сложности в вопросах безопасности, и для нас важно, что вы, понимая все это, находитесь сейчас здесь", — отметил он.Президент также выразил уверенность в том, что учения послужат укреплению обороноспособности и безопасности государства.В учениях были задействованы оперативный состав Минобороны и Главного штаба ВС, воинские части постоянной готовности и резервные формирования военного времени, силы и средства территориальной обороны, воинские части и организации министерств и ведомств, военные комиссариаты.Общая численность войск составила более 4500 военнослужащих и 90 единиц вооружения, военной и специальной техники.Гуманитарные связиВопросы подготовки молодых специалистов и развития гуманитарных связей обсудил президент Бадра Гунба с замруководителя Россотрудничества Андреем Емельяновым. Глава государства выразил благодарность агентству и его руководителю Игорю Чайке за поддержку Абхазии, в том числе за предоставление студентам из республики возможности обучаться в России по квотам.Он отметил, что в Абхазии очень востребованы специалисты в области гражданской авиации, энергетической отрасли и других технических направлений.Емельянов подчеркнул, что Россотрудничество продолжит развивать гуманитарные отношения и поддержку образовательных программ, сохраняя объемы оказываемой помощи.Работа госграницНа уходящей неделе президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание по итогам деятельности контрольно-пропускных пунктов на государственной границе Абхазии за девять месяцев с главой СГБ Дмитрием Дбар и начальником погрануправления СГБ Рустамом Латиповым.Латипов доложил, что обстановка на абхазо-грузинской границе остается стабильной.За девять месяцев текущего года на пунктах "Ингур" и "Папанырхуа" зафиксировано 965 423 пересечения физлицами и 52 780 транспортных средств.Приоритетом Латипов назвал пресечение преступлений и правонарушений на границе. Самые распространенные из них — попытки провоза наркотиков и психотропных веществ, а также контрабанда табачной продукции.Он также добавил, что взаимодействие с российскими пограничниками способствует обеспечению надежной охраны рубежей Абхазии.Вопрос безопасного нахождения граждан, оказавшихся на погранпункте "Псоу" во время его приостановки из-за работы систем ПВО, необходимо урегулировать, сказал Гунба.Президент поручил СГБ разработать четкую инструкцию для таких ситуаций и предусмотреть условия для людей, которые не успели пересечь границу.Кроме того, он поручил проверить информацию о длительных проверках отдельных граждан Абхазии на границе.Защита прав гражданАбхазия продолжает переговоры с Россией по вопросам защиты прав своих граждан, заявил глава МИД Олег Барциц на встрече с Бадрой Гунба.В числе тем, которые обсуждались на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, были постановка на воинский учет абхазских студентов, которые учатся в российских вузах, и увеличение срока пребывания граждан Абхазии в РФ до 180 дней.Также абхазская сторона добивается того, чтобы граждане республики могли пересекать российскую границу по национальному паспорту.На встрече с российским коллегой Олег Барциц также обсудил вопрос защиты прав Ираклия Бжинава, арестованного в Ростове-на-Дону.Он отметил, что российская сторона конструктивно отреагировала на обращения Абхазии, часть из них была удовлетворена.Паллиативная помощьРазвитие паллиативной помощи обсудил президент Абхазии Бадра Гунба с учредителем и директором фонда помощи хосписам "Вера", членом центрального штаба и автором проекта Народного фронта "Регион заботы" Нютой Федермессер.На встрече рассмотрели возможность создания на базе одного из медучреждений Абхазии специализированного отделения паллиативной помощи, где тяжелобольные пациенты с различными заболеваниями могли бы получать необходимую медицинскую помощь и уход.Это позволит обеспечить последовательный и комплексный подход к сопровождению пациентов, нуждающихся в особом уходе, облегчении боли и улучшении качества жизни.Президент поручил Минздраву проработать вопрос и подготовить соответствующие предложения с учетом потребностей системы здравоохранения и менталитета абхазского народа.Молодежный форумВторой этап перекрестного российско-абхазского молодежного форума открылся в Абхазском госуниверситете 16 октября."Искренне приветствую вас на абхазской земле, для нас большая честь принимать столь представительный молодежный форум, который объединяет молодых лидеров Абхазии и России", — сказал на открытии президент Бадра Гунба.Подобные встречи дают молодым людям возможность ближе познакомиться друг с другом, обменяться опытом, поделиться идеями и найти общие интересы, отметил он.В течение трех дней для участников провели тематические сессии, круглые столы, мастер-классы, презентационные площадки и экскурсии на промышленные и социальные предприятия.Первый этап российско-абхазского молодежного форума состоялся в столице Кабардино-Балкарии в мае этого года. В мероприятии приняли участие более 300 человек, 150 из них — из Абхазии.Дополнительные льготыПроект закона о льготах на коммунальные услуги для некоторых категорий граждан обсудили на расширенном заседании комитета Парламента.Документ предусматривает увеличение скидки для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с 30% до 50% и расширение перечня льготников.В него предлагается включить школьных учителей, работников детсадов, средний и младший медицинский персонал, а также одиноких пенсионеров. Под вопросом льготы для малоимущих семей — критерии для этой категории еще предстоит определить.По словам депутата Эрика Рштуни, льготы могут охватить до 5 тысяч человек. При этом предусмотрены лимиты потребления: если они превышены, то этот дополнительный объем оплачивается по базовым тарифам.По итогам было решено продолжить обсуждение на следующей неделе; Минфину поручено подготовить свои рекомендации.Усиление контроляКабмин Абхазии усилит контроль за использованием прибрежных земель.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Владимир Делба.Документ устанавливает дополнительные меры по усилению контроля за соблюдением условий предоставления и использования земельных участков, относящихся к прибрежным землям.Будет сформирован реестр актов Кабмина о согласовании предоставления прибрежных участков.Местные органы обязаны вести реестры заключенных договоров аренды и выданных государственных актов на право постоянного пользования такими участками.Меморандум о сотрудничествеМинздрав Абхазии подписал меморандум о сотрудничестве с пермской клиникой "Лингва Бона".Он направлен на повышение качества специализированной медицинской помощи детям.Сотрудничество предусматривает в том числе обмен опытом в области детской неврологии и эпилептологии, диагностики нарушений сна, а также раннего выявления речевых и коммуникативных нарушений.Информационно-технологический форумПервый Сухумский международный информационно-технологический форум открылся в Абхазии.В нем приняли участие представители IT-компаний из регионов России и республик Северного Кавказа. Всего более 300 участников.Компании представили свои проекты у стендов, после чего состоится питч-сессия, где спикеры поделятся реальными кейсами."Это большой вклад в развитие технологического суверенитета. И я считаю, что это очень важный аспект для того, чтобы продвигать свои продукты и делать жизнь наших граждан комфортнее", — отметил депутат Парламента Инар Садзба.Сухумский международный информационный форум — часть второго этапа перекрестного российско-абхазского молодежного форума. Он пройдет с 16 по 18 октября.Форум позволяет IT-компаниям Абхазии рассказать о своих продуктах и поделиться опытом с коллегами, считают участники.Шаги по развитию СухумаДальнейшие направления взаимодействия и перспективные проекты, направленные на развитие и благоустройство Сухума, обсудили глава города Тимур Агрба и посол России в Абхазии Вячеслав Гладков.Агрба и Гладков подвели итоги совместной работы, а также отметили проекты, которые уже удалось реализовать.Посол вручил главе Сухума благодарственное письмо от посольства за содействие в организации проведения выборов в Государственную Думу, которые прошли 20 сентября."Абхазские каникулы"Многодетные семьи из приграничных районов Белгородской области прибыли на отдых в Абхазию.В группе сто человек — дети и их мамы. Среди них есть члены семей погибших участников специальной военной операции.Для них подготовили насыщенную двухнедельную программу, включающую посещение основных достопримечательностей страны.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев поблагодарил президента Абхазии Бадру Гунба за приглашение семей из приграничья на отдых в республику.Страновая конференция КСОРСVII Страновая конференция Координационного совета организаций российских соотечественников "Единство народа — залог устойчивого развития" прошла в Сухуме.Руководитель КСОРС Олег Юрченко отметил, что организация проводит множество культурных, образовательных и патриотических мероприятий. По его мнению, это имеет большое значение для сближения двух стран.По мнению Юрченко, китайский опыт ценен не цифрами, а подходами работы с соотечественниками.Глава КСОРС также выступил с рядом предложений. Одно из них — утвердить календарь праздников общины и календарь совместных мероприятий КСОРС. В их числе 9 Мая, День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, день подвига Надежды Курченко, день рождения Юрия Воронова.Заместитель руководителя агентства Андрей Емельянов сообщил, что Россотрудничество в 2027 году запустит систему микрогрантов. Финансироваться будут перспективные культурно-гуманитарные проекты.Также он отметил, что одно из основных направлений деятельности Россотрудничества — защита прав соотечественников.Модернизация транспортной системыСтратегию развития транспортной системы Сухума до 2040 года представили в Абхазии.Разработкой стратегии по заказу администрации города занимались специалисты московской фирмы Innova transport при участии столичной администрации, горсобрания и Кабинета министров.По словам гендиректора фирмы Алексея Смирнова, транспортный мастер-план объединил все направления развития транспорта и инфраструктуры Сухума — сценарии развития транспортной системы, реорганизацию дорожных развязок и парковочных мест, изменение маршрутных сетей, вопросы велоинфраструктуры и туризма.Анализ ситуации в транспортной сфере Сухума показал, что приоритетом для властей должна стать комплексная программа обновления и благоустройства транспортной и пешеходной среды.Специалисты предлагают замедлить рост количества машин в городе, внедрить решения по безопасности пешеходов, создать единого городского перевозчика, единую велосеть, обособленный орган управления транспортом, обновить транспортную инфраструктуру и внедрить стандарты перевозки туристов.Фестиваль по плаваниюМеждународный фестиваль по плаванию в открытой воде прошел в Сухуме.Он приурочен к 33-й годовщине Дня Победы и Независимости Абхазии.Спортсмены соревновались на дистанциях 1000, 200 и 50 метров, а также участвуют в заплыве с флагами.В фестивале приняли участие около 40 пловцов из Абхазии, Анапы, Новороссийска, Геленджика, Сочи, Йошкар-Олы и Калининграда.

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