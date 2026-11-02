https://sputnik-abkhazia.ru/20261102/delo-doshlo-do-suda-odna-iz-samykh-zaputannykh-tayn-biblii-raskryta-1066715208.html

"Дело дошло до суда": одна из самых запутанных тайн Библии раскрыта

"Дело дошло до суда": одна из самых запутанных тайн Библии раскрыта

Sputnik Абхазия

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Родня Иисуса — наиболее спорный вопрос для историков и библеистов всего мира. О "братьях" и "детях" Мессии ходит... 02.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-02T15:40+0300

2026-11-02T15:40+0300

2026-11-02T15:40+0300

христианство

история

тайны

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Родня Иисуса — наиболее спорный вопрос для историков и библеистов всего мира. О "братьях" и "детях" Мессии ходит немало слухов. Кое-что ученым удалось выяснить. Помогла одна маленькая реликвия, наделавшая много шума. Подробнее - в материале Сергея Проскурина для РИА Новости.Обманул или сказал правдуАмериканские специалисты решили в очередной раз вернуться к одному из самых спорных артефактов в мире — оссуарию (костнице) Иакова.Впервые об этой шкатулке из известняка стало известно в 2002-м. Предприниматель и коллекционер Одед Голан представил ее сперва на пресс-конференции в Тель-Авиве, а затем на выставке в Королевском музее в Торонто.Как рассказывал антиквар, он приобрел ящик в 1967-м у некоего араба — посредника черных копателей. И сразу понял: это сенсация. Однако обнародовал ее лишь годы спустя.Лишь после экспертного заключения Голан раскрыл содержание текста. "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса", — значилось на оссуарии. Правда, после столь громкого заявления коллекционера обвинили в мошенничестве: мол, ящик он подделал, а слова "брат Иисуса" дописал сам.Суд оправдал Голана. Более того, некоторые специалисты предполагают, что оссуарий — подлинный. Среди них — маститый библеист Джереми Джонстон. В одном из интервью он пообещал это доказать.Его команда провела собственное независимое исследование и обнаружила внутри шкатулки микрофрагменты человеческих костей. В следующем году Джонстон планирует сделать ДНК-анализ и тем самым поставить точку в многолетнем споре о том, была ли у Христа родня и в частности — брат.Вполне реальные персонажиВопрос не из легких, и почву для многочисленных рассуждений о родичах Спасителя парадоксальным образом дает само Евангелие. Взять хотя бы отрывок, который неизменно звучит на церковной службе и многих сбивает с толку."Когда же Он еще говорил к народу, — повествует апостол Матфей, — Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои".Если с "матерью" все ясно, то кто те самые "братья"? Из текста очевидно, что это вполне реальные люди, так как Иисус противопоставляет их "духовным"— апостолам.Кроме "Иакова, брата Господнего", в Евангелии упоминаются Симеон — "сродник Христов", а также Иуда и Иосия, именуемые "братьями" Мессии. В какой же степени родства со Спасителем находились все эти люди?Сводные или родныеОдни исследователи полагают, что речь идет о потомстве Иосифа Обручника от первого брака. Ведь, как гласит все то же Евангелие, он "не знал" Марию, то есть интимной близости между ними не было.В католичестве Иосиф почитается как девственник, хранивший непорочность Богоматери. А потому для западных христиан те самые "сродники" — более дальние родственники Господа. Правда, у самого Иосифа были братья. Например, Клеопа. В Писании мельком упоминается его жена Мария, присутствовавшая на Голгофе во время распятия.В православной же традиции Обручник — овдовевший старик, у него есть дети от первого брака. О наличии у Иисуса сводных братьев и сестер свидетельствует и ранняя история церкви. По преданию, после распятия общину возглавил именно Иаков. Его же традиционно считают первым патриархом Иерусалима."Греческого не знали"Особое положение Иакова некоторые библеисты объясняют как раз тем, что он — сын Иосифа и Марии. Как рассуждают ученые, в иудейских семьях той эпохи считалось постыдным иметь одного ребенка."Только вот ни Христос, ни его родичи греческого не знали", — иронизировал по этому поводу американский библеист Роберт Шиль. Они говорили на арамейском."А в этом языке нет четкого деления на степени родства, — поясняет он. — Для обозначения кузенов использовали иносказание, но чаще всего употребляли просто слово "брат", имея в виду мужчин примерно одного возраста, хоть как-нибудь близких по крови".Число колен для этого слова, уточняет Шиль, не определено. Поэтому "братом Господним" именуется, например, Иоанн Креститель. Согласно преданию, он — троюродный родственник Спасителя.И у Предтечи, оказывается, есть потомки. По крайней мере, они сами себя так называют. Речь о мандеях. Члены этой религиозной общины еще в первые века нашей эры поселились на юге Ирака. Они носят белые одежды и совершают ритуальные омовения, а их вероучение основано на христианских и древнеперсидских воззрениях.Группа эта немногочисленная и очень закрытая. Отсюда — сомнение специалистов, точно ли мандеи — прямые потомки Иоанна Предтечи. Ведь о том, что у него были жена, дети, — ни намека."Жена моя…"Столь же неоднозначен вопрос "супружества" самого Христа. Единственный документ, указывающий на то, — так называемое Евангелие от Иуды. В небольшом фрагменте папируса среди прочего значится: "Иисус сказал: моя жена…".Пятнадцать лет назад эта фраза произвела фурор. Но позднее оказалось, что артефакт — искусно выполненная подделка.С другой реликвией — знаменитой Туринской плащаницей — не все так однозначно. С одной стороны, множество экспертиз, противоречащих друг другу, ставят исследователей в тупик. С другой — недавнее исследование итальянских специалистов заставляет задуматься о подлинности реликвии.Ученые провели биогенетический анализ фрагмента полотна. И выяснили: кровь, запечатленная на нем, — настоящая."Среди всех принадлежащих человеку митохондриальных гаплотипов, найденных на ткани, большинство относится к этнической группе, которая до сих пор очень редка для Западной Европы", — сообщил журналистам руководитель команды ученых Джанни Баркачча.Гематологическое сравнение показало наибольшее сходство с друзами — это закрытое этноконфессиональное сообщество обитает в нескольких районах на юге Сирии и Ливана, а также на севере Израиля. К слову, это именно те регионы, где когда-то проповедовал Христос.

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