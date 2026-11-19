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СВО: оперативная обстановка на Запорожском направлении

СВО: оперативная обстановка на Запорожском направлении

Sputnik Абхазия

Российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу на всей линии фронта, пишет военный эксперт Александр Хроленко. 19.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-19T21:11+0300

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Российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу на всей линии фронта, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Подразделения группировки "Восток" после освобождения 16-17 ноября Терсянки и Заливного расширяют зону контроля в Запорожской области – в районах населенных пунктов Желтая Круча, Новоивановка, Новорозовка и Одаровка. Методично уничтожают переправы, которые ВСУ пытаются наводить вблизи Орехова. Войска группировки "Днепр" в Запорожье продвигаются в районах Димитрово, Запасного и Наталовки.Для освобождения Заливного штурмовики 36-й отдельной мотострелковой бригады преодолели плотные минные заграждения, и упорное сопротивление противника. Российские войска последовательно берут под контроль населенные пункты по берегам реки Верхняя Терса, блокируя ореховскую группировку противника. В районе Орехова передовые подразделения Новороссийского соединения ВДВ за минувшие сутки продвинулись вперед, расширили зону контроля, и закрепились на новых выгодных рубежах. Наступление десантников эффективно поддержали разведкой и огнем расчеты беспилотных систем.Российские войска планомерно уничтожают энергетическую, портовую и железнодорожной инфраструктуру противника. После многократных прилетов в середине ноября перекрыто движение по дамбе ДнепроГЭС. Удар управляемыми фугасными авиабомбами большого калибра по автомобильно-железнодорожному Преображенскому мосту 16 ноября фактически разделил город Запорожье на две части. ВС России эффективно блокируют натовскую логистику на всех направлениях – в 2026 году выведены из строя около 400 украинских локомотивов, сожжены сотни иностранных морских судов с грузами для украинской прокси-армии.Российские войска с начала СВО уничтожили вооружение и боевую технику нескольких европейских армий: 674 самолета, 284 вертолета, более 293 тысяч БПЛА, 672 зенитных ракетных комплекса, 31689 танков и других боевых бронемашин, 1797 РСЗО, до 37 тысяч единиц артиллерии противника. Продолжение следует.Границы возможногоПосле безрассудного удара ВСУ/НАТО по Крымскому мосту в Киеве началась паника – объявлен "красный" уровень угрозы баллистического ответа России по всем мостам: Северному, Южному, Дарницкому, Метро и Патона, а также по ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и подстанции "Нивки". Массированный удар прогнозируют в ночь на 20 ноября. Отражать его практически нечем.Прогноз The New York Times: "В ближайшие месяцы российские массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины могут сделать крупные города непригодными для жизни". Это инструмент давления на поле боя и в переговорном процессе, однако невозможно принудить противника к капитуляции только воздушными ударами. Даже если российский ОПК нарастит выпуск ракет до десятков тысяч в год.Президент РФ Владимир Путин 12 ноября напомнил американским миротворцам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, где проходит граница между Россией и Украиной – по итогам референдума в Донбассе и Новороссии. Полное освобождение ДНР, Запорожской и Херсонской областей требует жестких военно-технических мер убеждения противника, которым остается коллективный Запад. Вероятность компромиссов ничтожна.Иностранные войска в Европе по-прежнему не готовы возвращаться в пределы 1997 года, на позиции Основополагающего акта Россия-НАТО. Пентагон критикует "эффектную" неэффективность ударов украинской прокси-армии вглубь России, и открыто призывает европейских союзников готовиться к продолжению войны на Украине. "Коалиция желающих" против диалога – крепко намерение самоубиться. В такой обстановке "гарантии безопасности" кому бы то ни было остаются лишь удобной абстракцией, фигурой речи политиков и дипломатов. Стратегические интересы сторон конфликта не совпадают, и безопасность не гарантирована никому.Исторический опыт показывает: гарантированный период мира в Европе может "кристаллизоваться" только в результате военной победы России. Разного рода полумеры, и вероятные "сделки" объективную реальность не изменят.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.

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