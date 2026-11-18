https://sputnik-abkhazia.ru/20261118/svo-mosty-v-kieve-porazhayut-sovershennye-iskandery-1067023217.html

СВО: мосты в Киеве поражают совершенные "Искандеры"

СВО: мосты в Киеве поражают совершенные "Искандеры"

Sputnik Абхазия

Массированный удар ВС России нанесли сегодня по Северному и Южному мостам в Киеве, по объектам ВПК и энергетики противника в ряде регионов Украины. Это суровые... 18.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-18T12:13+0300

2026-11-18T12:13+0300

2026-11-18T15:01+0300

колумнисты

мнение

авторы

украина

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0b/1053125722_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_549be002fd904eb886d70499f9ce4ae0.jpg

Массированный удар ВС России нанесли сегодня по Северному и Южному мостам в Киеве, по объектам ВПК и энергетики противника в ряде регионов Украины. Это суровые будни СВО, однако, после двух атак ВСУ на Крымский мост 16 и 17 ноября неизбежны последствия стратегические. Судьба днепровских мостов в Киеве и Запорожье уже предрешена – они будут разрушены, вместе с логистикой ВСУ на левобережье. Следующий, наиболее ожесточенный год войны для Украины может стать последним.Вооруженные силы РФ в ночь на 17 ноября поразили высокоточным оружием предприятия ВПК, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, морские суда, задействованные в интересах украинской армии. В Киеве прилетело по двум важнейшим мостам – Южному и Северному – в результате левый берег Киева практически отрезан от правого. Поражены столичные предприятия "Техно-Линкс" и"Укрпластик" (сборка БПЛА большой и средней дальности).В городе Запорожье демилитаризованы машиностроительный завод имени Омельченко, авиапредприятия "Мотор-Сич", "Ивченко-Прогресс" (сборка FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", турбореактивных двигателей МС-400 для ракет "Нептун-МД"). Заводы аналогичного профиля горят в Днепропетровской и Черкасской областях. Кроме того, в Днепропетровске и Харьковской области выведены из строя электроподстанция ПС-330 и ТЭЦ-5, которые обеспечивали потребности ВПК и военных объектов. Горит инфраструктура порта Измаил Одесской области. На переходе морем в порт Черноморск поражено судно с грузом для ВСУ.После ударов украинской прокси-армии по Крымскому мосту днепровские мосты и логистика противника на левом берегу фактически обречены. За подобную дерзость и медийный экстаз киевскому режиму придется дорого заплатить. Полагаю, действующих автомобильных/железнодорожных мостов через Днепр на Украине вскоре не останется. Вероятно уничтожение других стратегических объектов – Киевской ГЭС, Днепро-ГЭС в Запорожье, Бескидского тоннеля на Западе Украины. Все инструменты для этого имеются.Гиперзвуковые ракеты "Искандер" и "Циркон" дальностью более 1000 км давно считаются неуловимыми для натовских средств ПВО. Ноябрьские удары по объектам противника на Украине подтвердили и упрочили репутацию русского оружия. Западные аналитики Military Watch Magazine тщетно пытаются разгадать наши военные тайны, объяснить снайперскую точность (круговое вероятное отклонение до 1 метра), боевую эффективность ракет "Искандер-М" обновлением радиолокационной и оптической системы наведения. Заметим, система способна обнаруживать и отслеживать цели, независимо от спутниковой навигации.Мир отдаляетсяДежурные силы ПВО России в ночное время суток 16 и 17 ноября перехватили соответственно 1336 украинских беспилотников самолетного типа и 1441 дрон. Рекордные цифры операционной активности ВСУ подсказывают: кто-то очень старался испортить предстоящую 19 ноября встречу лидеров РФ, КНР и США, очень важную для мира на планете. Кто мог предоставить ресурсы?Зеленский сегодня поблагодарил организаторов атак на Крымский мост – из СБУ и Генштаба ВСУ, а также изготовителей реактивных дронов "Паляница" и крылатых ракет "Фламинго", которые применялись 16 – 17 ноября. Однако, базовых ресурсов для такой операции у Киева нет. Дрон "Паляница" оснащается немецким реактивным двигателем JetCat P400-PRO и англо-американской электроникой. "Фламинго", по сути – "ребрендинг" британской ракеты FP-5, впервые представленной на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби. Связь операторов с летательными аппаратами в режиме реального времени способна обеспечить только американская система Starlink (Starshield), европейские страны НАТО аналогами не располагают. Дежурные жалобы Украины на "ограничения Starshield" напоминают маневр прикрытия с целью снять ответственность с американских "миротворцев". С другой стороны, президент США Дональд Трамп вчера заявил журналистам, что не слышал об ограничениях работы Starlink на Украине. Кто-то говорит неправду.Киевский режим не может игнорировать ситуативное миротворчество Вашингтона в конфликте, ранее организованном и обеспеченном ресурсами Белого дома, Пентагона и ЦРУ. Европейские союзники по НАТО находятся в недоумении, платят Зеленскому за продолжение геноцида "украинских индейцев", и пытаются "пережить" нестандартного Трампа. Удары по Крымскому мосту (ракеты, дроны, специалисты, целеуказание – все ресурсы НАТО) и неизбежное жесткое реагирование ВС России позволят Киеву требовать изменения переговорного формата, тянуть время, сохраняя перед лицом Дональда Трампа формальную готовность к диалогу. Неизбежный компромисс (капитуляция) проигравшего Запада подменяется демагогией о "неспособности Москвы договариваться". Европейские хозяева киевских марионеток пытаются выиграть время на короткой дистанции, а стратегически – Запад и Украина обречены на жестокие потери и поражение.Эскалационное продолжение геополитической "шахматной партии" на Украине угрожает ядерным конфликтом целому ряду европейских стран. Еще один год войны может стать последним не только для Украины. Совсем неслучайно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 ноября напомнил: главные союзники России – Армия, Флот, ВКС и Ядерные силы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261112/svo-operativnaya-obstanovka-na-sumskom-napravlenii-1066925983.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261110/svo-osobennosti-boevogo-primeneniya-krylatykh-raket-dan-t-i-geran-5-k5-k-1066879534.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261109/svo-nastuplenie-rossiyskikh-voysk-v-donbasse-1066860214.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261106/svo-nastuplenie-rossiyskikh-voysk-v-zaporozhe-1066802306.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261118/rokovoy-vybor-makrona-frantsiya-otpravilas-na-voynu-s-rossiey-1067022361.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

колумнисты, мнение, авторы, украина, россия