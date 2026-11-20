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Саммит "коалиции желающих" в Берлине: цели и средства

Саммит "коалиции желающих" в Берлине: цели и средства

Sputnik Абхазия

Повестка дня "коалиции желающих" в Берлине крайне противоречива: три десятка стран пытаются решить многомиллиардную проблему финансирования украинской... 20.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-20T10:46+0300

2026-11-20T10:46+0300

2026-11-20T10:46+0300

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Повестка дня "коалиции желающих" в Берлине крайне противоречива: три десятка стран пытаются решить многомиллиардную проблему финансирования украинской прокси-армии в 2027 году, и одновременно – выработать единую европейскую позицию относительно мирных переговоров России, США и Украины, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Саммит "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября состоялся с участием лидеров Британии, Германии, Франции и еще более 20 стран. В координации с европейцами над гарантиями безопасности Украины размышляли американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Обстановка требовала непростых решений.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц накануне сообщил: "Наша цель – обеспечить финансирование обороны Украины на 2027 год, и достичь единой позиции относительно предстоящих мирных переговоров". А также призвал президента США Дональда Трампа избегать "неожиданных шагов" по украинскому урегулированию во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае.Джаред Кушнер ранее констатировал "значительный прогрессе" в переговорах с союзниками о мирном урегулировании, однако слова и дела европейцев этого не подтверждают. Париж прямо вовлечен в конфликт – в российском МИД назвали французских военнослужащих на Украине "законной целью". Лондон обещал передать Киеву более 1000 дальнобойных дронов – для ударов по России. На учениях в Польше 9 – 22 ноября войска "коалиции желающих" отрабатывают "миротворческую операцию" на Украине (это совершенно неприемлемо для России). Еврокомиссия вчера предложила предоставить Киеву дополнительный кредит на 2027 год в размере 45 млрд евро, который будет погашен "после выплаты репараций Россией". Параллельная реальность.Западные аналитики заметили: "коалицию желающих" возглавляют ослабленные лидеры. Возможно, ослабленные умственно, а не только политически. Европа деградирует – экономически и технологически, однако изучает возможности создания орбитальных ударных ракет большой дальности. Новые планы "звездных войн" не обещают населению Старого Света ничего хорошего.Европейские лидеры на встрече в Дублине 13 ноября утвердили для технических переговоров с РФ, США и Украиной тот же безнадежный состав делегации, что летал в Абу-Даби в качестве группы поддержки Киева (представители Еврокомиссии, Евросовета, отдельно – ФРГ, Франции, Италии, Польши и не входящей в ЕС Британии). Подобное представительство не ускорит мирное урегулирование украинского конфликта. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 17 ноября жестко заявил: "Речи об участии европейцев в переговорном раунде в любом случае не идет".Сотворение мираВсе познается в сравнении. Обсуждение украинской проблематики 19 ноября состоялось сразу на двух площадках – в Европе и Азии. Исторический саммит Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне явно затмил "коалицию желающих" в Берлине, тем более что ситуация на Украине оказалась одной из главных тем обсуждения. Си Цзиньпин уместно напомнил о сотрудничестве Китая, СССР и США во Второй мировой войне и подчеркнул: ведущие державы должны подавать пример конструктивного взаимодействия.Время больших перемен не всем по душе. Немецкое издание Bild отметило растущее беспокойство государств, лишь наблюдавших за ходом саммита в КНР, и опасающихся пренебрежения их интересами. Телеканал Euronews прямо констатировал: "Если Европы нет за столом, значит, она в меню". Как бы не выглядело "меню", трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне ознаменовала "завершение эпохи американского доминирования" и "пределы западных попыток изолировать Россию". Еще не "флаг над Берлином", и все же очень напоминает "Ялту 2.0"."Пришла беда – открывай ворота", Берлин и Киев получили высокотехнологичный "пинок" от Илона Маска. Основатель компании SpaceX откровенно заявил: "Украинская линия фронта неминуемо рухнула бы без системы спутникового интернета Starlink". Попутно Маск обвинил администрацию США (в 2014-м президентом был Барак Обама) в постановке переворота в Киеве с целью "свержения демократически избранного пророссийского президента Украины". Заметил: "Это была наступательная акция", и выразил понимание российской позиции.Не просто так Киев пытается перейти от Starlink к использованию израильско-итальянских спутниковых терминалов системы SmartLITE компании HiSky – с меньшими возможностями передачи данных. Старый Свет объективно теряет технологические позиции и политическое влияние в мире, его место – на обочине Истории. Глобальные перемены делают практически невозможным достижение декларированных "коалицией желающих" целей бесконечного финансирования украинской войны и подрыва мирных переговоров. Если Вашингтон на какое-то время блокирует "железный поток" американского оружия в Европу, никакие миллиарды евро не спасут киевских марионеток и украинскую прокси-армию от позорной капитуляции и бегства по Сайгонскому или Кабульскому сценарию. Впрочем, судьба бандеровского режима предрешена во всех случаях.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.

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