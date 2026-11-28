https://sputnik-abkhazia.ru/20261128/ne-smogla-evropa-ne-uspela-pomoch-ni-ukraine-ni-samoy-sebe-1067239799.html

Не смогла: Европа не успела помочь ни Украине, ни самой себе

Не смогла: Европа не успела помочь ни Украине, ни самой себе

Sputnik Абхазия

Зима близко — не климатическая, а та, после которой начнутся большие потрясения, пишет для РИА Новости Петр Акопов. До ее начала Европе нужно было успеть... 28.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-28T13:14+0300

2026-11-28T13:14+0300

2026-11-28T13:14+0300

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Зима близко — не климатическая, а та, после которой начнутся большие потрясения, пишет для РИА Новости Петр Акопов. До ее начала Европе нужно было успеть приготовиться, но как ни хлестали атлантисты клячу истории, им не удалось сделать то, что они хотели. Принять бюджет на семилетку и найти еще 45 миллиардов на следующий год для Украины — все это должны были сделать лидеры стран Евросоюза на двухдневном саммите в Брюсселе. Еще до его начала предрекали, что он превратится в бойню, но она оказалась еще и скоротечной: второй, пятничный день саммита был просто отменен из-за непреодолимых разногласий. Теперь планируют собраться в середине декабря, но это уже поздно. Не из-за наступления календарной зимы, а потому, что разногласия по бюджету 2028-2034 годов лишь усиливаются, а внутриполитические условия усложняются. Деньги на Украину почти наверняка найдут, а вот принять бюджет не успеют. И придется обсуждать и принимать его уже в следующем году, а это как раз тот вариант, которого всеми силами хотели избежать европейские элиты.Потому что начинается целая серия выборов, которая приведет к власти силы, скептически настроенные к Евросоюзу и Украине. Впрочем, в сознании европейцев все сложнее отделить одно от другого, ведь их постоянно убеждают, что "защита Украины — это защита Европы" и не нужно жалеть на это средств. Но денег, как известно, никогда не хватает на всех, и раз уж европейцам предоставляется возможность выбирать свое национальное начальство, то украинская тема становится одной из самых важных. Потому что именно по ней проходит водораздел между теми, кто за усиление общеевропейской власти, и теми, кто хочет ее ограничения и восстановления части суверенитета.В семилетнем бюджете на Украину, кстати, тоже заложены деньги — сто миллиардов евро. Причем понятно, что это просто небольшая часть реальных расходов: что такое сотня миллиардов на семь лет, если только на следующий год нужно найти дополнительно 45? То есть уже сейчас европейцев пытаются подписать на гарантированно большие постоянные расходы на Украину вплоть до середины следующего десятилетия.При этом общеевропейский бюджет на 2028-2034 годы запланирован всего лишь в 1,6 триллиона евро — это не много, учитывая семилетний срок. Но даже такой скромный пирог не получается разделить: часть стран, причем самых развитых, выступает против увеличения бюджета и за сокращение расходов. Их называют "разумной семеркой" — Германия, Дания, Швеция, Австрия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия. Они за сокращение субсидий, в том числе на сельское хозяйство, что вызывает гнев у Италии, Испании, Польши и даже Франции, которая, кстати, выступает за увеличение общеевропейского бюджета. При этом именно Париж требует принять семилетний бюджет как можно скорее: "А то придет Ле Пен и все испортит". Занимается шантажом и Германия: Мерц не хочет принимать общий бюджет без обязательств выделить деньги Украине. Но против этого категорически выступают страны Восточной Европы — Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария, у которых и так много разногласий с германской группой, что сближает их с французской командой сторонников увеличения европейского бюджета. Но нынешний саммит ЕС сорвали как раз некоторые представители "разумной семерки", хотя время поджимает именно их противников.Ведь выборы пройдут в основном как раз в странах негерманского блока — эпопея начнется уже завтра в Испании. Там к власти почти наверняка придут правые, а уже в апреле состоятся президентские выборы во Франции, где маячит угроза победы Марин Ле Пен. Осенью правые имеют шансы вернуться к власти в Польше и укрепить позиции у власти в Италии, то есть обсуждать и принимать семилетний европейский бюджет в следующем году будет уже существенно поправевшая и евроскептически настроенная элита. И это уже не говоря о том, что после весенних региональных выборов может развалиться правящая коалиция в Германии — с выходом в виде досрочных общенациональных выборов. То есть Европа входит в полосу серьезного шторма, а ведь ей при этом нужно еще и продолжать борьбу за Украину. То есть одновременно склеивать трещины в собственном единстве и убеждать всех в своей готовности долгие годы вливать деньги в Незалежную.В Киеве рано обрадовались поражению республиканцев на промежуточных выборах в США: демократы в конгрессе могут много говорить о необходимости помогать Украине, но реальные деньги, как и реальную геополитическую поддержку, Зеленский получает из Европы. Если европейский банкомат заклинит, никакие англосаксы (что американские, что британские) его заменить не смогут. Так что 2027-й в этом смысле — и не только в нем, конечно — станет определяющим для будущего Украины.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261027/1066606736.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261118/rokovoy-vybor-makrona-frantsiya-otpravilas-na-voynu-s-rossiey-1067022361.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261120/sammit-koalitsii-zhelayuschikh-v-berline-tseli-i-sredstva-1067069526.html

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

авторы, мнение, колумнисты, геополитика