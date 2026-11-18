https://sputnik-abkhazia.ru/20261118/rokovoy-vybor-makrona-frantsiya-otpravilas-na-voynu-s-rossiey-1067022361.html

Роковой выбор Макрона: Франция отправилась на войну с Россией

Роковой выбор Макрона: Франция отправилась на войну с Россией

Sputnik Абхазия

Франция оказалась напрямую втянутой в военный конфликт в Донбассе на стороне Украины — с этим заявлением вчера выступило посольство России в Париже, пишет для... 18.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-18T11:37+0300

2026-11-18T11:37+0300

2026-11-18T11:37+0300

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Франция оказалась напрямую втянутой в военный конфликт в Донбассе на стороне Украины — с этим заявлением вчера выступило посольство России в Париже, пишет для РИА Новости Елена Караева. Таким образом, Париж открыто встал на сторону киевских преступников, уничтожающих собственную страну в противостоянии с Россией. Он поддержал террористов, которые убивают в течение уже почти 13 лет стариков, больных, детей — убивают русских.Эммануэль Макрон, главнокомандующий армией Франции, заявил: та помощь, что его страна оказывает и продолжит оказывать Украине, "есть защита самой Франции, а также Европы, как и каждого европейца".Чтобы наступила окончательная ясность: только убив русских и уничтожив Россию (ну и стерев в пыль Украину как субподрядчика), Европа и Франция получат вожделенную "райским садом" безопасность.Та самая архитектура безопасности Европы, составной и неделимой частью которой должны стать территории, оставшиеся в результате упоротой русофобии глобалистов у Незалежной, отнюдь не нова. Эта архитектура стара. Она с учетом российских озабоченностей, пожеланий и с учетом в то же время преференций западников датируется второй половиной 90-х годов прошлого века.Все преференции, озабоченности и детали были зафиксированы на бумаге. И не просто зафиксированы, а подписаны. Под документом, который называется Основополагающий акт Россия — НАТО, стоят подписи тогдашнего президента Бориса Ельцина и генсека Североатлантического альянса Хавьера Соланы. Произошло это в мае 1997-го все в том же Париже.То, что европейцы сегодня делают круглые глаза "Какие такие гарантии безопасности? Ничего не знаем и знать не хотим!", говорит об их лживости и лицемерии гораздо красноречивее, чем все заявления об "урегулировании кризиса власти на Майдане", когда уже поставленные европейскими дипломатами подписи были дезавуированы спустя сутки их же действиями, а именно кровавым путчем в Киеве в феврале 2014 года.Далее — "Минск", и не один, а несколько. И снова вранье, лицемерие, чтобы, создав проект "Украина", накачать его деньгами и вооружениями. Сейчас очередная смена дипломатических декораций для "обеспечения новой европейской безопасности, в которой у Украины важная и неделимая роль".На самом деле эта вечная череда переменных и постоянных, вечные упреки в наш адрес, вечная и неискореняемая русофобия — прикрытие главных и неоспоримых целей.Первая цель — в нарушение того самого Основного акта Россия — НАТО расширить Североатлантический альянс так, чтобы нанести нашей стране стратегическое поражение, сузив нас экономически и территориально.Вторая цель — в нарушение самими же европейцами декларированных принципов начать разграбление России.Третья цель — слом народного единства внутри наших границ.В сегодняшней западной геополитике нет никаких сложностей с подтекстами и интенциями. Все проговаривается максимально открыто и прямо: развал России и дальше ее грабеж.В этом смысле все декларации французского президента Макрона или еэсовской председательницы фон дер Ляйен — в расширительном смысле — как не несли ничего нового, кроме дикой геббельсовской лжи, так и не несут.И важное: нам не стоит обольщаться, что вот, дескать, вышло расследование, в котором сорваны маски и открыты секреты по поводу присутствия французских военных на Украине."Расследование" выпустила государственная и одна из самых рейтинговых радиостанций Франции RFI. Публикация удивительным образом совпала с заявлениями Макрона про Европу и безопасность.Слова про воинский контингент, про операцию прикрытия, про то, что руководит контингентом высший офицер в чине генерала (ранг командования означает, согласно натовским нормам, что французский контингент составляет многие тысячи военных), говорят, и очень красноречиво, что Франция не просто оказалась втянутой в геополитический кризис по самые уши. Все эти факты, дополненные плохо скрываемым раздражением Макрона в наш адрес, свидетельствуют, что Париж решился на прямое и непосредственное противостояние с нами.Ну а вывод тут может быть только один: Макрон, говоря о желании "урегулирования геополитического кризиса", делает все, чтобы его разжечь по новой.Слабоумие? Несомненно. Лицемерие? Еще какое. А цель? Дальнейшая эскалация.Если их цели не меняются, наши тем более остаются неизменными — дипломатическим, военным или военно-дипломатическим путем задачи СВО будут решены.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261112/svo-operativnaya-obstanovka-na-sumskom-napravlenii-1066925983.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261112/kak-i-obeschali-ssha-vernuli-venesuele-milliardy-dollarov-1066917303.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261111/evrope-opredelili-mesto-za-dveryu-chto-proizoshlo-na-peregovorakh-v-abu-dabi-1066887861.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261108/stoyat-do-kontsa-evropa-ne-gotova-otkazatsya-ot-svoey-glavnoy-mechty-1066835804.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261116/vnezapnyy-udar-turtsii-bolshe-ne-nuzhen-rossiyskiy-gaz-1066978619.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

мнение, авторы, колумнисты, франция, украина