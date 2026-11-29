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Sputnik недели: тактические учения, День Конституции и праздник в Ткуарчале

Sputnik недели: тактические учения, День Конституции и праздник в Ткуарчале

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 23 по 29 ноября. 29.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-29T19:15+0300

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О том, как прошли абхазо-российские учения по медицине катастроф, чему был посвящен круглый стол в Парламенте, какие объекты военного назначения посетил Бадра Гунба, как проходит подготовка к гуманитарному форуму и какой праздник организовали в Ткуарчале, читайте в материале Sputnik.SputnikТактические ученияОсновной этап первых абхазо-российских тактико-специальных учений по медицине катастроф прошел в прошлый вторник.На открытии учений присутствовал президент Абхазии Бадра Гунба."Развитие инфраструктуры, безусловно, подразумевает создание условий безопасности, в том числе на таких инфраструктурных проектах. И поэтому нам очень важно, чтобы была слаженность взаимодействия между разными ведомствами, между министерствами. Сегодня действительно очень важное событие, учитывая формат этого действия", — сказал он.По сценарию, произошла жесткая посадка самолета в международном аэропорту имени Владислава Ардзинба, пострадало 47 человек.Из общего числа "пострадавших" 15 поступили в лечебные учреждения в "тяжелом" состоянии. Республиканская больница как основное медучреждение страны приняла 10 пациентов с "тяжелыми" травмами. Одного пациента "эвакуировали" в Сочи.Главврач РБ поблагодарил Минздрав Абхазии и российских коллег за организацию учений, а также работников Республиканской больницы, которые профессионально справились со своими обязанностями.День КонституцииАбхазия ежегодно 26 ноября отмечает День Конституции. Глава государства Бадра Гунба поздравил граждан с праздником и отметил, что этот день обозначил новый этап в истории республики и закрепил стремление народа Абхазии к независимости."Принятый в сложный послевоенный период Основной Закон заложил прочный фундамент абхазской государственности, определил принципы государственного устройства, провозгласил верховенство права, закрепил гарантии прав и свобод человека", — подчеркнул президент в своем поздравлении.Он добавил, что за каждой нормой Конституции стоят исторический опыт, стремление к свободе, справедливости и достойному будущему.Днем ранее в Парламенте страны прошел круглый стол, посвященный Дню Конституции. В нем приняли участие депутаты действующего и первого созывов, руководство Конституционного суда, общественные деятели, ученые.Спикер Парламента Лаша Ашуба подчеркнул, что принятие основного закона страны стало победой не на поле боя, а в политико-правовом поле."То, насколько дальновидным оказался ваш замысел, доказало само время. Одобренная всенародным референдумом в 1999 году, наша Конституция стала правовым паспортом Абхазии, основой акта о государственной независимости и фундаментом для международного признания нашей страны в 2008 году", — добавил Ашуба.Председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия отметила, что документ обладает высшей юридической силой, которую человек осознает тогда, когда конституционная гарантия помогает защитить его права.Она напомнила, что главный закон республики начинается со слов "Мы, народ Абхазии", а во второй статье указано, что народ – единственный носитель суверенитета и источник власти.Конституция Абхазии была принята Верховным Советом 26 ноября 1994 года и одобрена всенародным голосованием 3 октября 1999 года.Консультативный советЗаседание Консультативного совета политических партий и общественных организаций прошло под председательством президента.Оно было приурочено ко дню принятия Конституции. Участие приняли вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, председатели партий "Форум народного единства Абхазии", "Айтайра", "Амцахара" и председатель общественной организации "Аруаа".Президент отметил, что принятие основного закона стало важным этапом в становлении республики, важную роль в этом сыграли Владислав Ардзинба и депутаты первого созыва Народного Собрания.Гунба добавил, что несмотря на обсуждения внесения поправок в Конституцию, основополагающие статьи не могут изменяться.В обсуждении вопросов обороны и энергетической безопасности страны также приняли участие министр обороны Беслан Цвижба, начальник Генштаба ВС Абхазии Владимир Савченко, министр энергетики Батал Мушба и гендиректор РУП "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Президент в ГудаутеБадра Гунба проверил ход ремонтных работ в воинской части и военном комиссариате Гудаутского района 27 ноября.По поручению президента здесь проводится комплексное обновление помещений и перепланировка с учетом потребностей военнослужащих.В частности, казарменные, учебные, санитарно-бытовые помещения и душевые разместили в одном здании.По словам министра обороны Беслана Цвижба, за последние десятилетия это лишь вторая воинская часть, где проводится столь масштабное обновление инфраструктуры.Президент поручил Министерству обороны обеспечить строгий контроль за качеством и сроками выполнения работ. Основную часть ремонта планируется завершить к февралю.Кроме того, Гунба посетил военный комиссариат Гудаутского района. Здесь близится к завершению ремонт помещений для работы с резервистами и служебных кабинетов на первом этаже.Туризм нон-стопРазвитие круглогодичного туризма в Абхазии обсудили в Администрации президента.На встрече под председательством руководителя Администрации Беслана Эшба обсуждалось развитие районов и современные тенденции в туристической отрасли.В ходе обсуждения рассмотрели увеличение средней продолжительности пребывания туристов в Абхазии и отход от модели однодневного туризма, расширение авиасообщения для повышения транспортной доступности республики.Особое внимание уделили комплексной оценке туристического, культурного и креативного потенциала районов, развитию необходимой инфраструктуры и подготовке квалифицированных кадров.Участники также обсудили возможность расширения экономики за счет развития сельскохозяйственной переработки и производства товаров, востребованных в туристической сфере.По итогам встречи определены основные направления работы профильных ведомств.Встреча Ашуба с ДаванковымРазвитие межпарламентских связей обсудили спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба и зампред Госдумы России Владислав Даванков.Стороны также затронули вопрос укрепления гуманитарных и культурных связей между странами,Во встрече также приняли участие депутат Парламента Батал Джопуа и председатель партии "Народный Фронт Абхазии" Лаша Сакания.Заседание ПарламентаДепутаты Народного собрания Абхазии рассмотрели около 25 законопроектов на заседании, которое прошло 24 ноября.Одним из их решений стало принятие закона о патентной системе налогообложения в окончательном чтении.Документ, по сути, объединяет действующий патент и специальный налоговый режим, расширяет перечень видов деятельности, доступных на патенте, и перераспределяет их между патентной и упрощенной системами налогообложения.Согласно закону, обладатель патента сможет нанимать работников, но не больше четырех. Сейчас это запрещено.Закон о льготах по оплате коммунальных услуг в Абхазии принят во втором и окончательном чтении.Согласно поправкам, в список льготников включили ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Ранее их скидка составляла 30%, ее подняли до 50%, как и у остальных категорий.При этом из списка исключены семьи с тремя и более детьми, так как эта льгота уже предоставляется им по постановлению Кабмина.Также депутаты одобрили перечень продуктов, которые не подпадают под НДС.В него вошли мясо и мясные субпродукты, рыба, молочная продукция, овощи и корнеплоды, мука и крупы, подсолнечное масло и маргарин, колбасные и мучные кондитерские изделия, сахар, макароны, хлеб, специальное детское питание и соль.Подготовка к гуманитарному форумуПервое заседание оргкомитета форума "Человек. Родина. Будущее" провел премьер-министр Владимир Делба.Руководитель Администрации президента Абхазии Беслан Эшба отметил, что инициативы, которые выработают на мероприятии, будут затрагивать ключевые направления социального блока.Работа форума пройдет в формате тематических сессий по пяти направлениям: демография и семья, образование и кадры, здоровье и долголетие, молодежь и самореализация, культурный код и человеческий капитал.По итогам будут подготовлены дорожные карты и проекты государственных программ.Международный гуманитарный форум "Человек. Родина. Будущее" пройдет в Абхазии 21-22 декабря.Праздник в ТкуарчалеГастрономический конкурс и выставка ремесленников прошли в Ткуарчале в рамках фестиваля "Сила села — гордость Абхазии".Город открыл сегодня проект, который охватит все районы республики и направлен на развитие сел, сохранение национальных традиций и поддержку инициатив жителей.По словам и.о. гендиректора "Команды Абхазии" Дмитрия Габелия, фестиваль представил четыре блока: культура, спорт, гастрономия и ремесло.В гастрономическом конкурсе приняли участие директора и ученики местных школ. Они представили блюда национальной кухни.Ремесленники из сел Ткуарчалского района продемонстрировали свои изделия. Также прошел футбольный турнир.Культурная программа включила в себя вокальный конкурс, на котором выступили дети и молодежь района.Национальный спортКоманда "Апсар" одержала победу в чемпионате Абхазии по национальным видам спорта.В нем приняли участие пять команд: из сел Члоу и Кутол, коллективы от сухумских школ №1 и №5, а также новоафонский "Апсар". В возрастной категории до 18 лет соревнуются команды из Члоу и от сухумских школ №1 и №5.Заключительные матчи турнира прошли на Лыхнашта. Участники соревновались в национальной игре "аимҵакьачара" — абхазский аналог регби и бейсбола, в дисциплинах "акьан ахалара" — лазание по шесту, "ахаҳәыр17;ара" — толкание камня и "алабашьаршәра" — метание посоха.Второе место чемпионата заняли представители села Члоу, третье — команда из Кутола."Линкольн" Нестора ЛакобаАвтомобиль Нестора Лакоба вернется в Абхазию после реставрации. Абхазскому государственному деятелю подарили его председатель ЦИК Армении и католикос всех армян. Долгое время после гибели Лакоба машина находилась в частных коллекциях вне республики.Как рассказал гендиректор "Апсны-Ойл" Олег Лакоба первая попытка возвращения была предпринята 20 лет назад, но владелец коллекции, в которой тогда хранился автомобиль, отказался сотрудничать.Он добавил, что благодаря совместной работе с председателем армянской общины Абхазии Аликом Миносяном, им удалось выйти на связь с новым владельцем автомобиля, который согласился вернуть его в республику. Сейчас "Линкольн" находится в мастерской "Молотов гараж" в Подольске и проходит этап реставрации. Основная цель реставраторов — сохранить первозданный вид автомобиля.По завершении ремонта машина вернется в Абхазию и займет свое место среди экспонатов музея имени Нестора Лакоба.

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