Барциц: фальшивые "Дары Абхазии" несут убытки

Торговое представительство Абхазии в России и МКДЦ Абхазии уполномочили компанию "Региональные ярмарки" представлять продукцию абхазских фермеров и производителей после целого ряда случаев обнаружения в регионах России контрафактной продукции и незаконного использования абхазской символики и торговой марки "Дары Абхазии".

СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Мошенники, которые представляли продукцию под брендом "Дары Абхазии" в городах России, несут убытки, об этом рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц во вторник 10 апреля.

"Эти недобросовестные предприниматели несут серьезные убытки. По моей информации, только в Хабаровске они потратили около 1,5 миллиона рублей и планировали работать там десять дней, а проработали всего сутки. Мы их закрыли. Такая же история будет повторяться, если они рискнут продолжить свою деятельность", — подчеркнул Барциц.

Торговое представительство Абхазии, по словам Барциц, настроено решительно в борьбе с такими предпринимателями, и оно встречает понимание со стороны органов госуправления и власти в регионах России.

Барциц предупредил, что каждую компанию, которая будет незаконно пользоваться абхазским брендом, будут преследовать и лишать возможности заработать.

Торговый представитель Абхазии в России рассказал, что компания "Региональные ярмарки" стала жертвой мошенников, которые представились абхазскими производителями.

Сельскохозяйственная продукция из Абхазии на выставке "Региональные ярмарки" в Белгороде © Фото: Виктория Какалиа

Сельскохозяйственная продукция из Абхазии на выставке "Региональные ярмарки" в Белгороде © Фото: Виктория Какалиа 1 / 2 © Фото: Виктория Какалиа Сельскохозяйственная продукция из Абхазии на выставке "Региональные ярмарки" в Белгороде

"Когда мы начали пресекать деятельность этих мошенников в разных регионах, руководители компании "Региональные ярмарки" вышли на связь с нами. Оказалось, что это добросовестная компания с серьезным опытом ведения подобных мероприятий. Они выразили заинтересованность в том, чтобы мы уполномочили их представлять подлинные абхазские товары. После проверки этой компании мы сделали выбор в ее пользу", — поделился Олег Барциц.

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Первые проекты во взаимодействии Торгового представительства Абхазии в России и российской компании "Региональные ярмарки" состоялись в Казани и Белгороде. В этих городах с 8 по 15 апреля отдельным сегментом покупателям будет представлена продукция, произведенная и выращенная на территории нашей республики.

Среди них несколько видов соусов "Асыдзбал", варенья и джемы, компоты, разливной и фасованный мед, аджика, орех, сезонные фрукты, саженцы фруктовых растений.

© Фото: Виктория Какалиа Сельскохозяйственная продукция из Абхазии на выставке "Региональные ярмарки" в Белгороде

"Мы мониторим ситуацию в этих городах и отзывы об абхазской продукции очень теплые, покупатели проявляют большой интерес к ней. Мы не скрываем, что одна из наших целей заключается в создании условий для зарабатывания денег нашими производителями. И наша задача – им в этом помочь", — отметил Барциц.

Первый случай незаконного использования бренда "Дары Абхазии" и реализации ненастоящей абхазской продукции был выявлен в феврале 2018 года в Томске. Как выяснилось позже, мошенники использовали абхазский бренд и представляли совершенно иную продукцию в нескольких городах России.