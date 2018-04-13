Другой парламент: первый год шестого созыва Народного Собрания Абхазии

Парламент Абхазии VI созыва провел свое первое заседание 12 апреля 2017 года. Какие особенности у нового состава Народного Собрания, над какими важными законопроектами работали народные избранники в прошедшем году, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Особенности

Одной из особенностей нового состава абхазского Парламента VI созыва стало то, что он помолодел. Большинство народных избранников в возрасте от 30 до 45 лет, тогда как средний возраст депутатов V созыва был около 50 лет. Самым молодым из депутатов стал Лаша Ашуба, которому на момент избрания исполнилось 27 лет, а самый старший по возрасту Валерий Кварчия – спикеру Парламента тогда был 71 год.

В выборах в Парламент приняли участие 28 человек из предыдущего созыва, но прошли только восемь человек. Состав Народного Собрания обновился почти на 80%.

"Что нового было на этих выборах? В первую очередь я увидел большую активность молодых людей. И это понятно, потому что пришло время, наверное, смены поколений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие, так сказать, ветераны потерпели поражение, в том числе и я", — сказал после выборов депутат V созыва Сергей Шамба.

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Именно выборы в Парламент республики должны были дать ответ на один из самых волнующих общество вопросов, вернется ли бывший президент Абхазии Александр Анкваб. Он вернулся и стал депутатом нового состава Народного Собрания.

Накануне выборов отмечалось, что это будет последний депутатский корпус страны, избранный по мажоритарной системе. Пока говорить рано, появится ли в будущем смешанная система, когда часть депутатов пойдет по одномандатным округам, другая — по партийным спискам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламентские выборы в Абхазии: пассивные партии и скудные программы

Политические партии проявили низкую активность на выборах в 2017 году. Из 137 зарегистрированных кандидатов 114 были выдвинуты инициативными группами. Эксперты отмечали, что это связано с неразвитостью партийной системы в республике.

В отличие от прошлых лет, партии могли в прошлом году выдвигать своих кандидатов во всех 35 округах, а не в трети, как раньше.

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Мнения о работе

Оценивая работу Народного Собрания, политолог Николай Трапш назвал главным его достижением то, что Парламент не стал полем раздора и жестких противоречий.

"Удалось наладить за этот период достаточно конструктивную работу, конечно, абсолютно без политической борьбы Парламент существовать не может, учитывая, что в него прошли самые разные политические силы, начиная от людей, которые поддерживают действующие власти, и заканчивая их очевидным оппонентом в лице Александра Анкваба", — сказал политолог.

Несмотря на присутствие в Парламенте различных политических сил, сложилась ситуация, когда Народное Собрание смогло эффективно работать, отметил Трапш.

"Другое дело, что сам ритм политической жизни на постсоветском пространстве ускорился, он не способствует более или менее размеренной законотворческой работе, потому что очень много текущих моментов, на которые нужно быстрее реагировать и принимать какие-то определенные решения. Поэтому я полагаю, что в целом получился очень эффективный год, но при этом могли бы наверняка сделать и больше", — считает он.

Серьезный момент работы Парламента Николай Трапш видит в том, что депутаты следят за трендами, волнующими общество.

"Много вопросов было связано с текущей экономической деятельностью, вопросы, которые формируют повестку дня общества, и условия, в которых оно развивается. В этом смысле это очень важный момент. Плюс, большая работа велась по согласованию, ратификации соглашений, которые заключаются между Абхазией и Российской Федерацией. Соответственно, значительное продвижение, на мой взгляд, здесь тоже есть", — сказал эксперт.

Политолог Далила Пилия считает, что Парламент способен на большее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оборот оружия по-абхазски

"Нужно доделывать те законы, которые были приняты, это касается нашумевшего закона, запрещающего аборты, который приняли по настоянию некоторых депутатов. Один из нынешних парламентариев внес предложение об изменении этого закона, потому, что в течение года действия закона люди увидели, насколько он ущербный для многих женщин. В силу психического или физического состояния женщины необходимо пересмотреть этот закон", — подчеркнула она.

Пилия отметила с сожалением, что было "заморожено" обсуждение закона об оружии.

"Также закон "Об оружии", вы все знаете, что сегодня все, кто может поднять оружие, имеет возможность его держать, это, конечно, недопустимо в любом нормальном обществе. Должен быть закон, который будет регламентировать правила хранения оружия. Что касается других законотворческих процессов, честно говоря, я ничего существенного не вижу, что было бы полезно для эффективной работы государственной системы", — уверена Далила Пилия.

Отдельные нарекания высказала политолог в отношении информационного сопровождения работы Народного Собрания.

"Если наблюдатель хочет узнать о работе Парламента и откроет сайт Народного Собрания, что он увидит? Он увидит официальные приемы разных парламентских делегаций, поздравления с днями рождения, то есть кроме официоза, рассказов о парламентской работе нет", — сказала она.

Еще одну слабую сторону эксперт видит в ситуативности работы депутатов.

"Где слаженный законотворческий процесс, который должен выносить, обсуждать те или иные вопросы, привлекать заинтересованных людей к обсуждению? У Парламента не должно быть ни одной минуты свободной от законотворческого процесса. То группа людей выдвигает инициативу обсуждения в Парламенте криминогенной ситуации, то еще другой вопрос. То есть ситуативность не суть работы Парламента, поэтому мне представляется, что, к большому сожалению, в этом плане наш Парламент очень сильно хромает", — подчеркнула Пилия.

Что успели за год

Соглашение по медицинскому страхованию

Среди решений, который принял Парламент Абхазии за год своей деятельности, стоит выделить тот, который очень ждали люди, проживающие в республике. Это ратификация Соглашения между Абхазией и Россией по обеспечению медицинскими полисами граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, документ позволит больным получать бесплатное лечение, притом в лучших клиниках России. Депутаты Парламента ратифицировали документ единогласным решением.

© Sputnik . Тарас Литвиненко Более пяти миллионов рублей направлено на организацию медстрахования в Абхазии

Соглашение о сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии подписали министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и министр здравоохранения России Вероника Скворцова 8 августа 2017 года во время визита президента России Владимира Путина в Абхазию.

В абхазском обществе это Соглашение восприняли очень положительно, люди стали отмечать, что обязательное медицинское страхование позволит прекратить поездки пациентов в Грузию на лечение.

Документ позволит пациентам получать бесплатную медицинскую помощь во всех лечебных учреждениях России, куда они будут направляться Министерством здравоохранения республики.

Как ранее сообщил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, в республике будут открыты пункты выдачи полисов ОМС, часть из них уже готова. Всего по республике откроют семь таких пунктов.

Закон против абортов

Помимо принятия новых законов, депутаты Парламента обсуждали необходимость внесения изменений в некоторые законы, принятые предыдущим созывом Народного Собрания. В частности, с инициативой внесения поправок в закон "О здравоохранении" в части запрета абортов выступил депутат Алхас Джинджолия.

© Fotolia / Sushytska Депутат: закон о запрете абортов в Абхазии нуждается в поправках

"В первую очередь поправка касается разрешения проведения абортов по медицинским показаниям. Наш недолгий опыт запрета и опыт запрета в других странах, к сожалению, не приводит к положительным результатам. Проблемы демографии не решаются так. Демография — это еще и смертность, и миграция", — сказал Джинджолия.

Заведующая первым родильным отделением Республиканской больницы Рита Трапш отмечала, что рождаемость в республике упала. За девять месяцев 2017 года в Абхазии родилось менее 1500 детей, когда за тот же период 2016 года появилось более двух тысяч малышей.

Запрет на аборты в 2016 году привел к двум материнским смертям, рассказала Трапш. Она также выразила уверенность в том, что закон нуждается в доработке, для того чтобы разрешить проводить аборты по медицинским показаниям.

Несмотря на обсуждение в Парламенте и рекомендации врачей, закон, запрещающий аборты, остается в прежней редакции.

Формирования Конституционного суда © Sputnik Леон Гуния Сформирован КС Абхазии

Одним из главных достижений депутатского корпуса VI созыва можно считать формирование состава Конституционного суда Абхазии. Решение о создании в Абхазии Конституционного суда было принято еще в 2014 году.

Избирать судей Конституционного суда начали еще в прошлом созыве в 2016 году. В ноябре 2017 года были назначены первые двое судей — Людмила Ходжашвили и Рауль Пантия, в январе 2017 года еще двое — Нурий Тания и затем Диана Пилия. Пятым судьей была назначена Алиса Бигвава. Конституционный суда республик получил полный состав.

Закон "Об оружии"

Про проект закона "Об оружии" подзабыли. Его начал обсуждать еще пятый созыв. Но после серии резонансных убийств и покушений с применением огнестрельного оружия, вопрос приобрел крайнюю актуальность.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало убийство 11 марта в Сухуме 31-летней Гульгаз Мамедовой.

Секретарь Совбеза Мухамед Килба весьма резко высказался о ситуации с оборотом оружия в республике.

"Нужно сделать так, чтобы доступ к этому оружию имели только те лица, за которыми оно будет закреплено. У нас зачастую и больные люди носят оружие, в частности, было убийство в Гудауте, был убит очень близкий наш товарищ. Больные люди имеют свободный доступ к оружию", — сказал Килба, выступая на коллегии Генпрокуратуры 15 марта.

Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба, продолжая тему, сказал, что закон, регламентирующий вопрос хранения и ношения оружия, находится в Парламенте, и выразил надежду на то, что он будет принят и начнет действовать.