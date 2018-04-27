Сразили вирус наповал: дети в Абхазии поддержали Всемирную неделю иммунизации

В рамках Всемирной недели иммунизации Министерство здравоохранения Абхазии совместно с ЮНИСЕФ организовали детский праздник здоровья. О том, как в Сухуме школьники поборолись с вирусами, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Мы прибыли сюда, чтобы бороться со страшными болезнями и вирусами. Кто знает, что нужно сделать, чтобы быть здоровым?" – начал с вопроса к школьникам детский праздник здоровья Доктор Айболит в белом халате.

Школьники быстро нашли, что ответить: много есть, спортом заниматься и играть. Такие ответы удовлетворили доктора и его помощницу. И они, не теряя времени, развернули прямо на набережной целую развлекательную площадку для борьбы с вирусами.

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Цель праздника, как рассказала одна из организаторов Анна Подолянко, в игровой форме рассказать детям, как бороться с вирусами с помощью прививок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детского рисунка

Попинать вирус

Чтобы вирус не прилип нужно избежать его. Доктор Айболит разбил школьников на две группы и провел волейбольную сетку между ними. Вместо мячика – большой прозрачный шар с вирусом.

"Это не просто шар, а вирус. И вам сейчас нужно как можно больше пинать его, чтобы шар не упал на вашей стороне. А если он упадет, то вы заболеете", – объяснил он правила игры и подбросил в воздух мяч.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детского рисунка

Дети сразу же вошли в азарт и усердно стали перебрасывать мяч через сетку. Никто не хочет проигрывать и ловить на себе разочарованный взгляд доктора. Да и никто не подхватил вирус – игра в волейбол с паразитом завершается ничьей.

Следующий удар по вирусу – укол.

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"Если уж мы заболели, то делаем укол. Это такой удар по вирусу, который сразит его наповал", – рассказал шестилетний Адгур Адлейба.

Он выходит на огнестрельный рубеж, ловко наполняет огромный шприц краской и целится по вирусу. Еще пару секунд и Адгур попадает прямо в голову вируса. Но слишком увлеченный школьник даже не заметил, как испачкался краской.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детского рисунка

"Стрелять было сложно. Нужно было сначала зарядить шприц, а потом не промахнуться, с заданием справился. Но я испачкался, маме это не понравится", – с грустью признался Адгур Адлейба.

Нарисовали вирус

Заключительный конкурс – рисование. Дети на асфальте изображают вирусы и как с ними бороться.

Под большим эвкалиптом восьмилетний Алан Гиндия в полном одиночестве рисует круглых, колючих вирусов и человеческий организм.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детского рисунка

"Это защитная система организма, – с умным видом знатока рассказывает будущий доктор. – Зеленые кружки – вирусы, а синие – защитная система, которая поражает вирусы".

Белым мелом Алан проводит круг, палочки вокруг него, а затем раскрашивает зеленым мелом – вирусы обязательно должны быть зеленого цвета.

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"Если вирус зеленый, то человеческий организм синий. Еще есть такие белые палочки, которые светят на вирус и позволяют организму справиться с ним. А вообще победит в этой борьбе организма и вируса, доктор Айболит, потому что он сделает укол", – поясняет свою задумку Алан Гиндия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детского рисунка

В двух шагав от Алана бок о бок трудятся третьеклашки Сухумской школы № 10. На асфальтовом "полотне" они изобразили целую поликлинику, сад и птичек.

"Не надо рисовать птицу зеленым мелом, возьми лучше красный, – властно руководит одноклассниками восьмилетняя Эмилия Чанба. – Крест же нужно сделать в красный".

Сама Эмилия уже нарисовала свою часть – бабочку и ромашку. Теперь ей остается следить за тем, как дополняют композицию ее друзья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детского рисунка

"Больницу мы решили нарисовать, потому что сегодня врачи выступали. Против вирусов. Лечат болезни только в больнице. Еще мы всю картину посыпали лепесточками, чтобы было еще красивей", – пояснила девочка.

Через пару минут рисунок готов. Остается обязательный последний "мазок" – написать авторство – "10 школа".

Некоторые дети не стали ограничивать себя рамками и дали волю фантазии. Один из них – шестилетний Платон. Он рисует горы, солнце и дорогу с машинами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детского рисунка

"Горы – зеленые, а солнце-желтое. Такие цвета мела выбрал, потому что в Абхазии горы зеленые, а солнце желтое. Дорогу особо не нужно раскрашивать, можно провести белую линию, а машинки будут красными, чтобы было ярко и бросалось в глаза", – сказал он.

После того, как дети закончили рисовать, организаторы оценили их творчество. В конце праздника здоровья, всем детям сделали подарки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детского рисунка

Учительница Сухумской школы № 10 Рианы Отырба, детям очень понравились конкурсы.

"Детям было интересно. В такой игровой форме они лучше понимают, что такое вирус и почему с ним нужно бороться. Думаю, это хорошее начало. Обычно у детей прививки ассоциируются со шприцом, больницей и врачами. В принципе, многие дети это и нарисовали на асфальте", – сказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детского рисунка

Учительница уверена, после праздника здоровья, который провели в игровой форме, многие дети перестанут бояться прививок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детского рисунка

В Абхазии с 24 по 30 апреля проходит Всемирная неделя иммунизации. Цель акции – рассказать людям о пользе вакцинации и о смертельно опасных заболеваниях. Как отметила замминистра здравоохранения Абхазии, каждый человек несет социальную ответственность за то, что не прививается сам и не прививает своих детей. Иммунопрофилактика – один из самых эффективных способов защитить себя и окружающих от вирусных заболеваний.

Всемирная неделя иммунизации проводится во второй половине апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения.