Поправки не прошли: Парламент Абхазии рассмотрел изменения в законе о СМИ

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Поправки в проект закона Абхазии "О внесении изменений в закон о СМИ" не были приняты депутатами Парламента республики в четверг 3 мая.

"На сегодняшний день лицензирующим органом в области теле- и радиовещания, а также регистрирующим органом СМИ является Минюст. Однако в 2014 году был принят закон "О связи", согласно которому уполномоченный орган, который разрабатывает и реализует государственную политику в области связи и, в частности, телерадиовещания – это Управление связи и массовых коммуникаций", — сообщил представитель президента Абхазии в Парламенте Дмитрий Шамба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Интернет СМИ в Абхазии должны регистрироваться в Минюсте

Он добавил, что основная поправка к этому закону заключается в передаче полномочий по лицензированию и регистрации СМИ на территории Абхазии от Минюста Управлению связи и массовых коммуникаций.

При этом Шамба попросил парламентариев не принимать этот законопроект в первом и окончательном чтении, так как последняя его статья нуждается в доработке.

У депутатов Народного Собрания возникли вопросы о готовности этого государственного органа принять такие полномочия, объективности выдачи лицензий новой структурой и контроле контента.

"Практически все СМИ должны быть либо юридическими лицами, либо индивидуальными предпринимателями. Эту поправку мы хотим внести и доработать закон, чтобы был учет со стороны Минюста, но Госуправление связи и массовых коммуникаций не имеет возможности следить за контентом", — считает депутат Батал Айба и подчеркнул, что некоторые зарегистрированные в Абхазии СМИ вещают только на иностранном языке, что нарушает закон "О государственном языке".

Депутат Народного Собрания Левон Галустян назвал ситуацию "удивительной", когда один орган госуправления хочет передать свои полномочия и функции по лицензированию другому. Он добавил, что у Минюста нет кадровой и технической возможности для того, чтобы отслеживать качество работы районных телевизионных студий, а у Госуправления связи и массовых коммуникаций есть региональные подразделения, которые этим занимаются.

"Что касается юридической деятельности, то Минюст не дистанцируется от этой работы. В качестве юридического лица они (СМИ — ред.) в любом случае будут проходить там регистрацию. Фактически Госуправление связи и Минюст будут работать в тандеме", — отметил Галустян.

Мнения в депутатском корпусе разделились, но спикер Валерий Кварчиа решил вынести этот пункт повестки на голосование.

Двенадцать депутатов проголосовали за принятие в первом чтении изменений в проект закона Абхазии о СМИ, пятнадцать выступили против, один воздержался.