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Продуктовая корзина.

Обмену и возврату подлежит: какие права есть у потребителей в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ok, Sputnik! (84)
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Лана Тарба из Сухума: Если продукт оказался просроченным или не соответствует требованиям потребителя, что делать и куда обращаться?

Адгур Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ардзинба: импортные товары не конкуренты абхазской продукции

Асида Квициния, Sputnik Абхазия: Как рассказала руководитель "Общества защиты прав потребителей" Елена Гварамия, если возникли проблемы с качеством приобретенного товара, потребитель должен обратиться к продавцу магазина и обменять товар или вернуть свои деньги.

"Если жалоба покупателя будет проигнорирована, покупатель должен обратиться в "Общество защиты прав потребителя" за помощью и заполнить заявление, где необходимо описать ситуацию, нарушение, вид продукта и цену. Получив все необходимые сведения, мы начинаем предпринимать меры", — объяснила она.

За качество проданного товара несет ответственность продавец. Если реализатор не отреагирует на жалобу покупателя, "Общество защиты прав потребителя" обратится с решением проблемы к руководителю магазина, и, по словам Гварамия, в таких ситуациях проблема решается.

"Необходимо также знать, что надпись в магазинах "Товар возврату не подлежит" — серьезное нарушение, потому что вещи входят в перечень товаров, которые подлежат возврату, согласно статье 19 закона "О защите прав потребителей". В магазине можно не все увидеть, а дома понять, что оно мне не подошло. Главное, чтобы возвратить, нужно сохранить товарный чек, этикетку, упаковку. В этом случае в течение 14 дней со дня покупки потребитель имеет право вернуть этот товар, а продавец не имеет права не принять товар", — сказала она.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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Ok, Sputnik! (84)



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