"Мальчик и война" завершил фестиваль Фазиля Искандера в Сухуме

СУХУМ, 15 июн — Sputnik, Бадри Есиава. Показом короткометражного анимационного фильма "Мальчик и война" режиссера Мадины Аргун по одноименному рассказу Фазиля Искандер закрылся фестиваль "Стоянка человека" в пятницу 15 июня.

© Фото : Мадина Аргун Не выходя из комнаты: Мадина Аргун сняла фильм по рассказу Искандера

Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что по произведениям Фазиля Искандера сняты разные художественные фильмы, но анимационного еще не было.

"Когда мы говорим об анимационном фильме, чаще всего мы вспоминаем детей, но "Мальчик и война" — это полноценный анимационный фильм с сопровождением голоса самого Фазиля Искандера, что делает картину еще более убедительной. Работа художника просто изумительна, а соединение литературы с музыкой и образами делает фильм интересным", — поделилась впечатлениями Арсалия.

По мнению министра, премьера фильма "Мальчик и война" – это не завершение работы, а только начала большого пути этой киноленты.

IV фестиваль "Стоянка человека" Эльвире Арсалия показался не похожим на прошлые. Особенным культурное событие Абхазии сделал премьерный спектакль "Широколобый" по произведению Искандера в РУСДРАМе, который вошел в репертуар этого театра. Традиционный конкурс "Грушевый компот" и презентация карты для литературной экскурсии по Искандеровской Гагре, которая уже получают практическую реализацию, тоже внесли свою лепту в этот фестиваль.

Молодой абхазский режиссер Инар Нармания не стал выделять конкретные моменты из фильма "Мальчик и война", так как он произвел на него приятное впечатление в целом.

"Здесь все выглядело настолько цельно, крепко, сюжетно и драматургически, что никаких детальных вопросов не возникло. Фильм здорово нарисован и сделан. В плане литературного содержания – это Фазиль Искандер, это о многом говорит", — считает Нармания.

Фильм закончился, но зрители расходиться не собирались. Они делились своими впечатлениями, оценкой работы и задали несколько уточняющих вопросов. Режиссер Мадина Аргун призналась, что не ожидала такого интереса со стороны гостей фестиваля, и не было к этому готова.

"Я, конечно же, не ожидала, что зритель захочет поговорить на эту тему и, наверное, это самый лучший подарок для автора. В какой-то момент меня это застало врасплох, но я была очень рада и поймала себя на мысли о том, что мне хотелось этой дискуссии", — поделилась Аргун.

Идея использовать в фильме аудиозапись голоса Фазиля Искандера, на которой писатель рассказывает свою историю, пришла случайно и не сразу, добавила Аргун.

"Я рассматривала возможность сделать спектакль, возможно, с куклами или синтетический, но во время работы над инсценировкой я слушала этот голос и поняла такую вещь, что это произведение лучше, чем сам Искандер нам никто не расскажет", — сказала Мадина Аргун.

Аргун добавила, что результатом своей работы она довольна и планирует с новым проектом принять участие V Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" завершится в Сухуме 15 июня.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.