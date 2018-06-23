Экскурсовод об отзывах туристов: лучше Абхазии в мире нет

Преподаватель истории Мая Гамгия, которая в летний курортный сезон работает экскурсоводом, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия о том, какими качествами должен обладать гид, что интересует обычно гостей республики и какие им больше всего нравятся места.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Лучше Абхазии страны нет, такой оценкой о Стране Души делятся экскурсанты Мзии Гамгия, о чем она рассказала в студии радио Sputnik Абхазия.

"Туристы всегда сравнивают Абхазию с Европой и говорят, что лучше нее страны нет", — поделилась Гамгия эмоциями, которые выражают гости республики от ее природы.

С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию>>

Она добавила, что работает с внутренними туристами по всем основным туристическим направлениям страны. Самое яркое впечатление, делится наблюдениями гид, экскурсанты испытывают от поездки на озеро Рица и выбирают они этот маршрут чаще всего.

© Sputnik Владимир Бегунов Туристы фотографируют на озере Рица

Многие из этого числа отдыхающих посещают Абхазию уже не в первый раз, но от этого интерес к ней не становится меньше. Гости республики проявляют любознательность и даже пытаются запомнить сложные для них названия рек и гор.

"Я их учу запоминать хотя бы визуально или фотографировать, но запомнить на слух название наших рек или гор им тяжело", — отметила Гамгия.

"Мне врали!": российские блогеры в потрясении от Абхазии>>

Экскурсовод осознает всю ответственность, которая на нее возложена, так как она представляет всю республику и одна из ее задач заключается в том, чтобы влюбить туристов в Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отдых в Абхазии

Недочеты в сервисе сглаживаются приятными эмоциями от поездки и, конечно же, от традиционных абхазских блюд и быта, которыми они могут насладиться, заказав путевки на "абхазское застолье". Такое времяпрепровождение и подробное знакомство с культурой абхазов заставляет гостей в нее влюбиться, уверена она.

Отвлекитесь от шашлыка: разрушая вкусовые предрассудки об Абхазии>>

Гамгия с гордостью подчеркнула, что в ее практике еще не было ни одного недовольного туриста.

© Sputnik / Томас Тхайцук Набережная

В хороший сезон, как например 2016 года, Гамгия выходила на работу каждый день.

Курортный сезон 2018 года, пока только набирает обороты, но, прогнозирует она, после сдачи школьниками и студентами всех экзаменов, поток туристов увеличится.