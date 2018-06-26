МИД Абхазии о "черном списке" Грузии: провокация

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил во вторник 26 июня о том, что в "черный список" внесены 33 человека, которые с 1991 года по сегодняшний день совершили различные преступления в отношении граждан Грузии на территории Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Провокацией и деструктивным действием назвал МИД Абхазии внесение Грузией 33 человек в "список Отхозория-Татунашвили", сообщение об этом внешнеполитическое ведомство Абхазии распространило во вторник 26 июня.

"МИД Абхазии выражает серьезную озабоченность крайне деструктивными действиями правительства Грузии и, в частности, лично премьер-министра Мамуки Бахтадзе, которые носят провокационный характер и способны полностью разрушить работу Женевских международных дискуссий, направленных на урегулирование существующих конфликтов на Южном Кавказе", — говорится в заявление.

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По мнению руководства МИД Абхазии, заявление премьер-министра Грузии в очередной раз демонстрирует агрессивный характер политики грузинского руководства в отношении Абхазии и ее граждан, серьезно подрывает основы существующего переговорного процесса.

"Фактически, грузинская сторона, без каких-либо объективных оснований предъявила заочные обвинения в нарушении прав человека гражданам Абхазии и Южной Осетии и внесла их в "черный список", предполагающий введение персональных санкций на международном уровне", — отмечается в письме.

Абхазская сторона продолжит внимательно отслеживать ситуацию в связи с принятым премьер-министром Грузии решением, напрямую затрагивающим интересы граждан Республики Абхазия, подчеркнул МИД республики.

В заявление уточняется, что эта тема будет внесена абхазской стороной в повестку предстоящей встречи участников в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), которая состоится 27 июня в абхазском городе Гал.

МИД Абхазии возложил всю ответственность за возможное разрушение единственного международного формата по урегулированию конфликтов на Южном Кавказе лично на премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе.

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Парламент Грузии в марте 2018 года большинством голосов принял резолюцию о нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Документ был принят совместно депутатами из правящей команды и оппозиционерами. Основанием для принятия резолюции стали убийство в 2016 году на грузино-абхазской границе гражданина Грузии Гиглы Отхозория и смерть в феврале этого года в Цхинвале грузинского гражданина Арчила Татунашвили.