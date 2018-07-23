Напиток богов: как выбрать качественное домашнее вино на курортах Абхазии

Вино в Абхазии поистине национальный напиток, недаром по старинному обычаю пришедшему в дом и попросившему воды, приносят не воду, а стакан чистого абхазского вина.

Домашнее вино в Абхазии продают повсеместно, как из такого разнообразия выбрать качественный продукт, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как продают "домашнее вино"

Не у всех сохранилось традиционное трепетное отношение к этому продукту. О чем свидетельствуют итоги правительственной инспекции, которая прошла в начале июля в курортных местах Абхазии.

© Фото : пресс-служба Кабинета министров Санитарную проверку не прошли 18 объектов в Гагрском районе

Как рассказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Гарри Саманба, была создана комиссия во главе с первым вице-премьером Дауром Аршба, в которую входили руководители различных ведомств — СЭС, МЧС и других.

"Комиссия работала два дня в Пицунде, проверяли, как организована работа в курортный сезон. Проверяли технику, энергетику, различные товары. Согласно проведенной экспертизе, оказалось, что взятое на исследование вино оказалось вовсе не вином, его невозможно было пить. Проверка проходила и в Рицинском парке, не везде ситуация одинаковая, некоторые подошли ответственно к продаже своей продукции, и они следят за его качеством", — отметил Саманба.

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Помимо недоброкачественного вина, продаваемый в Пицунде коньяк также не соответствует стандартам, сообщил он.

"Изъятое в Пицунде вино хоть и не соответствует никаким требованиям, однако опасности для жизни и здоровья эта продукция не представляет", — заметил он.

© Fotolia / Ruslan Mitin Названа допустимая доза алкоголя в месяц

За продажу некачественной продукции, рассказал глава Госкомитета по стандартам, существуют санкции в виде штрафов, если будет выявлена повторная продажа, то Госкомитет будет обращаться в УБЭП или в прокуратуру.

"Многие продают различную продукцию, не имея на это разрешения, люди встают там, где им хочется. Кто-то говорит, что он воевал, кто-то, что его сын воевал. Этот процесс должны контролировать районные администрации, так как люди должны получать разрешение на продажу в районах. Мы не проверяем наличие у них разрешений, наша задача — проверить качество продукции, которую они продают", — подчеркнул Гарри Саманба.

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Какое домашнее вино нельзя покупать

Инженер-химик Владимир Парамонов и химик, кандидат сельскохозяйственных наук Жанетта Асатурян, сотрудники ООО "Вина и воды Абхазии", рассказали, какое домашнее вино покупать нельзя, если покупатель дорожит своим здоровьем.

Цвет, запах, состав



"Вино не должно быть кислым, пахнуть даже немного ацетоном, белое вино не должно быть желтым или мутным, а красное вино не должно быть кирпичного цвета или ярко-красного цвета, это все признаки того, что вино некачественное", — сказал Владимир Парамонов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лаборатория винзавода

За качеством продаваемого вина должен следить УБЭП и Госстандарт, сказал специалист, при этом добавил, что прописанного стандарта для изготовления домашнего вина не существует.

"Есть общий стандарт, что такое вино, это касается производственных условий", — сказал он.

Химик Жанетта Асатурян заметила, что для домашнего виноделия в некоторых странах разработан закон.

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Изготовлять вино можно не только из винограда, но из других фруктов и ягод. Однако, химик-инженер Владимир Парамонов отметил, что виноградное вино должно производиться только из винограда и никаких дополнительных средств применять нельзя.

"Нельзя применять сахар, воду, иначе получается фальсифицированный продукт. Натуральное виноградное вино готовится без применения дополнительных средств", — подчеркнул он.

Пороки и болезни



Некачественное вино — это то вино, которое обладает различными пороками, рассказал Парамонов. © Sputnik / Томас Тхайцук Отвлекитесь от шашлыка: разрушая вкусовые предрассудки об Абхазии

"Пороков достаточно много — это тона квашения, окисленность, когда количество уксуса превышает допустимые параметры", — сказал он.

По словам Жанетты Асатурян, к болезням вина относятся такие, как ожирение.

"В большинстве случаев в домашнем виноделии, если делать вино без добавления воды и сахара, сохранить его в домашних условиях очень сложно. Такое вино можно выпивать до января, это будет хорошее вино, если оно чисто приготовлено и соблюдены все санитарные нормы, но после Нового года вино требует переливки, в большинстве случаев крестьяне это не соблюдают", — подчеркнула она.

Хранение



При несоблюдении правил хранения домашнего вина, летом оно превращается в уксус, говорит химик.

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"Даже при соблюдении норм, в домашних условиях очень трудно сохранить вино, потому что это небольшие объемы, несоблюдение температурного режима. Домашнее вино должно храниться при температуре +12 +14 градусов", — отметил Парамонов.

Жанетта Асатурян особенно отметила, что вино – это алкогольный напиток, который категорически нельзя продавать в пластиковых бутылках.

"Вино спиртосодержащий продукт, даже в домашнем вине есть спирт в 10-12 градусов, и поэтому он экстрагирует все вредные вещества из пластика", – сказала Асатурян.

Заводское вино vs Домашнее



Владимир Парамонов отметил, что при производстве заводского вина его качество проверяет сам завод по четким технологическим функциям.

"В домашних условиях эти инструкции соблюдать очень трудно, и поэтому качество домашнего вина и того продукта, который производится дома, полностью лежит на его производителе", — заметил он.

В домашних условиях человек не может проверить все параметры, которые необходимы по безопасности, качеству и так далее, подчеркнул Владимир Парамонов.

"Если говорить о заводском вине, то, во-первых, бутылка должна быть произведена на действующем предприятии, в Абхазии таких предприятий можно пересчитать по пальцам. Бутылка должна быть правильно оформлена, правильно приклеена этикетка, акцизная марка, должна быть дата розлива. Бывает, что к нам привозят фальсифицированный материал, бутылка вся в потеках, бывает, что берут нашу бутылку, заливают в них какой-то продукт, закупоривают и продают", — сказала Жанетта Асатурян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Химик Жанетта Асатурян

Совет виноделам



По ее словам, на винзавод часто обращаются изготовители домашнего вина для получения инструкций, советов по тому, как правильно производить вино в домашних условиях.

"Приходят виноделы, мы стараемся им помочь, проводим с ними беседы, даем рекомендации. Мы даем рекомендации, к примеру, о том, как сохранить вино, что нужно делать для этого. Когда вино начинает портиться, они говорят, что вино кислое, и добавляют туда сахар и воду, но кислота остается", — отметила Асатурян.

В таких случаях, специалисты советуют не травить себя и перегонять испортившееся вино в чачу — лучше получить хорошую чачу, чем пить плохое вино, считают эксперты.