Напиток богов: как выбрать качественное домашнее вино на курортах Абхазии

Домашнее вино в Абхазии продают повсеместно, как из такого разнообразия выбрать качественный продукт, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Как продают "домашнее вино"
Не у всех сохранилось традиционное трепетное отношение к этому продукту. О чем свидетельствуют итоги правительственной инспекции, которая прошла в начале июля в курортных местах Абхазии.
Как рассказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Гарри Саманба, была создана комиссия во главе с первым вице-премьером Дауром Аршба, в которую входили руководители различных ведомств — СЭС, МЧС и других.
"Комиссия работала два дня в Пицунде, проверяли, как организована работа в курортный сезон. Проверяли технику, энергетику, различные товары. Согласно проведенной экспертизе, оказалось, что взятое на исследование вино оказалось вовсе не вином, его невозможно было пить. Проверка проходила и в Рицинском парке, не везде ситуация одинаковая, некоторые подошли ответственно к продаже своей продукции, и они следят за его качеством", — отметил Саманба.
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Помимо недоброкачественного вина, продаваемый в Пицунде коньяк также не соответствует стандартам, сообщил он.
"Изъятое в Пицунде вино хоть и не соответствует никаким требованиям, однако опасности для жизни и здоровья эта продукция не представляет", — заметил он.
За продажу некачественной продукции, рассказал глава Госкомитета по стандартам, существуют санкции в виде штрафов, если будет выявлена повторная продажа, то Госкомитет будет обращаться в УБЭП или в прокуратуру.
"Многие продают различную продукцию, не имея на это разрешения, люди встают там, где им хочется. Кто-то говорит, что он воевал, кто-то, что его сын воевал. Этот процесс должны контролировать районные администрации, так как люди должны получать разрешение на продажу в районах. Мы не проверяем наличие у них разрешений, наша задача — проверить качество продукции, которую они продают", — подчеркнул Гарри Саманба.
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Какое домашнее вино нельзя покупать
Инженер-химик Владимир Парамонов и химик, кандидат сельскохозяйственных наук Жанетта Асатурян, сотрудники ООО "Вина и воды Абхазии", рассказали, какое домашнее вино покупать нельзя, если покупатель дорожит своим здоровьем.
- Цвет, запах, состав
"Вино не должно быть кислым, пахнуть даже немного ацетоном, белое вино не должно быть желтым или мутным, а красное вино не должно быть кирпичного цвета или ярко-красного цвета, это все признаки того, что вино некачественное", — сказал Владимир Парамонов.
© Sputnik / Томас ТхайцукЛаборатория винзавода
За качеством продаваемого вина должен следить УБЭП и Госстандарт, сказал специалист, при этом добавил, что прописанного стандарта для изготовления домашнего вина не существует.
"Есть общий стандарт, что такое вино, это касается производственных условий", — сказал он.
Химик Жанетта Асатурян заметила, что для домашнего виноделия в некоторых странах разработан закон.
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Изготовлять вино можно не только из винограда, но из других фруктов и ягод. Однако, химик-инженер Владимир Парамонов отметил, что виноградное вино должно производиться только из винограда и никаких дополнительных средств применять нельзя.
"Нельзя применять сахар, воду, иначе получается фальсифицированный продукт. Натуральное виноградное вино готовится без применения дополнительных средств", — подчеркнул он.
- Пороки и болезни
Некачественное вино — это то вино, которое обладает различными пороками, рассказал Парамонов.
"Пороков достаточно много — это тона квашения, окисленность, когда количество уксуса превышает допустимые параметры", — сказал он.
По словам Жанетты Асатурян, к болезням вина относятся такие, как ожирение.
"В большинстве случаев в домашнем виноделии, если делать вино без добавления воды и сахара, сохранить его в домашних условиях очень сложно. Такое вино можно выпивать до января, это будет хорошее вино, если оно чисто приготовлено и соблюдены все санитарные нормы, но после Нового года вино требует переливки, в большинстве случаев крестьяне это не соблюдают", — подчеркнула она.
- Хранение
При несоблюдении правил хранения домашнего вина, летом оно превращается в уксус, говорит химик.
"Даже при соблюдении норм, в домашних условиях очень трудно сохранить вино, потому что это небольшие объемы, несоблюдение температурного режима. Домашнее вино должно храниться при температуре +12 +14 градусов", — отметил Парамонов.
Жанетта Асатурян особенно отметила, что вино – это алкогольный напиток, который категорически нельзя продавать в пластиковых бутылках.
"Вино спиртосодержащий продукт, даже в домашнем вине есть спирт в 10-12 градусов, и поэтому он экстрагирует все вредные вещества из пластика", – сказала Асатурян.
- Заводское вино vs Домашнее
Владимир Парамонов отметил, что при производстве заводского вина его качество проверяет сам завод по четким технологическим функциям.
"В домашних условиях эти инструкции соблюдать очень трудно, и поэтому качество домашнего вина и того продукта, который производится дома, полностью лежит на его производителе", — заметил он.
В домашних условиях человек не может проверить все параметры, которые необходимы по безопасности, качеству и так далее, подчеркнул Владимир Парамонов.
"Если говорить о заводском вине, то, во-первых, бутылка должна быть произведена на действующем предприятии, в Абхазии таких предприятий можно пересчитать по пальцам. Бутылка должна быть правильно оформлена, правильно приклеена этикетка, акцизная марка, должна быть дата розлива. Бывает, что к нам привозят фальсифицированный материал, бутылка вся в потеках, бывает, что берут нашу бутылку, заливают в них какой-то продукт, закупоривают и продают", — сказала Жанетта Асатурян.
© Sputnik / Томас ТхайцукХимик Жанетта Асатурян
- Совет виноделам
По ее словам, на винзавод часто обращаются изготовители домашнего вина для получения инструкций, советов по тому, как правильно производить вино в домашних условиях.
"Приходят виноделы, мы стараемся им помочь, проводим с ними беседы, даем рекомендации. Мы даем рекомендации, к примеру, о том, как сохранить вино, что нужно делать для этого. Когда вино начинает портиться, они говорят, что вино кислое, и добавляют туда сахар и воду, но кислота остается", — отметила Асатурян.
В таких случаях, специалисты советуют не травить себя и перегонять испортившееся вино в чачу — лучше получить хорошую чачу, чем пить плохое вино, считают эксперты.