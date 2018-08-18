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Дом Правительства РФ (на первом плане) и жилой дом на Кудринской площади в Москве.

Геннадий Гагулия встретился с вице-премьерами России в Москве

© Sputnik . Владимир Астапкович
В Абхазии
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В ходе двухсторонних встреч обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия в ходе рабочего визита в Москву встретился с вице-премьерами России Виталием Мутко и Алексеем Гордеевым, сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.

"Геннадий Гагулия на встрече с вице-премьером России Виталием Мутко обсудил ход реализации инвестиционной программы на 2017-2019 годы, а также проект новой Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы", — говорится в сообщении.

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Премьер-министр Абхазии отметил, что для успешной реализации новой инвестиционной программы необходимо уже сегодня прорабатывать вопросы финансирования проектных работ 2018-2019 годов. Гагулия заверил, что Абхазия со своей стороны готова приступить к разработке новой программы.

Также стороны обсудили возможность расширения грузопассажирских перевозок между Россией и Абхазией, модернизацию телекоммуникационного оборудования Абхазской государственной телерадиокомпании и другие вопросы.

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На встрече с вице-премьером России Алексеем Гордеевым Геннадий Гагулия обсудил вопросы совместной разработки Минсельхозом России и Минсельхозом Абхазии трехлетней программы по развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Абхазии.

Геннадий Гагулия отметил, что с учетом удовлетворения потребностей российского рынка в субтропических культурах, таких как абхазские мандарины, лимоны, апельсины, киви, хурма, фейхоа, орехи, необходимо шире использовать экспортный потенциал Республики Абхазия в Российскую Федерацию. В этой связи, он подчеркнул, что республика заинтересована в создании совместных российско-абхазских предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

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Также стороны обсудили возможность создания совместно с Роспотребнадзором лабораторного центра на территории Абхазии с последующей аккредитацией в национальной системе аккредитации России и другие вопросы.

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