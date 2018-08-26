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Лавки счастья на набережной в Сухуме

Море позитива: "Лавки счастья" установили на набережной в Сухуме

© Фото: COLORS OF NATION
В Абхазии
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Темы:
Моменты счастья (4)
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Команда Colors of Nation, информационное агентство Sputnik Абхазия и компания "Аквафон" продолжили проект "Лавки счастья". Арт-объекты, созданные известными абхазскими художниками и фотографами, появились в Сухуме.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Сухум стал новым пунктом в проекте "Лавки счастья", который ведет команда Colors of Nation при спонсорстве мобильного оператора "Аквафон" и информационном партнерстве агентства Sputnik Абхазия. Теперь на набережной столицы появились лавочки, расписанные известными абхазскими художниками и фотографами: Апщой Хагба, Саидом Возба, Константином Грецовым и детским иллюстратором Ананой Ломия.

Лавки переданы в дар городу и теперь будут украшать сухумский причал. Декор арт-объектов выполнен в совершенно разном стиле, но каждый из авторов исходил из общей темы – счастья. Каждый из них изобразил на своей лавке свои моменты счастья.

Лавки счастья на набережной в Сухуме 

                        ©
                    Фото:  COLORS OF NATION
"Лавки счастья" на набережной в Сухуме

Команда Colors of Nation надеется, что посидев на этих лавках, жители и гости Сухума смогут зарядиться положительными эмоциями и вспомнят о своих счастливых моментах в жизни.

"Мы создаем счастливые пространства", — отмечают представители Colors of Nation Анна Савилова и Лаура Тарнава. Девушки подчеркивают, что работа их команды направлена на то, чтобы показать миру Абхазию глазами творческих людей, через призму искусства.

"Абхазия – это не только море и красивая природа, но и еще и люди. Здесь живет удивительное множество талантливых и творческих людей. Мы хотим поведать о них миру, хотим показать нашу страну их глазами", — отмечают в Colors of Nation.

Ранее в рамках проекта расписанные счастьем лавочки появились в Очамчыре, Гудауте и Пицунде. Сухум стал – конечной остановкой позитивного и яркого проекта.

Презентацию лавок посетил заместитель главы администрации столицы Леон Кварчия, который поблагодарил авторов проекта за задумку. Он отметил, что благодаря команде Colors of Nation город стал ярче и привлекательнее.

Лавки счастья на набережной в Сухуме
© Фото: COLORS OF NATION
"Лавки счастья" на набережной в Сухуме

Арт-объекты, созданные художниками и фотографами, уже стали новыми достопримечательностями абхазских городов.

"Уже сейчас можно сказать, что проект удался. Мы получили огромное количество положительных отзывов. Люди подходили и благодарили за то, что им напомнили о счастливых днях их жизни. Хотя изначально им казалось, что тема счастья слишком личная, чтобы ею делиться с кем-либо. Так считали не только люди, пришедшие на презентацию и которых мы просили рассказать о своих моментах счастья, но даже участники проекта, наши художники и фотографы", — рассказала Анна Савилова.

Лавки счастья на набережной в Сухуме
© Фото: COLORS OF NATION
"Лавки счастья" на набережной в Сухуме

Проект "Лавки счастья" — это часть масштабного проекта команды Colors of Nation и информационного агентства Sputnik Абхазия "Моменты счастья", в рамках которого подлинные истории о самых счастливых моментах в жизни людей будут опубликованы на портале информагентства. Поделиться своей историей может любой желающий, достаточно прислать свою историю на электронный адрес happymoments.apsny@gmail.com и ждать ее появления на портале Sputnik Абхазия.

Темы:
Моменты счастья (4)


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