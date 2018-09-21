Старый веник и пояс верности: свадебные приметы и суеверия абхазов

О том, какие суеверия существовали у абхазов издревле и какие обряды они выполняли, чтобы свадьба прошла хорошо, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

У абхазов исстари практически на каждый случай жизни существовали приметы и суеверия. Свадьбы не исключение.

"Свадебная церемония сопровождалась рядом примет, – рассказывает 73-летняя жительница села Дурипш Мери Жиба. – Чтобы в день свадьбы стояла хорошая погода, за день до назначенного дня самая старшая представительница семьи должна была украсть у близких соседей старый веник".

Все это пожилая женщина должна была проделать незаметно – никто не должен был знать помыслы старухи. Если же с погодой везло, то на второй день она должна была раскрыться.

"Старушка вместе с новым и старым веником приходила к соседям, рассказывала о своем поступке и благодарила соседей, что через них Бог услышал ее мольбы", – отметила Жиба.

Хорошую погоду в день свадьбы обеспечивал и элемент нижнего белья пожилой женщины.

"Опять-таки за день до свадьбы старушка должна была развесить в укромном месте, где никто не видел, свое нижнее белье. Считалось, что это также делает погоду", – добавила жительница Дурипша.

Свадебные обряды, пишет в своей книге этнолог Сима Дбар, сопровождались множеством магических действий, якобы способных обеспечить будущей семье многочисленное потомство и огородить молодых от злых духов.

Так, когда невесту заводили в дом, она должна была пройти под скрещенными кинжалами. Считалось, что с этого момента молодым супругам не страшны потусторонние силы.

В восточной Абхазии в день торжества, чтобы у молодых было много детей, на колени невесты сажали маленького мальчика с пожеланием: "Пусть Бог даст такого же ребенка".

"Считалось, что этот магический обряд обеспечит молодым рождение мальчиков, плодовитость и хорошее потомство", – пишет этнолог.

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Задобрить невесту и "завязать" жениха

Абхазы верили, что если в день свадьбы свекровь угостит невесту ложкой меда или чем-нибудь сладким, то характер у девушки будет хороший, в доме не будет разлада.

"При этом свекровь произносила: "Чтобы ты была такой же сладкой, как этот мед и чтобы ты освещала этот дом своими теплыми лучами". Со временем мед заменили конфетами", – рассказала Мери Жиба.

На второй день после свадьбы невесту благословляли. Это делалось для того, чтобы в доме было благополучие. Обряд могла провести либо самая пожилая женщина в доме, либо специально приглашенная жрица.

"Жрица обращалась к Божеству. Приносила в жертву двух кур. Обряд проводился в спальной комнате молодых и в зале. После жертвоприношения курочек возделывали, готовили еду, запекали ачашв, варили три куриных яйца, которые обязательно должны были съесть молодожены", – добавила Мери Жиба.

Новоиспеченная невестка также не могла приходить к соседям и родственникам жениха без особого приглашения.

"Для невестки накрывали стол. Обращались к Богу, чтобы взаимоотношения между соседями были крепкие", – добавила Жиба.

К жениху у абхазов было меньше требований. Обрядов, связанных с ним, жительница села Дурипш не припомнит. Но в своем исследовании этнолог Сима Тарба обращает внимание на пояс, который использовался в качестве оберега. Он был направлен на предохранение жениха и невесты от враждебных сил и обеспечение благополучия новой семье. Но из рассказов некоторых долгожителей следовало, что обряд с поясом проводился для того, чтобы супруг сохранял верность молодой жене.

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"Для того чтобы защититься от всевозможной "порчи", мать или бабушка "завязывали" сына-жениха. В день, когда приводили молодую невесту в дом, чтобы жениху и невесте сопутствовала удача, хозяева дома делали обряд "завязывание ремня" ("ахәымџьар еиқәҿаҳәала"), реже "завязывание виноградной лозы" ("аӡахәа ҿарҳәон"). Затем этот ремень клали под подушку. В ночь привода невесты, необходимо было распустить "ремень". Согласно поверью, если забыть, молодожены будут несчастливы", – пишет Сима Тарба в сборнике "Апсуара материалы и исследования".